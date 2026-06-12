/Topcos:‘టెలివిజన్ అండ్ ఓటీటీ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సౌత్’ ఏర్పాటు.. చేతులు కలిపిన టీవీ నిర్మాతలు.

Television OTT Producers counsil of south: గత రెండేళ్లుగా తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మళయాల టెలివిజన్ నిర్మాతలతో ఎన్నోసార్లు చర్చించి, చివరగా జనవరి 2026లో చెన్నైలో అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కలిసి మీటింగ్ నిర్వహించుకుని ‘టెలివిజన్ అండ్ ఓటిటి ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సౌత్’(టాప్కోస్)ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందుకోసం కావలసిన అన్ని ప్రక్రియలు రిజిస్ట్రేషన్, బైలాస్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది.
ఈ సందర్భంగా నాలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులతో కలిసి ‘టెలివిజన్ అండ్ ఓటిటి ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సౌత్’సంస్థ అధికారికంగా ఏర్పాటు చేశారు. ఇందుకోసం ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్ మీట్ లో ఈ టాప్కోస్ కు సంబంధించిన వివరాలను అన్నిటినీ మీడియాకు తెలియజేశారు.
మరి ఈ సందర్భంగా టాప్కోస్ అధ్యక్షుడు ఏ ప్రసాద్ రావు మాట్లాడుతూ.. ‘పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ఈ యేడాది సౌత్ ఇండియన్ టెలివిజన్ అండ్ ఓటిటి పరిశ్రమ గుర్తించుకోదగిన చారిత్రాత్మకమైన దినంగా మేం పరిగణిస్తున్నాము. ఎందుకంటే నాలుగు రాష్ట్రాల నిర్మాతల మండళ్లు కలిసి ఒక ఆర్గనైజేషన్ గా ఏర్పడటం ఇదే ఫస్ట్ టైమ్. దీని వెనకాల రెండున్నరేళ్ల కృషి ఉంది. దీనికి చొరవ తీసుకున్నది తెలుగు టెలివిజన్ అండ్ ఓటిటి ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్. 2011లో టెలివిజన్ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఏర్పడింది. ఆ రోజున దాసరి నారాయణరావు, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ ఆధ్వర్యంలో ఈ కౌన్సిల్ ఏర్పడింది. 2012 నుంచి బైలాస్ తయారు చేసుకుని, రూల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ప్యాట్రన్ తయారు చేసుకున్నాము. ఇది 15యేళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. అయితే టాప్కోస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటు చేయడానికి మూలం తెలుగు టెలివిజన్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ గత 15యేళ్లుగా దానికి సాధించిన విజయాలు. ఒక నిర్మాణాత్మకమైన, గొప్ప ఐక్యత కలిగిన ఒక కౌన్సిల్ గా డెవలప్ కావడం.. తెలుగు టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీ ఫెటర్నిటీకి ఎనలేని సేవలు అందించే స్థాయికి చేరుకుందన్నారు.
బైలాస్..నియమ నిబంధనలు..
తెలుగు టివి పరిశ్రమకు, నిర్మాతలు, నటీ నటులు, సాంకేతిక నిపుణులు, కార్మికులు అందరికీ పెద్ద దిక్కుగా తెలుగు కౌన్సిల్ నిలబడిందన్నారు. ఈ ప్రాసెస్ లో ఓ మూడేళ్ల నుంచి ఇంటర్ స్టేట్ ప్రొడక్షన్స్ బాగా పెరిగాయి. ఆర్టిస్టులు, టెక్నీషియన్స్ ఎక్జేంజ్ పెరిగింది. కన్నడ నుంచి ఆర్టిస్టులు, ప్రొడ్యూసర్స్ రావడం.. ఇక్కడి ప్రొడ్యూసర్స్ కన్నడకి, తమిళ్ కు రావడం.. తమిళనాడు నుంచి ప్రొడ్యూసర్స్, ఆర్టిస్టులు రావడం, అలాగే మళయాల నుంచి ఆర్టిస్టులు, టెక్నీషియన్స్ రావడం.. తెలుగు వాళ్లు కేరళకు వెళ్లి అక్కడ సీరియల్స్ చేయడం జరుగుతోంది. ఇలా ఇంటర్ స్టేట్ యాక్టివిటీస్ పెరగడంతో.. ఈ నాలుగు రాష్ట్రాల నిర్మాతల మధ్య ఒక సమన్వయం ఉంటే బావుండేది అని దాదాపు రెండేల్లుగా మేం మిగతా మూడు రాష్ట్రాల నిర్మాతలో సంప్రదించడం మొదలు పెట్టాం. అనేక చర్చలు, చాలా తీర్మానాలు చేసిన తర్వాత ఈ జనవరి లో చెన్నైలో నాలుగు రాష్ట్రాల నిర్మాతలు జనరల్ బాడీ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టు తెలిపారు. ఈ మీటింగ్ తర్వాత టాప్కోస్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా ఒక కామన్ ప్లాట్ ఫామ్ లో నిర్మాతల కోసం వారి సంక్షేమం గురించి ఫైట్ చేయొచ్చు అని 2026 జనవరిలో చెన్నెలో జరిగిన సమావేశంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగిందన్నారు.
నాలుగు రాష్ట్రాల టీవీ నిర్మాతల కోసం కౌన్సిల్..
దీంతో పాటు మొత్తం 17మందితో ఒక అడ్ హాక్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. దీనికి రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం కోసం చాలా కష్టపడ్డాం. మాకు దీనికి ఏ గైడ్ లైన్స్ లేదు. సౌత్ ఇండియన్ టెలివిజన్ అండ్ ఓటిటి ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ కు ఒక చట్ట ప్రకారం తయారు చేయడానికి మార్గదర్శకమైన గైడ్ లైన్స్ లేదు. మా నుంచి ప్రతి సమస్య, ప్రతి కార్యక్రమాన్ని విశ్లేషించుకుని.. దాని నుంచి కార్యాచరణ రూపొందించుకుంటూ ప్రతి సమస్యను సునిశితంగా పరిశీలించి అనేక చర్చల తర్వాత ఒక బై లా తయారు చేసుకోవడం జరిగిందన్నారు. ఈ బై లా మొట్టమొదటి సారిగా టెలివిజన్ అండ్ ఓటిటి ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సౌత్ కోసం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ నాలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఆరు నెలల పాటు ప్రయత్నించిన తర్వాత అందరికీ ఉపయోగపడేలా ఉండేలా ఒక స్పష్టమైన ఈ బై లా తయారు చేసుకున్నాన్నారు. ఈ బై లా ను ఇవాళ అఫీషియల్ గా లాంచ్ చేశాం. సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ టెలివిజన్ చరిత్రలో ఇది సువర్ణాక్షరాలతో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే దినమన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగు నిర్మాతలతో పాటు తమిళ, కన్నడ, తమిళ నిర్మాతలు కూడా పాల్గొని తమ అభిప్రాయాలను వెలుబుచ్చారు. భవిష్యత్తు కార్యాచరణ గురించి వివరించారు.
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