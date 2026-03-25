Tollywood: తెలుగులో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వస్తోన్న ‘బర్బరీకుడు ది సన్నాఫ్ ఘటోత్కచ’.. పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..

Barbarika son of Ghatotkacha Pooja Ceremony: పీపీ మూవీ మేకర్స్, రేణుక ఎల్లమ్మ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ లపై టి. మల్లేశ్వరుడు, అంతటి నరేష్ కుమార్, అంతటి రాజేష్ కుమార్ నిర్మాతలుగా శివఝాన్సీరేగాల డైరెక్షన్ లో  తెరకెక్కుతున్న తాజా చిత్రం బర్బరీకుడు. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న బర్బరీకుడు చిత్రం ఇటీవల ఘనంగా పూజా కార్యక్రమం జరిగింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 26, 2026, 11:30 AM IST

Tollywood Movie Opening: మహాభారత కురుక్షేత్ర యుద్ధంలోని ఒక యోధుడి కథతో ‘బర్బరీకుడు  ది సన్నాఫ్ ఘటోత్కచ’ చిత్రం తెరకెక్కుతుంది. ఈ సినిమాతో శివఝాన్సి రేగాల ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతున్నాడు. ఈయన కీరవాణి తండ్రి రాజమౌళి పెదనాన్న శివశక్తి దత్త దగ్గర ఎన్నో సినిమాలకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేశాడు. తెలుగు ప్రేక్షకులను మెప్పించేందుకు మహాభారతంలోని ఓ యోధుడి కథను ఎన్నుకున్నట్టు తెలిపాడు. ఈ సినిమాను టి.మల్లేశ్వవరుడు, అంతటి నరేష్ కుమార్, అంతటి రాజేష్ కుమార్ నిర్మిస్తున్నారు. 

మన ఇతిహాసంలో చాలా మందికి బర్బరీకుడు గురించి తక్కువ మందికే తెలుసు. ఈ సినిమాతో అతను ఎంత గొప్ప యోధుడూ చెప్పబోతున్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు.  చాలామందికి బర్బరీకుడు చరిత్ర గురించి తక్కువగా తెలుసని.. ఈ చిత్రంతో ఆయన ఎంతటి గొప్పయోధుడో అందరికీ తెలుస్తుందని మేకర్స్ చెబుతున్నారు. 

ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలకు ఫైట్స్ కొరియోగ్రఫీ చేసిన రామ్ లక్ష్మణ్ ల శిష్యుడు, స్టంట్ మాస్టర్ బద్రి మాస్టర్ అల్లుడు అయినా కృష్ణ భారత ఈ సినిమాతో హీరోగా  ఇండ్రడ్యూస్ కాబోతున్నాడు. అతినితో పాటు అద్భుతమైన వాయిస్ తో ఒప్పించి, తెరపై విలనుగా మెప్పించిన రవిశంకర్ ఈ చిత్రంలో లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేస్తున్నారు.  ఆయనతోపాటు సమ్మెట గాంధీ, జబర్దస్త్ చిట్టిబాబు, ఆనంద్ భారతి తదితరులు యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఎన్నో చిత్రాలకు మంచి సినిమాటోగ్రఫీను అందించిన శ్యామ్ కే నాయుడు ఈ చిత్రానికి డిఓపిగా పనిచేస్తున్నారు. అలాగే కార్తీక్ శ్రీనివాస్ ఎడిటర్ గా పనిచేస్తున్నారు.  మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జి.ఎం సతీష్.  వీరితోపాటు ఇటీవల సూపర్ హిట్ పాటలను ఇచ్చిన భాను మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. త్వరలో ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ అందిస్తామని మేకర్స్ తెలిపారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

