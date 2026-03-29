Sugriva: డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ లో వస్తోన్న ‘సుగ్రీవ’.. ఏప్రిల్ 24న విడుదల..

Sugriva Release Date Locked: బాలు చరణ్, కాజల్ తివారి హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం సుగ్రీవ. ఎస్ జి ఎస్ వి మూవీస్ పతాకంపై నర్తు చిరంజీవి దర్శకత్వం లో ఎమ్ పవన్ కుమార్ నిర్మిస్తున్నారు. పూర్తి సస్పెన్స్ యాక్షన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ గా ఈ సినిమా తెరకెక్కించినట్టు మేకర్స్ తెలియజేశారు. ఇప్పటికే అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం రిలీజ్ డేట్ లాక్ చేసుకుంది. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 24న విడుదల చేస్తున్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు.
ఈ సందర్బంగా చిత్ర నటీనటులు క్రూ టీమ్ మాట్లాడుతూ.. ‘సుగ్రీవ’ అందమైన ఫ్యామిలీ కథా చిత్రం. ఆనందంగా లైఫ్ ను లీడ్ చేస్తోన్న ఫ్యామిలీలో అనుకోని సంఘటనలు ఎదురైతే ఈ కుటుంబం ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదుర్కుంది. వాళ్లు ఆ సమస్యల నుంచి ఎలా బయటపడ్డారనే ఇతివృత్తంతో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది.
ముఖ్యంగా వాళ్ల లైఫ్ లో సమస్యలు ఎలా ఎదుర్కున్నారు. చివరకు ఎలా విజయం సాధించారనేది ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ గా ఉండబోతున్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు. సినిమా చాలా బాగా వచ్చిందనే కాన్ఫిడెన్స్ గా చెబుతున్నారు. నిర్మాత ఎమ్ పవన్ కుమార్ గారు ఎక్కడ రాజీ పడకుండా చిత్రాన్ని నిర్మించారు. నర్తు చిరంజీవి గారి డైరెక్షన్ ను సినిమా విడుదలైన తర్వాత అందరు మెచ్చుకుంటారని ఘంటాపథంగా చెబుతున్నారు. యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ చాలా బాగా వచ్చాయి, గోవా, విశాఖ లాంటి అద్భుతమైన లొకేషన్స్ లో పాటలు పిక్చరైజ్ చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.