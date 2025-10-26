Kundanala Bomma song: తెలుగులో టాప్ ట్రెండింగ్ లో ‘కుందనాల బొమ్మ’..పాటకు ఆడియన్స్ ఫిదా..

Kundanala Bomma song: తెలుగులో జై లవకుశ, వెంకీ మామ, వాల్తేరు వీరయ్య, డాకు మహారాజ్ చిత్రాలతో తెలుగులో యాక్షన్ చిత్రాల దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు బాబీ కొల్లి. ఈయన పర్యవేక్షణలో కొత్త దర్శకుడు రాజేష్ జైకర్ డైరెక్షన్ లో “కుందనాల బొమ్మ” వీడియో పాటను విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఇందులో విరాజ్, సంస్కృతి లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు. ఈ పాట ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని, మహిళా ఆత్మ సౌందర్యాన్ని కలుపుతూ ఒక గాఢమైన సామాజిక సందేశంతో తెరకెక్కించారు. ఈ సాంగ్ ను ఫేమస్ కొరియోగ్రాఫర్ శేఖర్ మాస్టర్ స్వంత యూట్యూబ్ ఛానెల్ అయిన ‘శేఖర్ మ్యూజిక్’ ద్వారా రిలీజ్ చేశారు. ఆయన స్వయంగా ఈ పాటకు నిర్మాతగా వ్యవహరించడం విశేషం.
ఇప్పటికే ఈ పాట నెట్ లో, సామాజిక మాధ్యమాల్లో టాప్ ట్రెండింగ్ లో ఉంది. ఏ సోషల్ మీడియాలో చూసిన ఈ సాంగ్ కనిపిస్తూ హల్ చేస్తోంది. ఈ పాట ద్వారా ఈ సినిమా కూడా అంతే రీచ్ పొంది ప్రేక్షకుల మన్ననలు పొందే అవకాశం పుష్కలంగా ఉంది.
ఈ పాటకు సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్, DI వంటి సాంకేతిక విభాగాలనునిర్వహించింది శ్రవణ్ జి కుమార్. ఆయన చూపు ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని కెమెరాలో బంధించిన విధానం బాగుంది.
Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!
Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.
ఈ గీతాన్ని దీపు తన గాత్రంతో ఎంతో భావోద్వేగంగా పాడి ఈ సాంగ్ కు మంచి బలం చేకూర్చారు.మార్క్ ప్రసాంత్ స్వరపరిచిన సంగీతం, బాగుంది. కృష్ణ మాస్టర్ రూపొందించిన స్వరకల్పనలో ప్రకృతి అందాల నడుమ జల ప్రవాహంతో పాటు పంచభూతాలను ఈ పాటలో చూపించిన విధానం బాగుంది. విరాజ్, సంస్కృతి, సహజ ప్రకృతి దృశ్యాల మధ్య చిత్రీకరణలో పాల్గొన్నారు. ఆడవాళ్ల సోయగం..ప్రకృతి సౌందరాన్ని ఒకే ఫ్రేములో తెరకెక్కించిన విధానం అందరిని ఫిదా చేస్తోంది.
నేటి స్పీడ్ యుగంలో ఈ సాంగ్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో ఉండటం ముదావహం. అంతేకాదు మనల్ని ప్రకృతితో మమేకం కమ్మని చెబుతుంది. మొత్తంగా కుందనాల బొమ్మ పాట మేకర్స్ కు నిజంగానే కుందనం లాంటి లాభాలను తీసుకొస్తోందనడంలో ఎలాంటి డౌటు లేదు.