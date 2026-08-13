Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /No Rev
  • /‘త్రికాల సినిమాటిక్ యూనివర్స్’ క్రియేటర్‌గా టాలీవుడ్‌లో దూసుకుపోతున్న మణి తెల్లగూటి..

‘త్రికాల సినిమాటిక్ యూనివర్స్’ క్రియేటర్‌గా టాలీవుడ్‌లో దూసుకుపోతున్న మణి తెల్లగూటి..

Mani Tellagutie: కలలు కనడం సులభమే... కానీ ఆ కలలకు రెక్కలొచ్చి వెండితెరపై విశ్వరూపం దాల్చాలంటే కృషి, పట్టుదల, దీక్షతో పాటు ఆత్మ విశ్వాసం కూడా ఉండాలి. ఆ మూడింటి ప్రతిరూపమే మణి తెల్లగూటి. తెలుగులో ‘త్రికాల’ సినిమాతో  తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన శ్రేయోభిలాషులు, మిత్రలు సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 13, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:10 PM IST
‘త్రికాల సినిమాటిక్ యూనివర్స్’ క్రియేటర్‌గా టాలీవుడ్‌లో దూసుకుపోతున్న మణి తెల్లగూటి..
Image Credit: Mani Trikala Director (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bigg Boss 10 Agnipariksha: "బిగ్‌బాస్ 'అగ్నిపరీక్ష' అంతా బోగస్" శ్రీముఖిని పొగడలేదని షో నుంచి బయటకు పంపించేశారట!
2
3
4
5