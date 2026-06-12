Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /No Rev
  • /Topcos:‘టెలివిజన్ అండ్ ఓటీటీ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సౌత్’ ఏర్పాటు.. చేతులు కలిపిన టీవీ నిర్మాతలు.

Topcos:‘టెలివిజన్ అండ్ ఓటీటీ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సౌత్’ ఏర్పాటు.. చేతులు కలిపిన టీవీ నిర్మాతలు.

Topcos: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు సంబంధించిన ప్రొడ్యూసర్స్, దర్శకులు, నటీనటులకు సంబంధించిన కౌన్సిల్ లాంటివి ఉన్నాయి. కానీ తొలిసారిగా టెలివిజన్, ఓటీటీ నిర్మాతలు తమ కంటూ ఓ కౌన్సిల్‌ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. టెలివిజన్ అండ్ ఓటీటీ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సౌత్ ను కొత్తగా ఏర్పాటు చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 12, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:25 PM IST
Topcos:‘టెలివిజన్ అండ్ ఓటీటీ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సౌత్’ ఏర్పాటు.. చేతులు కలిపిన టీవీ నిర్మాతలు.
Image Credit: Topcos (Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఐటెంసాంగ్ ద్వారా భారీగా సంపాదించిన హీరోయిన్ ఈమెనే! ఒక్క పాటకి అన్ని కోట్ల రూపాయలా?
Samantha Ruth Prabhu1 min ago
2
Heavy Rains8 min ago
3
DA hike51 min ago
4
Anil Ravipudi GV Prakash1 hr ago
5
Mukesh Ambani2 hrs ago