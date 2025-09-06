English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tron: Ares: ట్రైలర్ తో ‘ట్రాన్ ఏరీస్’ సినిమాపై పెరిగిన అంచనాలు .. అక్టోబర్ 10న విడుదల..

Tron: Ares Trailer Talk: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సినీ ప్రేమికులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తోన్న చిత్రం ‘ట్రాన్:ఏరీస్’. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ తో పాటు టీజర్ తో సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి కొత్త పోస్టర్ తో పాటు ట్రైలర్ ను విడుదల చేశారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 6, 2025, 04:05 PM IST

Tron: Ares Trailer Talk: ప్రపంచవ్యాప్తంగా  మూవీ లవర్స్ ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ గా ఎదురు చూస్తోన్న చిత్రాల్లో  ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం. ‘ట్రాన్:ఏరీస్’. తాజాగా ఈ మూవీకి  సంబంధించిన కొత్త పోస్టర్, ట్రైలర్‌ ను విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని  డిస్నీ వాళ్లు భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు. సైన్స్ ఫిక్షన్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చిన ట్రాన్ (1982), దాని సీక్వెల్ ట్రాన్: లెగసీ (2010) తర్వాత వస్తున్న మూడవ  చాప్టర్ ఇది. ఈ చిత్రం భారతదేశంలో అక్టోబర్ 10, 2025న ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో ఒకేసారి విడుదల చేస్తున్నారు. 

ఈ సినిమా స్టోరీ విషయానికొస్తే.. డిజిటల్ ప్రపంచం నుండి రియల్ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టే అధునాతన ప్రోగ్రామ్ ఏరీస్ ఒక ప్రమాదకరమైన మిషన్‌లో నడిచే స్టోరీ ఇది. ఇదే మానవజాతితో పాటు  ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (A.I.) జీవుల మధ్య సంఘర్షణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కించారు. సినిమా ప్రత్యేకతల విషయానికొస్తే.. జెఫ్ బ్రిడ్జెస్ మళ్లీ తన పాత్రలో కనిపించడం ఫ్రాంచైజ్ అభిమానులకు పెద్ద ఆకర్షణ అని చెప్పాలి. జారెడ్ లేటో మెయిన్ లీడ్ లో యాక్ట్ చేయగా.. గ్రెటా లీ, ఎవాన్ పీటర్స్, హసన్ మినహాజ్, జోడీ టర్నర్-స్మిత్, గిల్లియన్ ఆండర్సన్ వంటి ఇంటర్నేషనల్ నటీనటులు ఈ సినిమాలో కనిపించనున్నారు. 

గ్రామీ అవార్డు గెలుచుకున్న బ్యాండ్ నైన్ ఇంచ్ నైల్స్ అందించిన ప్రత్యేక గీతం “As Alive As You Need Me To Be” సినిమాకి మరో ఆకర్షణగా నిలవనుంది. జోయాకిమ్ రోన్నింగ్  డైరెక్ట్ చేయగా.. సీన్ బేలీ, జారెడ్ లేటో, స్టీవెన్ లిస్బెర్గర్ వంటి ప్రముఖులు ఈ సినిమాను భారీ ఎత్తున నిర్మించారు. 

ఈ సినిమా పై డిస్నీ నిర్మాతలు మాట్లాడుతూ..  ‘ట్రాన్: ఏరీస్’ అనేది కేవలం విజువల్ స్పెక్టాకిల్  చిత్రం మాత్రమే కాదు. మానవజాతికి, ఏఐ టెక్నాలజీ మధ్య సంబంధాన్ని న్యూ యాంగిల్ చూపించే సినిమా అని చెప్పాలి. ప్రతి ఒక్కరు కనెక్ట్ అయ్యే స్టోరీ. అక్టోబర్ 10న థియేటర్స్ లో భారీ ఎత్తున విడుదల కాబోతుంది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Tron AresTran Ares HollywoodTran Ares disneyTran Ares ai programmeHollywood

