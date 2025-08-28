Draupathi 2: ఫస్ట్ లుక్ తో సినిమాపై భారీ అంచనాలు పెంచేసిన ‘ద్రౌపతి 2’.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్..

Draupathi 2 First Look: గతంలో ‘పళయ వన్నారపేట్టై’, ద్రౌపతి, రుద్ర తాండవం, బకాసురన్ వంటి సక్సెస్ ఫుల్ చిత్రాలను అందించిన మోహన్.జి ఈ చిత్రాన్ని డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో రిచర్డ్ రిషి, రక్షణ ఇందుసుదన్ లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేస్తున్నారు. నట్టి నటరాజ్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇంకా వై.జి.మహేంద్రన్, నాడోడిగల్ భరణి, శరవణ సుబ్బయ్య, గణేష్ గౌరంగ్, దివి, దేవయాని శర్మ, అరుణోదయన్, వేల్ రామమూర్తి, సిరాజ్ జానీ, దినేష్ లాంబా తదితరులు ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
మోహన్.జి, పద్మ చంద్రశేఖర్ ఈ చిత్రానికి సంభాషణలు అందిస్తున్నారు. జిబ్రాన్ మ్యూజిక్,..లిప్ ఆర్.సుందర్ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. థనికా టోని కొరియోగ్రఫీ..యాక్షన్ సంతోష్, ఎడిటర్గా దేవరాజ్ ఈ సినిమాకు పనిచేస్తున్నారు. ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా కమలనాథన్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.
‘ద్రౌపతి 2’ 14వ శతాబ్దానికి చెందిన స్టోరీతో తెరకెక్కుతోంది. ఆ సమయంలోనే మొఘల్ చక్రవర్తులు తమిళనాడులోకి ప్రవేశించి అరాచకాలు చేయడం మొదలు పెట్టారు. వారు రక్తంతో రాసిన చరిత్రాక ఘటనల ఆధారంగా సినిమా రూపొందుతోంది. దక్షిణ భారతదేశానికి చెందిన హోయసాల చక్రవర్తి మూడవ వీర వల్లలార్, సేంధమంగలాన్ని పాలించిన కడవరాయుల రాజులు, వీరత్వం, త్యాగం, రక్తంతో రాసిన చరిత్రకు సాక్షంగా ఈ ఈ సినిమా ఉండబోతుందని చెబుతున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్లో 75శాతాన్ని ముంబైలో చేస్తున్నారు. మిగిలిన షూటింగ్ను సెంజి, తిరువణ్ణామలై, కేరళలలో పిక్చరైజ్ చేయనున్నారు.
ఈ చారిత్రక కథనం 2020లో విడుదలైన ద్రౌపతి సినిమా కథతో ఎలా కనెక్ట్ అవుతుందనే విషయం ప్రధానాంశంగా నిలుస్తోంది. ఈ చిత్రం ద్రౌపతి సిరీస్లో రెండవ భాగంగా రూపొందుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని ఈ ఏడాది చివరలో భారీ ఎత్తున విడుదల చేసేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
