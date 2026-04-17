  Thimmarajupalli TV Celebrations: 'తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ' సినిమాకు క్యూ కడుతున్న ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్.. ప్రేక్షకులకు టీమ్ కృతజ్ఞతలు..

Thimmarajupalli TV Celebrations: ‘తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ’ సినిమాకు క్యూ కడుతున్న ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్.. ప్రేక్షకులకు టీమ్ కృతజ్ఞతలు..

Thimmarajupalli TV  Celebrations: కిరణ్ అబ్బవరం తెలుగులో హీరోగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. తాజాగా ఇతను నిర్మాతగా మారాడు. అంతేకాదు అంతా కొత్తవాళ్లతో సరికొత్త కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ’. ముని రాజ్ ఈ సినిమాతో దర్శకుడి పరిచయం అయ్యాడు. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా పాజిటివ్  టాక్ తో దూసుకుపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో  చిత్ర యూనిట్ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ నిర్వహించింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 17, 2026, 07:34 PM IST

Thimmarajupalli TV Celebrations: ‘తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ’ సినిమాకు క్యూ కడుతున్న ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్.. ప్రేక్షకులకు టీమ్ కృతజ్ఞతలు..

Kiran Abbavaram Spl thanks to Audience: ఈ రోజు విడుదలైన ‘తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ’ అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది. 1996 బ్యాక్ డ్రాప్ లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను హీరో కిరణ్ అబ్బవరం సుమైర స్టూడియోస్ తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్ పై నిర్మించారు.  తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ చిత్రంతో సాయి తేజ్, వేద జలంధర్ నాయికా, నాయకులుగా పరిచయం అయ్యారు.  వి.మునిరాజు దర్శకుడిగా టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. పూర్తి విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగే పీరియాడిక్ డ్రామాగా రూపొందిన ఈ సినిమా ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చి ఘన విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ టీమ్ కేక్ కట్ చేసి తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు.  

ఈ కార్యక్రమంలోఆర్ట్ డైరెక్టర్ సుధీర్ మాచర్ల మాట్లాడుతూ - మా "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. కుటుంబ ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రాన్ని చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ షో, సెకండ్ షోస్ ఫాస్ట్ గా ఫిల్ అవుతున్నాయి. మా చిత్రం పట్ల గర్వంగా ఫీలవుతున్నాం. మీ సపోర్ట్ మరింతగా మా చిత్రానికి అందిస్తారని కోరుకుంటున్నామన్నారు. 

డైరెక్టర్ వి.మునిరాజు మాట్లాడుతూ - మా "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ"  సినిమాకు సక్సెస్ అందించిన ఆడియన్స్ కు ధన్యవాదాలు. బీ, సీ సెంటర్స్ నుంచే కాక  యూఎస్ నుంచి కూడా మా సినిమాకు మంచి స్పందన వస్తోంది. చిత్రాన్ని చూసిన వాళ్లంతా తమ మెమొరీస్ గుర్తుకొస్తున్నాయి అంటున్నారు. ఈ ఆనందం కోసమే రెండున్నరేళ్లుగా కష్టపడుతున్నారు. మేము కోరుకున్న ఫలితం ఈ రోజు దక్కింది. 

హీరోయిన్ వేద జలంధర్ మాట్లాడుతూ- కొత్త వాళ్లం చేసిన మా సినిమాకు హౌస్ ఫుల్స్ కావడం హ్యాపీగా ఉందన్నారు. ఊర్ల నుంచి సినిమా చూసిన వాళ్లు ఫోన్ చేసి మంచి రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు. మేము పడ్డ కష్టం ఫలించిందన్నారు.  

హీరో  సాయి తేజ్ మాట్లాడుతూ - మా సినిమాకు చాలా చోట్ల హౌస్ ఫుల్స్ అవుతున్నాయి. మా చిత్రానికి ఇంత మంచి విజయాన్ని అందించిన ప్రేక్షకులకు పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. మా టీమ్ కు కంగ్రాట్స్ చెబుతున్నాము. 

నిర్మాత కిరణ్ అబ్బవరం మాట్లాడుతూ - మా సినిమాకు మీడియా నుంచి వస్తున్న రెస్పాన్స్, ఆడియన్స్ నుంచి వస్తోన్న స్పందన అద్భుతంగా ఉంది. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ మూవీకి బాగా కనెక్ట్ అవుతున్నారు. మేము పదే పదే అదే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఫ్యామిలీస్ మా సినిమాకు వెళ్లండి మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చతుందనే నమ్మకం వ్యక్తం చేస్తున్నాము. సెకండాఫ్ చాలా బాగుందని యునానమస్ గా అందరూ అంటున్నారు. క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ అయితే ఎవరూ ఊహించలేదని చెబుతున్నారు. కొత్త వాళ్లంతా చేసిన సినిమా, మంచి అటెంప్ట్ అంటూ పొడుగుతున్నారు. మీరు మిస్ కాకుండా ఫ్యామిలీ అందరితో కలిసి థియేటర్ కు వెళ్లి ఈ సినిమాను ఎంజాయ్ చేయండి. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

