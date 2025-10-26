English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • No Rev
  • Kundanala Bomma song: తెలుగులో టాప్ ట్రెండింగ్ లో ‘కుందనాల బొమ్మ’..పాటకు ఆడియన్స్ ఫిదా..

Kundanala Bomma song: తెలుగులో టాప్ ట్రెండింగ్ లో ‘కుందనాల బొమ్మ’..పాటకు ఆడియన్స్ ఫిదా..

Kundanala Bomma song: తెలుగు టాప్ డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి ఆధ్వర్యంలో రాజేష్ జైకర్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ‘కుందనాల బొమ్మ’ వీడియో సాంగ్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 26, 2025, 07:30 PM IST

Trending Photos

Liquor consumption: మన దేశంలో ఎక్కువ తాగుబోతులున్న రాష్ట్రం ఇదే.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..!
5
Liquor consumption
Liquor consumption: మన దేశంలో ఎక్కువ తాగుబోతులున్న రాష్ట్రం ఇదే.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..!
Gold Mines: దేశంలో రూ.60 లక్షల కోట్ల విలువైన బంగారు నిధి! భారతదేశానికి జాక్‌పాట్‌!
5
Gold mines
Gold Mines: దేశంలో రూ.60 లక్షల కోట్ల విలువైన బంగారు నిధి! భారతదేశానికి జాక్‌పాట్‌!
Schools Holiday: బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు స్కూళ్లు.. కాలేజీలకు సెలవులు
5
Schools Holidays
Schools Holiday: బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు స్కూళ్లు.. కాలేజీలకు సెలవులు
Gold Rate Today: పసిడి పరుగుకు బ్రేకులు.. బంగారం రూ. 10వేలు.. వెండి రూ. 25వేలు తగ్గింపు.. అక్టోబర్ 25వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!
8
Gold rates
Gold Rate Today: పసిడి పరుగుకు బ్రేకులు.. బంగారం రూ. 10వేలు.. వెండి రూ. 25వేలు తగ్గింపు.. అక్టోబర్ 25వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!
Kundanala Bomma song: తెలుగులో టాప్ ట్రెండింగ్ లో ‘కుందనాల బొమ్మ’..పాటకు ఆడియన్స్ ఫిదా..

Kundanala Bomma song: తెలుగులో జై లవకుశ, వెంకీ మామ, వాల్తేరు వీరయ్య, డాకు మహారాజ్ చిత్రాలతో తెలుగులో యాక్షన్ చిత్రాల దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు బాబీ కొల్లి. ఈయన పర్యవేక్షణలో కొత్త  దర్శకుడు రాజేష్ జైకర్ డైరెక్షన్ లో “కుందనాల బొమ్మ” వీడియో పాటను విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఇందులో విరాజ్, సంస్కృతి లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు. ఈ పాట ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని, మహిళా ఆత్మ సౌందర్యాన్ని కలుపుతూ ఒక గాఢమైన సామాజిక సందేశంతో తెరకెక్కించారు. ఈ  సాంగ్ ను  ఫేమస్ కొరియోగ్రాఫర్ శేఖర్ మాస్టర్ స్వంత యూట్యూబ్ ఛానెల్ అయిన ‘శేఖర్ మ్యూజిక్’ ద్వారా రిలీజ్ చేశారు. ఆయన స్వయంగా ఈ పాటకు నిర్మాతగా వ్యవహరించడం విశేషం. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇప్పటికే ఈ పాట నెట్ లో, సామాజిక మాధ్యమాల్లో టాప్ ట్రెండింగ్ లో ఉంది.  ఏ సోషల్ మీడియాలో చూసిన ఈ సాంగ్ కనిపిస్తూ హల్ చేస్తోంది. ఈ పాట ద్వారా ఈ సినిమా కూడా అంతే రీచ్ పొంది ప్రేక్షకుల మన్ననలు పొందే అవకాశం పుష్కలంగా ఉంది.  
ఈ పాటకు సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్, DI వంటి సాంకేతిక విభాగాలనునిర్వహించింది  శ్రవణ్ జి కుమార్. ఆయన చూపు ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని  కెమెరాలో బంధించిన విధానం బాగుంది. 

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

ఈ గీతాన్ని దీపు తన గాత్రంతో ఎంతో భావోద్వేగంగా పాడి ఈ సాంగ్ కు మంచి బలం చేకూర్చారు.మార్క్ ప్రసాంత్ స్వరపరిచిన సంగీతం, బాగుంది. కృష్ణ మాస్టర్ రూపొందించిన స్వరకల్పనలో  ప్రకృతి అందాల నడుమ జల ప్రవాహంతో పాటు  పంచభూతాలను ఈ పాటలో చూపించిన విధానం బాగుంది.  విరాజ్, సంస్కృతి, సహజ ప్రకృతి దృశ్యాల మధ్య చిత్రీకరణలో పాల్గొన్నారు.  ఆడవాళ్ల సోయగం..ప్రకృతి సౌందరాన్ని ఒకే ఫ్రేములో తెరకెక్కించిన విధానం అందరిని ఫిదా చేస్తోంది.

నేటి  స్పీడ్ యుగంలో ఈ సాంగ్  డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో ఉండటం ముదావహం. అంతేకాదు మనల్ని ప్రకృతితో మమేకం కమ్మని చెబుతుంది. మొత్తంగా కుందనాల బొమ్మ పాట మేకర్స్ కు నిజంగానే కుందనం లాంటి లాభాలను తీసుకొస్తోందనడంలో ఎలాంటి డౌటు లేదు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Kundanala Bomma songKundanala BommaKundanala Bomma Youtube TrendingTollywoodTelugu cinema

Trending News