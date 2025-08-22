English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

The Chronicles Of The - 4.5 Gang: ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘ఫోర్ అండ్ హాఫ్ గ్యాంగ్’ ట్రైలర్.. ఆగస్టు 29న స్ట్రీమింగ్..

The Chronicles Of The - 4.5 Gang: ఈ ఏడాది రానున్న మలయాళీ ఒరిజినల్ సిరీస్‌ల్లో ‘ఫోర్ అండ్ హాఫ్ గ్యాంగ్’ అందరినీ అట్రాక్ట్ చేస్తోంది. నిజ సంఘటనల ఆధారంగా, తిరువనంత పురం  బ్యాక్ డ్రాప్‌లో తీసిన ఈ డార్క్ యాక్షన్ కామెడీ అందరినీ అట్రాక్ట్ చేయడం ఖాయం అని ఈ ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. ఈ సిరీస్ మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళం, హిందీలో ఆగష్టు 29 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 22, 2025, 04:45 PM IST

The Chronicles Of The - 4.5 Gang Streming Date: ‘ఫోర్ అండ్ హాఫ్ గ్యాంగ్’ ఈ పేరుతోనే ఈ సిరీస్ చూడాలనే కోరిక పుట్టించేలా చేసారు మేకర్స్.  ఈ స్టోరీలు  నలుగురు యువకులు, మురికివాడ నుండి వచ్చిన ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఉంటారు. ఇక ఈ ఊర్లో ఆలయానికి  ఉత్సవం జరిపి తమ గౌరవాన్ని పెంచుకోవాలని ఈ గ్యాంగ్ ప్రయత్నిస్తుంది.  

ఇక ఈ క్రమంలో వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసారు.  వారి ప్రత్యర్థుల నుంచి ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చాయి. అక్కడి పూలు, పాల వ్యాపారాలను నియంత్రించే స్థానిక గ్యాంగ్ స్టర్‌తో ఈ గ్యాంగ్‌ ఎలా ఫేస్ చేసిందనే కథాంశంతో తెరకెక్కింది. మ్యాన్‌కైండ్ సినిమాస్ నిర్మించిన ఈ సిరీస్‌కు క్రిషాంద్ డైరెక్షన్ చేశారు. ఈ సిరీస్ మొత్తం కేరళ రాష్ట్రం అందాలను చూసి ఆస్వాదించవచ్చు. చుట్టు పంట పొలాలు, నీళ్లు పచ్చిక బయళ్లు వంటివి ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసేలా ఉన్నాయి. 

 
 
 
 
 

ఈ వెబ్  సిరీస్‌లో జగదీష్, సంజు శివరామ్, సచిన్, శాంతి బాలచంద్రన్,  ఇంద్రన్స్, విజయరాఘవన్,  నిరంజ్ మణియన్ పిళ్లై, శ్రీనాథ్ బాబు, శంబు మీనన్, ప్రశాంత్ అలెక్స్, రాహుల్ రాజగోపాల్, హకీం షా, దర్శన రాజేంద్రన్, విష్ణు అగస్త్య వంటి లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు.  డార్క్ కామెడీ, యదార్థ ఘటనలు, ఎమోషన్స్‌తో తీసిన ఈ ‘ఫోర్ అండ్ హాఫ్ గ్యాంగ్’  ఆగస్టు 29 నుండి మలయాళం, తెలుగు, తమిళం,, హింది భాషలలో  ప్రముఖ ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫామ్ సోనీలివ్ స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది.  

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

The Chronicles Of The - 4.5 GangThe Chronicles Of The - 4.5 Gang streamingThe Chronicles Of The - 4.5 Gang streming on SonylivMalluwoodTollywood

