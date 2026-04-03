Suvarna Review: ‘సువర్ణ’ మూవీ రివ్యూ.. హార్రర్ థ్రిల్లర్ భయపెట్టిందా..!

ఆరాధ్య క్రియేషన్స్ పతాకం పై పల్లవి, షకలక శంకర్, జగదీష్, వర్ణిక, జబర్దస్త్ రాజమౌళి, పవన్, దేవి, శివ, శ్రీహరి లీడ్ రోల్స్ లో అశోక్ రొయ్య డైరెక్ట్ చేస్తూ నిర్మించిన చిత్రం ‘సువర్ణ’. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
హ్యాపీగా జాలీగా ఉండే భార్యాభర్తలు కొత్తగా ఒక ఇంటికి వస్తారు. భర్త తన వర్క్ బిజీలో ఉంటాడు. భార్య కూడా ఇంటి పనుల్లో ఫుల్ బిజీగా ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె ఇంటిని శుభ్ర పరుస్తుంటుంటే వారికి ఓ మొబైల్ ఫోన్ కనిపిస్తుంది. ఆ మొబైల్ చేతిలోకి రాగానే ఆమెను ఓ దెయ్యం ఆవహిస్తుంది. ఇక దెయ్యం ఆవహించిన భార్యను తిరిగి అతని భర్త మాములు మనిషిగా చేసాడా ? ఈ క్రమంలో ఏం జరిగింది. అసలు మొబైల్ లో దెయ్యం ఎందుకు ఆవహించిందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
మారుతున్న నేటి ఆధునిక ప్రపంచంలో మొబైల్ ఫోన్ లేనిదే ఏ పని చేయలేని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ప్రస్తుత యువత మొబైల్ ఫోన్ మాయలో పడి దాన్ని మంచిగా కాకుండా.. పిచ్చి పిచ్చి రీల్స్ చేస్తూ వాళ్ళ గోల్డెన్ ఫ్యూచర్ ను పాడు చేసుకుంటున్నారు. ఇంతకీ మొబైల్ ఫోన్ మాయ ఎలాంటి పరిణామాలకు దారి తీసిందనే చెప్పే కథనే దర్శకుడు అశోక్ రొయ్య చెప్పే ప్రయత్నం చేసాడు. స్మాల్ బడ్జెట్ మూవీ అయినా.. మేకర్స్ ఉన్నంతలో మంచి లొకేషన్స్ తో పాటు నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. సినిమాలో కామెడీ సీన్స్ ను మంచిగానే రాసుకున్నాడు. స్టోరీ కొత్తది కాకపోయినా.. ఓ మొబైల్ ఫోన్ ను ఆవహించుకొని ఉండటం ఈ సినిమా ప్రత్యేకత. కథనం కాస్త కొత్తగా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాడు. ట్విస్టులు, కామెడీ పంచ్ లను బాగానే రాసుకున్నాడు. క్లైమాక్స్ లో ఇచ్చే మెసేజ్ ఆలోచింప జేస్తుంది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
ఈ చిత్రంలో షకలక శంకర్ తప్ప మిగిలిన వారంత కొత్త వాళ్లే. అయినా.. అందరు తమ పాత్రల్లో బాగానే నటించారు. ముఖ్యంగా మహాలక్ష్మి పాత్రలో నటించిన పల్లవి అద్భుతంగా ఒదిగిపోయింది. షకలక శంకర్ తన కామెడీ టైమింగ్ తో మెప్పించాడు. సస
పంచ్ లైన్.. ‘సువర్ణ’ నేటి యువత కి గుణపాఠంతో పాటు ఒక మెసేజ్..
రేటింగ్: 2.5/5
