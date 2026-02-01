English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Trimukha: థియేటర్స్ లో పాజిటివ్ టాక్ తో దూసుకుపోతున్న ‘త్రిముఖ’.. స్క్రీన్స్ పెంపు..

Trimukha: సన్ని లియోన్, యోగేష్ కల్లే హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘త్రిముఖ’. గత నెల 30న విడుదలైన ఈ సినిమాకు మంచి టాక్ తెచ్చుకుంది. సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్  గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని యూత్ ఆదరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన స్క్రీన్స్ ను పెంచారు మేకర్స్.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 1, 2026, 07:55 PM IST

Trimukha: అద్భుతమైన థియేట్రికల్ సక్సెస్ అందుకున్న ‘త్రిముఖ’మూవీ.. తాజాగా  పాజిటివ్ మౌత్‌ టాక్ తో ఈ సినిమా స్క్రీన్ల సంఖ్య రోజుకు రోజుకు పెరుగుతుంది. ప్రేక్షకులను నుంచి అత్యంత అనుకూలమైన రెస్పాన్స్ తో త్రిముఖ సినిమా థియేట్రికల్ గా విడుదలైంది. అంతేకాదు మంచి పబ్లిక్ టాక్ తో అన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రేక్షకుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతుంది.ఈ భారీ సక్సెస్  తో పాటు పాటు పెరుగుతున్న డిమాండ్ ను దృష్టిలో పెట్టుకొని త్రిముఖను ఆడిస్తున్న థియేటర్స్ సంఖ్యను పెంచారు. 

ప్రేక్షకుల నుంచి లభిస్తున్న ఈ విశేష ఆదరణకు  ప్రొడ్యూసర్స్ ఎంతో హ్యాపీగా ఫీలవతున్నారు. థియేటర్లలో కనిపిస్తున్న ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ చూసి  హ్యాపీగా ఉందన్నారు.  త్రిముఖ సినిమాకు ప్రేక్షకులు అందించిన ప్రేమ, మద్దతు, అభిమానం కోసం హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, ఈ సినిమాను ఒక మరిచిపోలేని థియేట్రికల్ విజయంగా మలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రొడ్యూసర్ థాంక్స్ చెప్పారు. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

యేగేష్ కల్లె హీరోగా పరిచయమవుతూ రాజేష్ నాయుడు డైరెక్ట్ చేశారు.  హార్రర్ క్రైమ్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో  సన్ని లియోన్  లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసింది.లాస్ట్ ఇయర్ విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా గత నెల 30న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలై మంచి విజయాన్నే అందుకుంది.  ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు సినీ హిస్టరీలో అత్యధికంగా 500 స్క్రీన్స్ లో రిలీజ్ అయింది.  ఈ చిత్రంలో బలమైన కంటెంట్ తో పాటు వాణిజ్య సామర్ధ్యం పై పంపిణీదారులు ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలతో విడుదలై ఇపుడు రోజు రోజుకు స్క్రీన్స్ పెరుగుతున్నాయి. 

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

