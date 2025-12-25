Sumathi Satakam: అట్టహాసంగా ‘సుమతీ శతకం’ టీజర్ లాంఛ్.. ఫిబ్రవరి 6న విడుదల..

అమర్దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి జంటగా నటించిన చిత్రం ‘సుమతీ శతకం’. ఈ చిత్రంలో ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో టేస్టీ తేజ, మహేష్ విట్ట, JDV ప్రసాద్, మిర్చి కిరణ్, నెల్లూరు నీరజ, ఆకెళ్ళ గోపి కృష్ణ, కిరణ్ విజయ్, మలక్ పేట్ శైలజ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి సుభాష్ ఆనంద్ సంగీతాన్ని అందించారు. నహిద్ మహమ్మద్ ఎడిటింగ్ చేశారు. ఎస్ హలేష్ సినిమాటోగ్రాఫర్ గా పనిచేశారు. ఫిబ్రవరి 6వ తేదీన ఆడియన్స్ ముందుకు రానుంది. తాజాగా ఈ చిత్ర టీజర్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చీఫ్ విప్ జివి ఆంజనేయులు చేతుల మీదగా లాంచ్ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమ ముఖ్య అతిధి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చీఫ్ విప్ జివి ఆంజనేయులు మాట్లాడుతూ...ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు అందరికీ అభినందనలు తెలియజేసారు. ఈ మూవీ మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నన్నారు. టీజర్ చూస్తేనే ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్ లో మరెన్నో మంచి సినిమాలు తీయాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
అతిధి నిర్మాత, నటుడు అశోక్ కొల్ల మాట్లాడుతూ... నాకు శ్రీధర్ నాకు ఎంతోకాలం నుండి తెలుసు. ఈ చిత్ర టీజర్ చాలా బావుందన్నారు. ఇప్పుడు చిన్న సినిమాలు వచ్చి పెద్ద విజయాలు సాధించాలన్నారు. ఈ సినిమా కూడా అలాగే పెద్ద విజయం సాధిస్తుందన్నారు. ఎంతో తపన ఉన్న నిర్మాత కాబట్టి మరెన్నో సినిమాలు చేయాలన్నారు. చిత్ర బృందానికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు. దర్శకుడికి మంచి పేరు రావాలని కోరుకుంటున్నాను.
ఈ కార్యక్రమంలో నిర్మాత బెల్లంకొండ సురేశ్, వంశీ నందిపాటు, కొమ్మాలపాటి శ్రీధర్ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడారు. సంగీత దర్శకుడు సుభాష్ ఆనంద్ మాట్లాడుతూ... "ఈ చిత్ర కుటుంబంలో నేను ఒకడికి కావడం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఈ సినిమాలో పాటలు చాలా బావుంటాయి. సంగీతం విషయంలో ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాలేదు. నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు నిర్మాతకి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఆయనతో నాకు 10 యేళ్ల ప్రయాణం అన్నారు.
యశ్ని గౌడ మాట్లాడుతూ... "చిత్ర బృందం అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. చిత్ర టీజర్ అందరికీ బాగా నచ్చిందన్నారు. సినిమాను ఆశీర్వదించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
నటుడు అర్జున్ అంబటి మాట్లాడుతూ... "ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి అందరికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. దర్శకుడు చాల కష్టపడి సినిమాను తీశారన్నారు. నిర్మాతలకు నా స్నేహితుడు అమర్దీప్ ను నమ్మి సినిమాను తెరకెక్కించినందుకు ధన్యవాదాలు. సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. చిత్ర బృందం అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు.
నిర్మాత సుధాకర్ కొమ్మాలపాటి మాట్లాడుతూ... "ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన మీడియా అందరికీ, అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి అతిధులుగా వచ్చిన అందరికీ పేరుపేరునా నమస్కారాలు తెలుపుకుంటున్నాను.ఈ సినిమా తప్పక విజయం సాధిస్తుందనే నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.
దర్శకుడు ఎంఎం నాయుడు మాట్లాడుతూ... "ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన అందరికీ థాంక్స్. ముందుగా నన్ను నమ్మి సినిమాను తెరకెక్కించేందుకు ముందుకు వచ్చిన నిర్మాత గారెకి ధన్యవాదాలు. నా డైరెక్షన్ బృందానికి ధన్యవాదాలు.సినిమా మంచి విజయం సాధించేందుకు ప్రేక్షకులు సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాన్నారు.
హీరో అమర్దీప్ మాట్లాడుతూ... "ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. నాకు సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చి ఈ సినిమాను ముందుకు తీసుకువెళ్లిన దర్శక నిర్మాతలకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.సినిమాలో కొంచెం రవితేజ గారిని రిఫర్ చేసుకుంటు కొన్ని ఉంటాయి. శైలి సినిమా కోసం ఎంతో కష్టపడి పనిచేశారు. ఇతర నటీనటులు అంతా కష్టపడి సినిమాకు సపోర్ట్ గా నిలిచారు. సినిమాలో మంచి కంటెంట్ ఉంది. ప్రేక్షకులు అందరూ ఈ సినిమాను సపోర్ట్ చేసి మంచి విజయాన్ని అందిస్తారని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
