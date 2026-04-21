English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • No Rev
Tollywood Updates: నన్ను అవమానించినా పర్లేదు.. నటుడిగా అర్హత ఇవ్వండి: యంగ్ హీరో

Tollywood Updates: సూర్య బి పాజిటివ్ అంటూ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాడు యంగ్ హీరో చరణ్‌ పీసర్ల. మాధవరపు రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌ను హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించారు. వివరాలు ఇలా..   

Written by - ZH Telugu Desk | Last Updated : Apr 21, 2026, 05:21 PM IST

Trending Photos

Aloe Vera: బంజరు భూముల్లోనూ బంగారు పంట.. అలోవెరా సాగుతో లక్షాధికారి అయ్యే ఛాన్స్.. ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు..!!
7
Aloe Vera Farming
Aloe Vera: బంజరు భూముల్లోనూ బంగారు పంట.. అలోవెరా సాగుతో లక్షాధికారి అయ్యే ఛాన్స్.. ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు..!!
Tamanna Baby Bump: తల్లి కాబోతున్న తమన్నా.. బేబీ బంప్ ఫోటోలు షేర్ నటి.. ఇదెలా సాధ్యమని ఆశ్చర్యపోతున్న అభిమానులు!
6
Tamanna Simhadri pregnancy
Tamanna Baby Bump: తల్లి కాబోతున్న తమన్నా.. బేబీ బంప్ ఫోటోలు షేర్ నటి.. ఇదెలా సాధ్యమని ఆశ్చర్యపోతున్న అభిమానులు!
Dhanashree Shreyas Iyer: శ్రేయస్ అయ్యర్ ఇంట్లో చాహల్ మాజీ భార్య..వాళ్లిద్దరి రిలేషన్ నిజమేనా? ఆ ఇంట్లో ఏం పని?
6
IPL 2026
Dhanashree Shreyas Iyer: శ్రేయస్ అయ్యర్ ఇంట్లో చాహల్ మాజీ భార్య..వాళ్లిద్దరి రిలేషన్ నిజమేనా? ఆ ఇంట్లో ఏం పని?
Hyderabad Rains: ఒక్కసారిగా చల్లబడిన హైదరాబాద్‌.. పలు ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షం
6
Heavy Rains
Hyderabad Rains: ఒక్కసారిగా చల్లబడిన హైదరాబాద్‌.. పలు ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షం
Tollywood Updates: చరణ్ పీసర్ల హీరోగా.. యానీ డయానా, దివ్య విశ్వకర్మ హీరోయిన్స్‌గా సుబ్బా మాధవరపు రావు దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం సూర్య బి పాజిటివ్. రోహిత్ సత్యన్, సుజాత దీక్షిత్, చంద్ర గౌతమ్, సత్య,  సురభి లలిత, గీతన్ సాయి తేజ తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటించారు. అరుణ్ కుమార్ పర్వతనేని డీఓపీగా పనిచేయగా.. మురళీకృష్ణ మన్యం ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ను హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి దండోరా మూవీ డైరెక్టర్ మురళికాంత్ దేవసోత్, కిష్కింధపురి మూవీ దర్శకుడు కౌశిక్ పెగల్లపాటి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సందర్భంగా హీరో చరణ్ మాట్లాడుతూ.. తమ దర్శకుడు అమెరికాలో ఉంటారని.. ఆయన అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తూ.. ఇక్కడ షూటింగ్‌లో రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా కష్టపడ్డారని అన్నారు. నటుడిగా గుర్తింపు రావాలంటే.. అర్హత ఉండాలని తాను భావిస్తానన్నారు. గతంలో ఎంతోమందికి అలాంటి అర్హతను తెలుగు ప్రేక్షకులు ఇచ్చారని.. తనకు ఆ అర్హతను ఇవ్వాలని అడుగుతున్నానని అన్నారు. తాను ఇప్పటికే మూడు సినిమాల్లో నటించానని.. కానీ అనివార్య కారణాలతో ఆ చిత్రాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాలేదన్నారు. ఇది తనకు నాలుగో సినిమా అని.. ఈ మూవీ ద్వారా ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారనే నమ్మకం ఉందన్నారు. తనను అవమానించిన పర్లేదని.. భవిష్యత్‌లో సత్కారంగా మారుతుందని నమ్ముతానని చెప్పారు. కానీ నటుడిగా తనకు అర్హత ఇవ్వాలన్నారు. ఈ సినిమాను ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్‌లో చూసి ఆదరించాలని కోరారు.

దండోరా మూవీ డైరెక్టర్ మురళికాంత్ మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా కోసం మేకర్స్ పడిన కష్టం గురించి తెలుసుకున్నానని.. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఒక సినిమా పూర్తి చేసి విడుదల చేయడం చాలా కష్టమైన విషయమన్నారు. తాను సినిమా చేసినప్పుడు అన్ని చూశానని చెప్పారు. ఈ మూవీలో రోహిత్ సత్యన్‌ను చూసి ఆశ్చర్యపోయానని అన్నారు. దర్శకుడు సుబ్బ మాధవరపు అమెరికాలో ఉద్యోగం చేస్తూ.. ఇక్కడికి వచ్చి సినిమా పూర్తి చేశారని.. అలా చేయడం తన వల్ల కాదన్నారు. ఈ మూవీ మంచి విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.

కిష్కిందపురి మూవీ దర్శకుడు కౌశిక్ పెగల్లపాటి మాట్లాడుతూ.. ఈ మూవీ టీజర్ తనకు చాలా ప్రత్యేకంగా అనిపించిందని.. కట్ చేసిన విధానం అద్భుతంగా ఉందన్నారు. ప్రేక్షకులకు కచ్చితంగా ఈ సినిమా నచ్చుతుందనే నమ్మకం ఉందన్నారు. ఇండస్ట్రీలో హీరో అవ్వడం అంత ఈజీ కాదని.. తెరపై చరణ్‌ గెలుపును ప్రేక్షకులు తమ గెలుపుగా ఫీల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. డైరెక్టర్ సుబ్బ మాధవరపు అమెరికా నుంచి వచ్చి.. ఆరు నెలల్లో సినిమాను పూర్తి చేసి వెళ్లారంటే నమ్మలేకపోతున్నానన్నారు. సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని కోరకుంటున్నట్లు చెప్పారు.
 

Trending News