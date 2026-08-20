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ది రెడ్ బ్యాగ్ మూవీ రివ్యూ.. స్త్రీ శక్తిని, తెగువను చాటే చిత్రం

The Red Bag Movie Review: బలమైన మహిళా సాధికారత అంశాన్ని క్రైమ్, ఎమోషన్స్ మేళవించి స్టైలిష్‌గా తెరకెక్కించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’. ప్రీమియర్లతో పాజిటివ్ బజ్ తెచ్చుకున్న ఈ ‘రెడ్ బ్యాగ్’ కథేంటి..? థియేటర్లలో ఆడియెన్స్‌ను ఎంతవరకు మెప్పించింది..? పూర్తి రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.

Written ByZH Telugu Desk
Published: Aug 20, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:52 PM IST
ది రెడ్ బ్యాగ్ మూవీ రివ్యూ.. స్త్రీ శక్తిని, తెగువను చాటే చిత్రం
Image Credit: The Red Bag Movie Review (Source: File)

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ZH Telugu Desk

ZH Telugu Desk

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