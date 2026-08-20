/ది రెడ్ బ్యాగ్ మూవీ రివ్యూ.. స్త్రీ శక్తిని, తెగువను చాటే చిత్రం

The Red Bag Movie Review: రవి కుమార్ సీరపు దర్శకత్వంలో మెమరీ మేకర్స్ బ్యానర్పై హరికృష్ణ సోమిశెట్టి నిర్మించిన మూవీ ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’. రాధ్య, కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, మోనిక, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బాదల్, భార్గవి, రాశీ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ప్రచార చిత్రాలు, టీజర్, ట్రైలర్లతో ఇప్పటికే బజ్ క్రియేట్ చేసుకున్న ఈ చిత్రం ఆగస్ట్ 21న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ప్రీమియర్ షోలతో మంచి టాక్ సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమా కథ ఏంటో రివ్యూలో చుద్దాం..
కథ ఏంటి..?
అమెరికాలోని ఆరిజానాలోని నగరంలో ఉన్న ఓ పబ్లో విన్ని (రాధ్య) డ్యాన్సర్గా పని చేస్తుంటుంది. ఆ పబ్ నడిపే మైక్ (కబీర్ సింగ్) అత్యంత దారుణమైన మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తి. ఒక ఐలాండ్లో లగ్జరీ రిసార్ట్, పబ్ స్థాపించాలనే తన స్వార్థ లక్ష్యం కోసం అమ్మాయిలను ట్రాప్ చేసి అక్రమ దందాలు సాగిస్తుంటాడు. ఈ ఊబిలోకి భారత్ నుంచి ఈషా, ఈవ్, బేబ్ అనే ముగ్గురు యువతులు వచ్చి పడతారు. విన్ని ఈ కూపంలోకి ఎలా వచ్చింది..? ఆ ముగ్గురు యువతులు ఇండియా నుంచి అంత దూరం ఎందుకు వచ్చారు..? మైక్ కబంధ హస్తాల నుంచి వారంతా ఎలా తప్పించుకున్నారు..? అసలు ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ కథేంటి.. అందులో ఏముంది..? ఈ బ్యాగ్ వల్ల వారి జీవితాల్లో వచ్చిన మలుపులేంటి..? చివరకు ఈ నలుగురు తాము అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించారా..? ఈ జర్నీలో గౌతమ్, రాశీ, గాయత్రి భార్గవి పాత్రలు పోషించిన పాత్ర ఏమిటి..? అనేదే ప్రధాన కథాంశం.
ఎవరు ఎలా చేశారంటే..?
విన్ని రోల్లో రాధ్య తన నటనతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. మిగిలిన ముగ్గురు కథానాయికలు గ్లామర్తో అలరించారు. నలుగురు అమ్మాయిలు మోడ్రన్ లుక్లో కనిపిస్తూనే.. భావోద్వేగ సన్నివేశాల్లో చక్కగా నటించారు. విలన్గా కబీర్ సింగ్ క్రూరత్వాన్ని బాగా పండించగా.. ప్రసాద్ బెహరా కామెడీ సీన్లు నవ్వులు పుట్టిస్తాయి. రాశీ పాత్ర తక్కువే ఉన్నా.. కథపై మంచి ప్రభావం చూపుతుంది. గాయత్రి భార్గవి భావోద్వేగ సన్నివేశాలు హత్తుకుంటాయి. జాక్, డగ్లస్, గౌతమ్ తమ పాత్రల్లో మెప్పించారు.
డైరెక్టర్ రవి కుమార్ సీరపు ఈ రెడ్ బ్యాగ్ సినిమా కోసం పాత లైన్ను ఎంచుకున్నా.. ఇప్పటి ట్రెండ్కి తగ్గట్టుగా మార్చుకున్నాడు. తెరపై స్టైలీష్గా తెరకెక్కించాడు. మోడ్రన్ మదర్ థెరిస్సాలు, మోడ్రన్ ఝాన్సీ లక్ష్మీ భాయ్లను తెరపై చూపించాలనే ఉద్దేశం కనిపిస్తుంది. హీరోయిన్ల కాస్ట్యూమ్స్ చూసి ఏదో ఊహించి థియేటర్కు వస్తే.. సినిమా పూర్తయిన తరువాత తమ అభిప్రాయం కచ్చితంగా మార్చుకుంటారు. గ్లామర్ హంగులు ఉన్నా.. అంతర్లీనంగా స్త్రీ శక్తిని, మాతృత్వపు ఔన్నత్యాన్ని చాటిచెప్పే బలమైన అంశం ఇందులో కనిపిస్తుంది. దర్శకుడు తీసుకున్న పాయింట్.. తెరకెక్కించిన విధానం నచ్చుతుంది.
సినిమా ప్రారంభం కాస్త నెమ్మదిగా సాగినా.. విన్ని బ్యాక్డ్రాప్, రాశీ ఎంట్రీ, పబ్ చీకటి కోణాలు సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతాయి. భారత్ నుంచి వచ్చిన ముగ్గురి నేపథ్యాలు కథను భావోద్వేగ మలుపు తిప్పుతాయి. వర్తమానం, ఫ్లాష్బ్యాక్ మేళవింపుతో సాగే నాన్-లీనియర్ స్క్రీన్ప్లే, ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ కథను నిలబెడతాయి. ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ బాగుటుంది. ద్వితీయార్థంలో గౌతమ్-విన్ని ట్రాక్ కాస్త సాధారణంగా సాగినా.. ఛేజింగ్ సీన్లు, యాక్షన్ బ్లాక్స్ అలరిస్తాయి. ప్రసాద్ బెహరా, కబీర్ సింగ్ మధ్య వచ్చే సీన్లు నవ్వులు పూయిస్తాయి. పరిస్థితుల ప్రభావంతో తప్పుడు బాట పట్టిన ఒక తల్లి వేదనను దర్శకుడు సున్నితంగా ఆవిష్కరించారు. హీరోయిన్లు తెరపై కాస్త బోల్డ్గా కనిపించినా.. క్లైమాక్స్లో నలుగురు మహిళలు రాబిన్ హుడ్ తరహాలో సమాజానికి తోడ్పడే తీరు మెప్పిస్తుంది.
సినిమా నిర్మాణ విలువలు అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్నాయి. రిచ్ విజువల్స్, కెమెరా పనితనం తెరపై స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. పబ్ సాంగ్, కీలక సన్నివేశాల్లో వచ్చే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కథలోని తీవ్రతను బాగా ఎలివేట్ చేశాయి. సంభాషణలు అక్కడక్కడా ఆలోచింపజేస్తాయి. అన్ని క్రాఫ్ట్స్ సమష్టిగా పనిచేసి సినిమాను సాంకేతికంగా ఉన్నత స్థాయిలో నిలబెట్టాయి.
రేటింగ్: 3/5.