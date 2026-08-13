Trikala Director: రైతు బిడ్డగా సినిమా పై అభిమానంతో దర్శకుడు అవ్వాలనే కలతో సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టారు. ఇక్కడ ఎలాంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేకుండా టాలెంట్ను నమ్ముకొని దర్శకుడిగా ఎదిగాడు. మొత్తంగా ప్రొజెక్టర్ గదిలో వినిపించే రొద.. వెండితెరపై ప్రసరించే వెలుగులో తన భవిష్యత్తును వెతుక్కున్నాడు. ప్రస్తుతం తెలుగులో ‘త్రికాల’ సినిమాటిక్ యూనివర్స్’ తో అందరి మెప్పు పొందారు.
ప్రొజెక్టర్ వెలుగు నుంచి ప్రొడక్షన్ ఛైర్ వరకు..
ఏపీలోని తిరుపతి జిల్లా, చింతాపూడి గ్రామంలో ఒక సాధారణ రైతు కుటుంబంలో జన్మించిన మణి తెల్లగూటి ప్రయాణం ఎందరికో స్పూర్తి. తిరుపతిలో చదువుకుంటూ, ఒక సినిమా ఆపరేటర్ కుమారుడిగా పెరిగిన ఆయనకు చిన్నతనం నుంచే సినిమా పై మక్కువ పెంచుకున్నాడు. చీకటి కొట్టు ప్రొజెక్టర్ గది నుంచి కదిలే ప్రతిబింబం ఆయనలోని దర్శకుడిని, సృష్టికర్తను నిరంతరం తట్టి నిద్రలేపుతూనే ఉంది.
కేవలం ఆశయంతో ఆగిపోకుండా, సినీ పరిశ్రమలో తనకంటూ ఒక బలమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకోవడానికి ఆయన ఎంచుకున్న మార్గం VFX (విజువల్ ఎఫెక్ట్స్). పదునైన VFX ఆర్టిస్ట్గా సాంకేతికతపై పట్టు సాధించారు. సాంకేతిక అనుభవాన్ని సృజనాత్మకతకు జోడించి రచయితగా, దర్శకుడిగా కొత్త అవతారం ఎత్తారు.
‘త్రికాల’ – తెలుగు తెరకు కొత్త అనుభూతి!
టెక్నికల్ బ్రిలియన్స్, గ్రిప్పింగ్ కథన శైలితో మణి తెల్లగూటి తెరకెక్కించిన ‘త్రికాల’ చిత్రం ప్రేక్షకుల మనసులను దోచింది. థియేటర్లలోనే కాకుండా, OTT రంగంలోనూ అడుగుపెట్టిన తర్వాత ‘త్రికాల’ ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలిచింది. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ వాడకంలోనూ, కాలభ్రమణం, ఆధ్యాత్మికత, వైజ్ఞానిక అంశాలను ముడిపెడుతూ మణి చెప్పిన కథా విధానం సినీ ప్రియులను కట్టిపడేసింది.
TCU: 'త్రికాల సినిమాటిక్ యూనివర్స్'తో సంచలనం!
‘త్రికాల’ కేవలం ఒక సినిమా మాత్రమే కాదు... అదొక సుదీర్ఘమైన కథా ప్రపంచానికి ఆరంభం మాత్రమే అని చెప్పుకొచ్చారు. దర్శకుడు మణి తెల్లగూటి ఇప్పుడు తన ఆలోచనలను మరింత విస్తరిస్తూ ‘త్రికాల సినిమాటిక్ యూనివర్స్ (TCU) ను నిర్మిస్తున్నారు.
ఒక స్టోరీతో ఆగిపోవడం నా లక్ష్యం కాదు... ప్రేక్షకులను సరికొత్త ఊహా ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లే ఒక విశ్వాన్ని (Universe) నిర్మించడమే తన ధ్యేయం అన్నారు. ఈ సినిమాకు పెద్ద బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేనప్పటికీ, మీడియా అందించిన అపారమైన మద్దతును తాను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనన్నారు. ఇకపై తన నుంచి ఈ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లోనే కథలు సాగుతాయన్నారు.
టెక్నాలజీని నమ్ముకొని స్వయంకృషితో ఎదిగిన మణి తెల్లగూటికి సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు, సాంకేతిక నిపుణులు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. మణి తెల్లగూటి సృష్టించిన ‘త్రికాల సినిమాటిక్ యూనివర్స్’ దిగ్విజయంగా వికసించాలని, తెలుగు తెరకు మరిన్ని అద్భుతమైన, సాంకేతికంగా ఘనమైన దృశ్యకావ్యాలను ఆయన అందించాలని కోరుతూ ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
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