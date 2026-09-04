/టాలీవుడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ‘మన ప్యానెల్’ కీలక ప్రెస్ మీట్..

Mana Pannel Members Press Meet: తెలుగు చలన చిత్ర నిర్మాతల మండలి మన ప్యానెల్ తరుపున నిర్మాత సి. కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ.. నన్ను అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ సందర్భంగా బండ్ల గణేష్తో మాట్లాడటం జరిగింది. గిల్డ్ వారికి మేము పూర్తి సహకారం అందించాము కానీ వారు ఈ సంస్థకి వెన్నుపోటు పొడిచిన విషయాన్ని ఈ సందర్బంగా ప్రస్తావంచారు. గిల్డ్ లో కౌన్సిల్ కి వచ్చే కమిషన్ డబ్బులను తీసుకుంటున్నారు. అంతేకాదు వారికి మెంబర్ షిప్ కూడా ఇవ్వడం లేదు.
దాసరి నారాయణ రావు అడుగుజాడల్లో..
మేమందరం దాసరి నారాయణ రావు అడుగు జాడల్లో నడుస్తున్నాము. బాలకృష్ణతో సానుకూలంగా మాట్లాడటం జరిగిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. త్వరలో ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను కలిసి తమ సమస్యలను చెబుతామన్నారు. ఇక మెడిక్లెయిమ్ తీసుకొచ్చింది మా హయాములోనే. ఏ సమయంలో కావాలంటే ఆ టైమ్లో సరిగా స్పందిస్తూ అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నాము.
మా ప్యానెల్ ఎన్నికైన వెంటనే రూ. 4 లక్షల బీమాను నుండి రూ. 5 లక్షలకు పెంచడం జరిగింది. అంతేకాదు కార్డ్స్ వెంటనే అందించే ప్రయత్నం చేస్తాము. చిన్న నిర్మాతలకు అండగా ఉన్నాము. ఒక్క సినిమా చేసిన నిర్మాతకు కూడా మెడిక్లైమ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము.
గతంలో ఇచ్చినట్లు చదువుకు రూ. 30 వేలు, పెళ్లికి అవసరమైన డబ్బులను ప్యానెల్ ద్వారా అందజేస్తాము.
ఒక కుటుంబంలో ఒక ఆడబిడ్డ పెళ్లికి గతంలో ఇచ్చినట్టే రూ. 30 వేలు లేదా అంత కంటే ఎక్కువ ఆర్ధిక సాయం చేస్తాము. వృద్ధులకు పెన్షన్ కమిటీ వేసి ఆర్ధిక సాయం అందజేస్తాము. మరణించిన వారి కుటుంబానికి అండగా నిలబడాము.
ఏపీ ఎఫ్డిసి భారత్ భూషణ్ తో చర్చలు జరుపుతున్నాము. రెండు రాష్ట్రాల సినీ ఆస్తుల గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నారు. గతంలో పని చేసిన అందరికంటే బాగా భారత్ భూషణ్ పని చేస్తున్నారు. వెబ్సైట్స్ ద్వారా చిన్న సినిమాలు OTT బిజినెస్ జరిగేలా చూస్తామన్నారు.
చదలవాడ శ్రీనివాసరావు గారు మాట్లాడుతూ..
మన ప్యానెల్ నుండి రెగ్యులర్ గా సినిమాలు తీస్తూ పోటీ చేస్తున్న అందరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. దాసరి నారాయణరావుని అడుగుజాడల్లో నడుస్తున్నాము. బండ్ల గణేష్ ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. సినిమా ఇండస్ట్రీలో రైతులా కష్టపడి పనిచేసే వ్యక్తి నిర్మాత. నిర్మాతల ఎన్నికలలో నామినేషన్ వేసిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు .
మేము ఎంతో హుందాగా ముందుకు వెళ్తుండగా అశోక్ కుమార్ ః ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆయన నామినేషన్ మేము కావాలని వెనక్కి వచ్చేలా చేశామన్నారు. కానీ ఆయన కోర్టు వెళ్లారు. ఆయన ఇండస్ట్రీకి గౌరవం ఇచ్చి ఆయన మాటలు వెనక్కి తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. అనుభవం లేక 3 నామినేషన్ వేసారు. దానికి ఆయనను అనర్హులుగా తీర్మానించారు.
వారి వల్ల పరిశ్రమకు ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. ముఖ్యమంత్రులకు కనిపించేందుకు, ప్రజలకు కనిపించేందుకు కాదు పదవి. సినిమా ఇండస్ట్రీకి సపోర్ట్ గా నిలిచి ముందుకు వెళ్ళే మన ప్యానెల్ కు ఓటు వేయాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
తుమ్మల ప్రసన్న కుమార్ గారు మాట్లాడుతూ..
గత ఎన్నికలలో చదలవాడ శ్రీనివాసరావు మాటకు విలువ ఇచ్చి ముందుకు వెళ్లాము. గతంలో జరిగిన అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ముందుకు వెళుతున్నాము. రికార్డ్స్లో మేము చేసిన సేవలు, అందించిన మెడిక్లైమ్ ఉన్నాయి. ఇబ్బందిలో ఉన్న వృద్ధులకు అండగా నిలబడి ఛారిటీగా పని చేస్తున్నాము. దానికి సంబంధించిన రికార్డ్స్ ఉన్నాయి.
డబుల్ నామినేషన్ వేసిన అందరూ ఇచ్చిన సమయంలోనే ఒకటి మాత్రమే ఉంచుతూ ముందుకు వెళ్ళారు. సమయం పూర్తైన తర్వాత అశోక్ విత్డ్రా చేసేందుకు వస్తె సమయం అయిపోయింది. బండ్ల గణేష్ సి కళ్యాణ్ కి సపోర్ట్ చేస్తూ నామినేషన్ విత్ డ్రా చేసుకున్నారు.
నామినేషన్ విధానం అంతా ఓ పద్ధతి ప్రకారం జరిగింది. కోర్టుకు మేము గౌరవం ఇస్తాము. చదలవాడ, సునీల్ నారంగ్, ఆర్టిస్ట్ శివాజీ మా ప్యానెల్కు అండగా నిలబడి సేవలు అందించారు.
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