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టాలీవుడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ‘మన ప్యానెల్’ కీలక ప్రెస్ మీట్..

Mana Pannel Imp press: తెలుగు చిత్రం నిర్మాతల మండలి ఎన్నికలకు సమయం దగ్గర పడింది. ఈ  ఎన్నికలలో పోటీ చేస్తున్న ప్యానల్స్ లో ఒకటైన మన ప్యానెల్ సభ్యులు తాజాగా కీలక ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ మీడియా సమావేశంలో  మన ప్యానెల్ సభ్యులందరూ ఎలక్షన్స్‌కు సంబంధించి కొన్ని కీలక విషయాలపై మాట్లాడారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 04, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:45 PM IST
టాలీవుడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ‘మన ప్యానెల్’ కీలక ప్రెస్ మీట్..
Image Credit: Mana Pannel (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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