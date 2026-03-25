Tollywood: తెలుగులో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వస్తోన్న ‘బర్బరీకుడు ది సన్నాఫ్ ఘటోత్కచ’.. పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..

Tollywood Movie Opening: మహాభారత కురుక్షేత్ర యుద్ధంలోని ఒక యోధుడి కథతో ‘బర్బరీకుడు ది సన్నాఫ్ ఘటోత్కచ’ చిత్రం తెరకెక్కుతుంది. ఈ సినిమాతో శివఝాన్సి రేగాల ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతున్నాడు. ఈయన కీరవాణి తండ్రి రాజమౌళి పెదనాన్న శివశక్తి దత్త దగ్గర ఎన్నో సినిమాలకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేశాడు. తెలుగు ప్రేక్షకులను మెప్పించేందుకు మహాభారతంలోని ఓ యోధుడి కథను ఎన్నుకున్నట్టు తెలిపాడు. ఈ సినిమాను టి.మల్లేశ్వవరుడు, అంతటి నరేష్ కుమార్, అంతటి రాజేష్ కుమార్ నిర్మిస్తున్నారు.
మన ఇతిహాసంలో చాలా మందికి బర్బరీకుడు గురించి తక్కువ మందికే తెలుసు. ఈ సినిమాతో అతను ఎంత గొప్ప యోధుడూ చెప్పబోతున్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు. చాలామందికి బర్బరీకుడు చరిత్ర గురించి తక్కువగా తెలుసని.. ఈ చిత్రంతో ఆయన ఎంతటి గొప్పయోధుడో అందరికీ తెలుస్తుందని మేకర్స్ చెబుతున్నారు.
ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలకు ఫైట్స్ కొరియోగ్రఫీ చేసిన రామ్ లక్ష్మణ్ ల శిష్యుడు, స్టంట్ మాస్టర్ బద్రి మాస్టర్ అల్లుడు అయినా కృష్ణ భారత ఈ సినిమాతో హీరోగా ఇండ్రడ్యూస్ కాబోతున్నాడు. అతినితో పాటు అద్భుతమైన వాయిస్ తో ఒప్పించి, తెరపై విలనుగా మెప్పించిన రవిశంకర్ ఈ చిత్రంలో లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఆయనతోపాటు సమ్మెట గాంధీ, జబర్దస్త్ చిట్టిబాబు, ఆనంద్ భారతి తదితరులు యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఎన్నో చిత్రాలకు మంచి సినిమాటోగ్రఫీను అందించిన శ్యామ్ కే నాయుడు ఈ చిత్రానికి డిఓపిగా పనిచేస్తున్నారు. అలాగే కార్తీక్ శ్రీనివాస్ ఎడిటర్ గా పనిచేస్తున్నారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జి.ఎం సతీష్. వీరితోపాటు ఇటీవల సూపర్ హిట్ పాటలను ఇచ్చిన భాను మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. త్వరలో ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ అందిస్తామని మేకర్స్ తెలిపారు.
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు..
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.