Thimmarajupalli TV Trailer: ‘తిమ్మరాజుపల్లి TV’ ట్రైలర్ కు ముహూర్తం ఫిక్స్.. ఈ నెల 9వ తేదీన విడుదల..

Thimmarajupalli TV : ప్రస్తుతం తెలుగులో పీరియాడిక్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రాలకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో వస్తోన్న మరో పీరియాడిక్ మూవీ ‘తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ’. ఇప్పటికే ఫస్ట్ లుక్, టీజర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైలర్ కు ముహూర్తం ఫిక్స్ అయింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 7, 2026, 03:39 PM IST

Vijay Trisha News: ఎట్టకేలకు మౌనం వీడిన హీరోయిన్ త్రిష.. హీరో విజయ్‌తో లవ్ ఉన్నట్టేనా? త్రిష ఏం చెప్పిందంటే?
6
Trisha Krishnan
Vijay Trisha News: ఎట్టకేలకు మౌనం వీడిన హీరోయిన్ త్రిష.. హీరో విజయ్‌తో లవ్ ఉన్నట్టేనా? త్రిష ఏం చెప్పిందంటే?
Farmer Registration Drive 2026: రైతులకు గుడ్ న్యూస్.. ఏప్రిల్ 15లోపు రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే డబుల్ బెనిఫిట్..!
5
farmer registration drive 2026
Farmer Registration Drive 2026: రైతులకు గుడ్ న్యూస్.. ఏప్రిల్ 15లోపు రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే డబుల్ బెనిఫిట్..!
Karishma: ప్రెగ్నెంట్ అయినా కరిష్మా..ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ముద్దైన ఫోటోలతో కన్ఫామ్ చేసిన నటి..!
5
Karishma Tanna pregnancy
Karishma: ప్రెగ్నెంట్ అయినా కరిష్మా..ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ముద్దైన ఫోటోలతో కన్ఫామ్ చేసిన నటి..!
Rishabh Pant: లక్నో కెప్టెన్ రేంజే వేరు.. రిషబ్ పంత్ నెట్ వర్త్ ఎంతో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాకే!
5
Rishabh Pant Net Worth 2026
Rishabh Pant: లక్నో కెప్టెన్ రేంజే వేరు.. రిషబ్ పంత్ నెట్ వర్త్ ఎంతో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాకే!
Thimmarajupalli TV Trailer Date Fixed: న్యూ టాలెంట్ ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం సుమైర స్టూడియోస్ తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్ పై నిర్మిస్తున్న సినిమా "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ".  తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాతగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో సాయి తేజ్, వేద జలంధర్ హీరో హీరోయిన్స్ గా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నారు. "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" చిత్రంతో వి.మునిరాజు డైరెక్టర్ గా వెండితెరకు పరిచయం కాబోతున్నారు. 

పూర్తి గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా పీరియాడిక్ డ్రామాగా రూపొందిస్తన్నారు. ముఖ్యంగా 80లలో టీవీ వచ్చిన కొత్తలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అప్పటి ప్రజలు ఎంటర్టైన్మెంట్ గా టీవీని ఎలా చూసారు. అంతేకాదు అప్పట్లో కొంత మంది ఇంట్లోనే అది కూడా డబ్బులున్న వాళ్ల ఇంట్లో ఉండేది. ఇపుడు టీవీ అనేది పేదవాడి నుంచి ధనవంతుడి వరకు అందరి ఇంట్లో ఉంది. కానీ అప్పట్లో కొంత మంది డబ్బుకన్న వాళ్ల దగ్గరే ఉండేది. మాములు సామాన్య జనం దగ్గర టీవీలు ఉండేవి కావు.ఇపుడు ఎఈడీ టీవీలు చూస్తున్నాము. కానీ అప్పట్లో బ్లాక్ వైట్ టవీలే దిక్కు. 

కేవలం డబ్బున్న వాళ్ల ఇంట్లోనే కలర్ టీవీ గట్రా ఉండేవి. మొత్తంగా 80లలో ఇలాంటివి చూసిన వాళ్లకు ఈ సినిమా బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది. జెన్ జీ వాళ్లకు మాత్రం ఇది కొత్తగా అనిపిస్తుంది. మొత్తంగా ‘తిమ్మరాజువారిపల్లి టీవీ’ సినిమా ఈ నెల 17న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతుంది. 
తాజాగా కాసేపటి క్రితం  "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ అప్డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్. "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" సినిమా ట్రైలర్ ఈనెల 9వ తేదీన రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ సినిమా ట్రైలర్ పై మూవీ లవర్స్ లో మంచి ఎక్స్ పెక్టేషన్స్ ఏర్పడటం పక్కా అని చెప్పొచ్చు.

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

