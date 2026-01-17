English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Miracle: తెలుగులో వస్తోన్న మరో మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ‘మిరాకిల్’.. ఫస్ట్ లుక్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్..

Prabhas in as Miracle: తెలుగు తెరపై ప్రభాస్ ఈ పేరే సంచలనం. ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ గా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఇపుడు టాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రభాస్ నిమ్మల పేరుతో మరో హీరో పరిచయం అవుతున్నారు. తాజాగా ఈయన ‘మిరాకిల్’ మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు. సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 17, 2026, 07:30 PM IST

Miracle: రణధీర్ భీసు, హెబ్బా పటేల్ జోడిగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మిరాకిల్’. సీనియర్ హీరోలు సురేశ్, శ్రీరామ్ ముఖ్యపాత్రల్లో ఔట్ అండ్ ఔట్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ గా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది.  సైదా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్ పై రమేష్ ఎగ్గిడి - శ్రీకాంత్ మొగదాసు - చందర్ గౌడ్  సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఔట్ అండ్ ఔట్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ "మిరాకిల్". ఈ చిత్రం ‘సత్య గ్యాంగ్’, ‘ఫైటర్ శివ’ చిత్రాలను డైరెక్ట్ చేసిన ప్రభాస్ నిమ్మల దర్శకత్వం వహించారు. తాజాగా సంక్రాంతి పండగ పురస్కరించుకొని ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ ను విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.  శ్రీమతి జ్యోత్స్న ఈ చిత్రానికి సహ నిర్మాత. పోరాట  సన్నివేశాలతో మొదటి షెడ్యూల్ పూర్తైయింది. ఈ చిత్రం రెండో షెడ్యూల్  ఈనెల 22 నుంచి హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో జరగనుంది. 

రణధీర్ భీసు కథానాయకుడిగా యాక్ట్ చేస్తోన్న ఈ చిత్రంలో హెబ్బా పటేల్ హీరోయిన్. అక్షర నున్న సుజన మరో కథానాయికగా నటిస్తోంది.  సీనియర్ హీరోలు శ్రీరామ్, సురేష్  ఇతర పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. నాయుడు పెండ్ర విలన్ గా నటిస్తున్నాడు.  సీనియర్ ఫిల్మ్ జర్నలిస్ట్ ధీరజ అప్పాజీ ఫోరెన్సిక్ ఆఫీసర్ గా నటిస్తున్నారు.  ఈ చిత్రంలో జనార్దన్, యోగి కాత్రే, విజయ్ సూర్య, ఇంతియాజ్, సాయిబాబా, దిల్ రమేష్, ఝాన్సీ, సూర్యనారాయణ, శ్రీధర్, శ్రీకాంత్, శివ, ఆమని,ఆర్. కుమార్,  హైమావతి, నవ్య (అమ్ము) బెజవాడ మస్తాన్,  ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. 

నిర్మాతలు మాట్లాడుతూ.... "సత్యా గ్యాంగ్, ఫైటర్ శివ" సినిమాలతో డైరెక్టర్ గా పరిచయమైన  ప్రభాస్ నిమ్మల తన మూడో చిత్రంతో "మిరాకిల్" మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు. హెబ్బా పటేల్ గ్లామర్, సీనియర్ హీరోలు శ్రీరామ్, సురేష్ పోషిస్తున్న కీలక పాత్రలు ఈ సినిమాకు బలంగా ఉండనున్నాయి.  ముఖ్యంగా యాక్షన్ బ్లాక్స్ "మిరాకిల్" చిత్రానికి స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అంటున్నారు. ఈ నెల 22 నుంచి రెండో షెడ్యూల్ మొదలు కానుంది. ఈ చిత్రానికి పి.ఆర్.ఓ: ధీరజ్-అప్పాజీ వ్యవహరిస్తున్నారు. సురేందర్ రెడ్డి కెమెరా వర్క్ అందిస్తున్నారు. విశ్వనాధ్ ఎడిటింగ్ వర్క్ నిర్వహిస్తున్నారు.  లిరిక్స్: రాంబాబు గోసాల అందిస్తున్నారు. ఫైట్స్: శ్రీను చేస్తున్నారు.  సహనిర్మాతగా  శ్రీమతి జ్యోత్స్న వ్యవహరిస్తున్నారు.  నిర్మాతలు: రమేష్ ఎగ్గిడి - శ్రీకాంత్ మొగదాసు - చందర్ గౌడ్ సంయుక్తంగా తెరెక్కిస్తున్నారు. కథ-మాటలు-స్క్రీన్ ప్లే-సంగీతం-దర్శకత్వం: ప్రభాస్ నిమ్మల. త్వరలో రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయనున్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

MiracleMiracle First LookMiracle Sankranthi LookMiracle Cast And CrewMiracle shooting

