T20 World Cup: T20 వరల్డ్ కప్ లో భారత్ శుభారంభం.. తొలి మ్యాచ్ లో ఘన విజయం..

T20 World Cup: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో భారత్ మంచి శుభారంభాన్నిచ్చింది. నిన్న భారత్ ఆడిన మొదటి మ్యాచ్‌లో ఘన విజయం సాధించింది.  ముంబై వేదికగా అమెరికాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 29 పరుగుల తేడాతో భారత్ గెలుపొందింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ అమెరికా ముందు 162 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఇచ్చింది. లక్ష్య చేధనలో అమెరికా చివరిదాకా పోరాడింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 8, 2026, 12:45 PM IST

T20 World Cup 1st Match: 20 ఓవర్ల పొట్టి క్రికెట్  నిన్న అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. ఈ మ్యాచ్ లో అమెరికా ఎనిమిది వికెట్లు కోల్పోయి కేవలం 132 పరుగులే చేయగలిగింది. అమెరికా బ్యాటర్లలో మిలింద్ కుమార్ 34 పరుగులు , సంజయ్ కృష్ణమూర్తి 37 పరుగులు చేసి చివరి వరకూ పోరాడినా ఫలితం లేకుండాపోయింది. భారత బౌలర్లలో సిరాజ్ మూడు వికెట్లు, అర్షదీప్ సింగ్, అక్షర్ పటేల్ తలో రెండేసి వికెట్లు తీయగా, వరుణ్ చక్రవర్తి ఒక వికెట్ తీశారు.టాస్ ఓడి ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్‌కు ఓపెనర్లు ఇషాన్ కిషన్, అభిషేక్ వర్మ తీవ్రంగా నిరాశ పరిచారు. అమెరికా వంటి జట్టుతో  50 పరుగులకే 4 వికెట్లు కోల్పోవటంతో భారమంతా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్‌పై పడింది. 

ఒకవైపు వికెట్లు పడుతున్న తనదైన శైలిలో షాట్లు ఆడుతూ భారత స్కోరును సూర్యకుమార్ చక్కదిద్దాడు. ఎక్కడా నిరాశపడకుండా సూర్యకుమార్‌ చివరి వరకూ పోరాటం చేశారు. 84 పరుగులు చేసి భారత్ భారీ స్కోరు చేయడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషించాడు. ఆఖరి రెండు ఓవర్లలో మూడు సిక్సులు, మూడు ఫోర్లు బాది భారత్ స్కోరును పరుగులు పెట్టించాడు. దీంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయిన భారత్ 161 పరుగులు చేసింది.తిలక్‌ వర్మ 25, ఇషాన్‌ కిషన్‌ 20 పరుగులు చేయగా మిగతా ప్లేయర్లందరూ ఘోరంగా నిరాశపరిచారు. 

అమెరికా బౌలర్లలో షాడ్లీ 4 వికెట్లు తీసి అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు. ఒకే ఓవర్‌లో అతడు మూడు వికెట్లు పడగొట్టి భారత్ భారీ స్కోరు చేయకుండా అడ్డుకున్నాడు. బౌలింగ్‌లో రాణించినప్పటికి బ్యాటింగ్‌లో భారత్ ముందు నిలబడలేపోయింది. దీంతో మొదటి టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో భారత్ సునాయాసంగా గెలుపొందింది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

IND vs USAIND vs USA ScoreIND vs USA Playing 11IND vs USA NewsIND vs USA Live

