  • Suvarna Textiles: ఫస్ట్ లుక్ తో ఆసక్తి రేకిస్తోన్న‘సువర్ణ టెక్ట్సైల్స్’..

Suvarna Textiles:  ఈ మధ్యకాలంలో ఓ సినిమాపై ఆసక్తి రేపాలంటే అందులో కంటెంట్ తో పాటు పబ్లిసిటీ కూడా ముఖ్యమే. అందుకే మేకర్స్ సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి పబ్లిసిటీపై శ్రద్ద పెడుతుంటారు. ఈ కోవలో వస్తోన్న సినిమా ‘సువర్ణ టెక్స్ టైల్స్’. తాజాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ తో సినిమాపై అంచనాలు పెంచేసారు మేకర్స్.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 2, 2026, 07:40 PM IST

శివకుమార్ రామచంద్రవరపు, డిబోరా డోరిస్ ఫెల్, రాజశేఖర్ అనింగి, విక్రమాదిత్య డాంబర్ లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘సువర్ణ టెక్స్టైల్స్’. ప్రశాంత్ నామిని రచన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోంది. తాజాగా విడుదల చేసిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ అట్రాక్టివ్ గా ఉంది. యూత్ ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ ఎ.వై.వి.ప్రొడక్షన్స్, సనాతన క్రియేషన్స్ బ్యానర్స్ పై నిర్మాత అనిల్ ఈరుగుదిండ్ల నిర్మిస్తున్నారు. 

త్వరలోనే ఈ సినిమా సెట్స్ మీదకు వెళ్లనుంది. అంతేకాదు సినిమా సెట్స్ పైకి వెళ్లక ముందే మేకర్స్ సినిమా పోస్టర్ ను విడుదల చేసి మూవీ పై అంచనాలు పెంచడంలో సక్సెస్ అయ్యారు. హీరో బైక్ పై చీర, జాకెట్ ధరించి బైక్ నడుపుతున్న పోస్టర్ ఆసక్తి రేకిస్తోంది. మొత్తంగా సినిమా ఫస్ట్ లుక్ తోనే సినిమా ఓ రేంజ్ లో ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. 

ఈ చిత్రాన్ని రెండు షెడ్యూల్లలో షూటింగ్ కంప్లీట్ చేయాలనే ప్లానింగ్ లో ఉన్నారు. అంతేకాదు ఈ యేడాది ఆగస్టులో సినిమాని రిలీజ్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్టు నిర్మాత అనిల్  మీడియాకు తెలిజజేసారు.  ఫస్ట్ లుక్ కి యూత్ లో మంచి ఆదరణ లభిస్తోందని చెప్పుకొచ్చారు. ఇందులో యూత్ కి నచ్చే కొంత అడల్ట్ కంటెంట్ కి కామెడీని కూడా జోడించి చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నట్టు తెలిపారు.  

