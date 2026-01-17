Miracle: తెలుగులో వస్తోన్న మరో మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ‘మిరాకిల్’.. ఫస్ట్ లుక్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్..

Miracle: రణధీర్ భీసు, హెబ్బా పటేల్ జోడిగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మిరాకిల్’. సీనియర్ హీరోలు సురేశ్, శ్రీరామ్ ముఖ్యపాత్రల్లో ఔట్ అండ్ ఔట్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ గా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. సైదా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్ పై రమేష్ ఎగ్గిడి - శ్రీకాంత్ మొగదాసు - చందర్ గౌడ్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఔట్ అండ్ ఔట్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ "మిరాకిల్". ఈ చిత్రం ‘సత్య గ్యాంగ్’, ‘ఫైటర్ శివ’ చిత్రాలను డైరెక్ట్ చేసిన ప్రభాస్ నిమ్మల దర్శకత్వం వహించారు. తాజాగా సంక్రాంతి పండగ పురస్కరించుకొని ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ ను విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. శ్రీమతి జ్యోత్స్న ఈ చిత్రానికి సహ నిర్మాత. పోరాట సన్నివేశాలతో మొదటి షెడ్యూల్ పూర్తైయింది. ఈ చిత్రం రెండో షెడ్యూల్ ఈనెల 22 నుంచి హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో జరగనుంది.
రణధీర్ భీసు కథానాయకుడిగా యాక్ట్ చేస్తోన్న ఈ చిత్రంలో హెబ్బా పటేల్ హీరోయిన్. అక్షర నున్న సుజన మరో కథానాయికగా నటిస్తోంది. సీనియర్ హీరోలు శ్రీరామ్, సురేష్ ఇతర పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. నాయుడు పెండ్ర విలన్ గా నటిస్తున్నాడు. సీనియర్ ఫిల్మ్ జర్నలిస్ట్ ధీరజ అప్పాజీ ఫోరెన్సిక్ ఆఫీసర్ గా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో జనార్దన్, యోగి కాత్రే, విజయ్ సూర్య, ఇంతియాజ్, సాయిబాబా, దిల్ రమేష్, ఝాన్సీ, సూర్యనారాయణ, శ్రీధర్, శ్రీకాంత్, శివ, ఆమని,ఆర్. కుమార్, హైమావతి, నవ్య (అమ్ము) బెజవాడ మస్తాన్, ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
నిర్మాతలు మాట్లాడుతూ.... "సత్యా గ్యాంగ్, ఫైటర్ శివ" సినిమాలతో డైరెక్టర్ గా పరిచయమైన ప్రభాస్ నిమ్మల తన మూడో చిత్రంతో "మిరాకిల్" మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు. హెబ్బా పటేల్ గ్లామర్, సీనియర్ హీరోలు శ్రీరామ్, సురేష్ పోషిస్తున్న కీలక పాత్రలు ఈ సినిమాకు బలంగా ఉండనున్నాయి. ముఖ్యంగా యాక్షన్ బ్లాక్స్ "మిరాకిల్" చిత్రానికి స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అంటున్నారు. ఈ నెల 22 నుంచి రెండో షెడ్యూల్ మొదలు కానుంది. ఈ చిత్రానికి పి.ఆర్.ఓ: ధీరజ్-అప్పాజీ వ్యవహరిస్తున్నారు. సురేందర్ రెడ్డి కెమెరా వర్క్ అందిస్తున్నారు. విశ్వనాధ్ ఎడిటింగ్ వర్క్ నిర్వహిస్తున్నారు. లిరిక్స్: రాంబాబు గోసాల అందిస్తున్నారు. ఫైట్స్: శ్రీను చేస్తున్నారు. సహనిర్మాతగా శ్రీమతి జ్యోత్స్న వ్యవహరిస్తున్నారు. నిర్మాతలు: రమేష్ ఎగ్గిడి - శ్రీకాంత్ మొగదాసు - చందర్ గౌడ్ సంయుక్తంగా తెరెక్కిస్తున్నారు. కథ-మాటలు-స్క్రీన్ ప్లే-సంగీతం-దర్శకత్వం: ప్రభాస్ నిమ్మల. త్వరలో రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయనున్నారు.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.