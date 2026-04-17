Therachaapa Movie Review:‘తెరచాప’ మూవీ రివ్యూ..మెప్పించిందా..!

రివ్యూ: తెరచాప (Therachaapa)
నటీనటులు: నవీన్రాజ్ శంకరపు, పూజా సుహాసిని, రాజీవ్ కనకాల, రాకీ, శ్రీలు, జగదీష్ ప్రతాప్ బండారి, నాగ మహేష్, పృధ్వీ రాజ్, ఫిష్ వెంకట్, రాజేష్ భూపతి తదితరులు
సినిమాటోగ్రఫీ: అజీమ్ & వెంకట్
ఎడిటింగ్: రాజు బోడసింగి
బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్: ఎంఎల్ రాజా
సంగీత దర్శకుడు: ప్రజాల్ క్రిష్
PRO: మధు VR
డిజిటల్ మీడియా: డిజిటల్ దుకాణం
నిర్మాత: కైలాష్ దుర్గం
కథ-స్క్రీన్ ప్లే-దర్శకత్వం: జోయెల్ జార్జ్
విడుదల తేది: 17-4-2026
అనన్య క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై కైలాష్ దుర్గం నిర్మాతగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘తెరచాప’. జోయల్ జార్జ్ డైరెక్ట్ చేశారు. నవీన్ రాజ్ శంకరపు, పూజ సుహాసిని, శ్రీల లీడ్ రోల్స్ లో రాజీవ్ కనకాల, పృథ్వీరాజ్, జగదీష్ ప్రతాప్ బండారి, ఫిష్ వెంకట్ ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా ఇప్పటికే తన ప్రమోషన్లతో ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. మరి ఈ రోజు విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
సముద్రతీర ప్రాంతంలో ప్రజల కోసం పోరాడే నాయకుడు కాశీ బాబు (నాగ మహేష్ ) అనుకోకుండా కన్నుమూస్తాడు. అతను చనిపోవడానికి అతని కుమారుడే కారణం అని అందరు అతన్ని నిందిస్తుంటారు. అయితే తన తండ్రిది సహజ మరణం కాదని దీని వెనక బలమైన కారణం ఏదో ఉందని ఆ రహస్యాన్ని బయటపెట్టడానికి ఈశ్వర్ (నవీన్ రాజ్) ప్రయత్నిస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో అతనికి సీత (శ్రీలు), గాయత్రి (పూజా సుహాసిని) పరిచయం అవుతారు. వాళ్ల పరిచయంతో నవీన్ రాజ్ జీవితం ఎలాంటి మలుపు తిరిగింది. మరోవైపు ఆనంద్ రాజు (రాజీవీ కనకాల), పుష్ప ఫేమ్ కేశవలు ఈశ్వర్ జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేశారు. ఈశ్వర్ తండ్రి మరణం వెనక కుట్రను ఎలా చేధించాడనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
సముద్రం నేపథ్యంలో తెలుగులో ఎన్నో బలమైన కథలు తెరకెక్కాయి. అందులో మెజారిటీ చిత్రాలు విజయాలు సాధించాయి. ‘తెరచాప’ కథ కూడా తండ్రీ కొడుకుల అనుబంధం నేపథ్యంలో దర్శకుడు జోయల్ జార్జ్ డైరెక్ట్ చేశాడు. ఈ కథలో తండ్రి-కొడుకు మధ్య ఉన్న భావోద్వేగ బంధాన్ని ఎంతో సున్నితంగా ఆవిష్కరించాడు. తండ్రి మరణం.. ఆ చావు వెనక కారణాలు వెతుక్కుంటూ వెళ్లే క్రమం కొంత క్రైమ్ స్టోరీని తలపిస్తుంది. దర్శకుడు తాను రాసుకున్న పాత్రలకు ఎంపిక చేసిన నటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు. గ్రామీణ యువకుడి పాత్రలో నవీన్ రాజ్ చక్కగా ఒదిగిపోయాడు. ప్రజల్ కృష్ణ అందించిన సంగీతం బాగుంది. ఎంఎల్ రాజా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాకు తగ్గట్టుగా ఉంది. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. డైలాగ్స్ కొన్ని చోట్ల పవర్ ఫుల్ గా ఉన్నాయి. కైలాష్ దుర్గం ఖర్చు పెట్టిన ప్రతీ పైసా తెరపై కనిపిస్తుంది. ఉన్నంతలో తక్కువ బడ్జెట్ లో ఎక్కవ ఔట్ పుట్ ఇవ్వడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు.. దర్శకుడు హీరో, హీరోయిన్స్ మధ్య రాసుకున్న కొన్ని సీన్స్ రొటీన్ గా ఉన్నాయి. మధ్యలో కొన్ని సీన్స్ రొటీన్ అనిపిస్తాయి. స్క్రీన్ ప్లే ఇంకాస్త పకబ్బందీగా రాసుకుంటే బాగుండేది. పల్లె, సముద్రపు అందాలను కెమెరాలో అందంగా బంధించాడు. ఎడిటర్ ఎక్కువ బోరింగ్ లేకుండా షార్ప్ గానే కట్ చేశాడు.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
పూర్తి గ్రామీణ యువకుడు మత్య్స కారుడి పాత్రలో నవీన్ రాజ్ ఒదిగిపోయిన తీరు ఆకట్టుకుంటుంది. నటుడిగా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. డాన్స్, ఫైట్స్ విషయంలో మంచి ఈజ్ చూపించాడు. శ్రీలు బలమైన పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. పూజా సుహాసిని సంప్రదాయ పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు.రాజీవ్ కనకాల తన పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేశాడు.నాగ మహేష్, కేశవ తన పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు రాణించారు.
బ్యాటమ్ లైన్.. తండ్రీ కొడుకుల అనుబంధాన్ని తెలిపే ‘తెరచాప’..
రేటింగ్: 3/5
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.