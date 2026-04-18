Sugriva: ‘సుగ్రీవ’ట్రైలర్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్.. ఈ నెల 24న విడుదల..

Sugriva Trailer Talk Review: ఈ మధ్యకాలంలో మేకర్స్ మన ఇతిహాసాల్లోని క్యారెక్టర్స్ తో సినిమా టైటిల్స్ పెడుతున్నారు. ఇక రామాయణంలో వానర రాజు సుగ్రీవుడు పేరుతో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘సుగ్రీవ’. టైటిల్ తోనే సినిమాపై పాజిటివ్ వైబ్స్ ఏర్పడ్డాయి. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైలర్ ను విడుదల చేస్తే సూపర్ రెస్పాన్స్ తో దూసుకుపోతుంది. హ్యాపీగా లైఫ్ ను లీడ్ చేస్తోన్న కుటుంబం లో అనుకోని సంఘటనలు ఎదురైతే ఆ ఫ్యామిలీ ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదుర్కొంది. వాళ్ళు ఆ సమస్యలు ఎలా ఫేస్ చేశారనేదే ఈ సినిమా కథ. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైలర్ ను విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ తో దూసుకుపోతుంది.
అంతేకాదు ఈ సినిమా చాలా బాగా వచ్చిందని చెప్పుకొచ్చారు. నిర్మాత ఎమ్ పవన్ కుమార్ గారు ఎక్కడ రాజీ పడకుండా చిత్రాన్ని నిర్మించిన విషయాన్ని చిత్ర యూనిట్ గుర్తు చేసుకున్నారు. నర్తు చిరంజీవి దర్శకత్వం అద్భుతంగా ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో బిగ్ డైరెక్టర్ గా టాలీవుడ్ లో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారని ట్రైలర్ చూసిన వాళ్లు చెబుతున్నారు.
ఈ సినిమాలో యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ చాలా బాగా వచ్చాయి, గోవా, వైజాగ్ లాంటి అద్భుతమైన లొకేషన్స్ లో పాటలను పిక్చరైజ్ చేశారు. సారథి స్టూడియోస్ లో డి ఐ జరిగింది. అని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని 24న విడుదల చేస్తున్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు.
ఈ సినిమాలో ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో సుమన్ శెట్టి, ఆర్ ఎక్స్ 100 కరణ్ విజయ్, గగన గీతికా, అల్పురి సునీల్, వంశీ కోడలి, సాయి కృష నటించారు. ఎస్ జి ఎస్ వి మూవీస్ పతాపంపై ఈ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు అజయ్ పట్నాయక్, విజయ్ కూరాకుల సంగీతం అందిస్తున్నారు. లక్కీ ఏకరీ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. బాబీ కడలి ఎడిటర్ గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నాడు.
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
