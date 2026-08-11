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తెలుగులో సరికొత్త కాన్సెప్ట్‌తో వస్తోన్న ‘ఆఫ్టర్ ఇంజనీరింగ్’..

After Engineering:రాస్రా ఎంటర్ టైన్మెంట్ బ్యానర్ పై రాజు బొనగాని డైరెక్షన్‌లో  తెరకెక్కుతున్న తాజా చిత్రం ‘ఆఫ్టర్ ఇంజనీరింగ్’. టైటిల్‌తోనే ఈ సినిమాపై మేకర్స్ అంచనాలు పెంచేశారు. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ విభాగంలో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ సినిమాతో రాజు బొనగాని డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 11, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:20 PM IST
తెలుగులో సరికొత్త కాన్సెప్ట్‌తో వస్తోన్న ‘ఆఫ్టర్ ఇంజనీరింగ్’..
Image Credit: After Engeering First Look (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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