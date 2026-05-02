Police Complaint: డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వరలక్ష్మి, నవీన్ చంద్రల 'పోలీస్ కంప్లైంట్'.. ఈ నెల 22న విడుదల..

Police Complaint Release Date: నటి వరలక్ష్మి శరత్కుమార్. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ టాలీవుడ్ తో పాటు కోలీవుడ్ లో రాణిస్తోంది. అంతేకాదు వెర్సటైల్ హీరోగా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు నవీన్ చంద్ర. ఇప్పుడు వీరిద్దరూ కలయికలో రాబోతున్న ఓ సరికొత్త, భిన్నమైన కథ నేపథ్యంలో ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ చిత్రం రాబోతుంది. డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగోటి తెరకెక్కించారు. ఎంఎస్కే ప్రమిద శ్రీ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్పై బాలకృష్ణ మహారాణా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీ మే 22న గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
ఈ చిత్రంలో మరో కీలక పాత్రలో నటించిన కృష్ణసాయి పుట్టినరోజు సందర్భంగా తన అభిమాన నటుడు
సూపర్ స్టార్ కృష్ణపై ఈ సినిమాలో చేసిన స్పెషల్ సాంగ్ను తాజాగా విడుదల చేశారు.ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు సంజీవ్ మేగోటి మాట్లాడుతూ.. వరలక్ష్మి శరత్కుమార్, నవీన్ చంద్ర చంద్ర క్రేజీ కాంబినేషన్ అందరిని అట్రాక్ట్ చేస్తోంది. 'చైన్ రియాక్షన్ ఆఫ్ కర్మ' అనే కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించినట్టు చెప్పారు. ఇదొక అవుట్ అండ్ అవుట్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్. దీనికి హారర్ థ్రిల్లర్ అంశాలను జోడించి ఆడియన్స్ మునుపెన్నడూ చూడని సరికొత్త అనుభూతిని అందించబోతున్నట్టు తెలిపారు. ఈ సినిమా కథ, పాత్రల నిర్మాణం ప్రత్యేకంగా ఉంటూ ప్రతి ఒక్కరిని ఖచ్చితంగా అలరిస్తుందన్న నమ్మకం ఉంది. మే 22న విడుదలయ్యే ఈ సినిమాను ప్రతి ఒక్కరూ ఆదరించాలని ప్రేక్షకులను కోరుకుంటున్నామన్నారు.
ఈ సినిమా సంజీవ్ మేగోటి వెర్సటైల్ డైరెక్టర్గా గతంలోనూ ఎన్నో మంచి హిట్ చిత్రాలను తెరకెక్కించారు.
అఘోర, పౌరుషం, ఆప్త, దండు, రాఘవరెడ్డి, ఆదిపర్వం.. వంటి సినిమాలతో క్రియేటివ్ డైరెక్టర్గా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఈ క్రమంలో విభిన్నమైన కథా నేపథ్యం, బలమైన నటీనటుల సమాహారంతో థ్రిల్లింగ్ అంశాలతో రూపొందుతున్న ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ సినిమా విడుదలకు ముందే ఇండస్ట్రీలో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
ఈ చిత్రంలో రాగిణి ద్వివేది, ఆదిత్య ఓం, రవిశంకర్, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, సప్తగిరి, శరత్ లోహితశ్వ, జెమినీ సురేష్, దిల్ రమేష్ తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు. మొత్తం 52 మంది సీనియర్ ఆర్టిస్టులతో భారీ స్థాయిలో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించినట్టు చెప్పారు.
నటీనటులు: వరలక్ష్మి శరత్కుమార్, నవీన్ చంద్ర, రాగిణి ద్వివేది, కృష్ణ సాయి, ఆదిత్య ఓం, రవిశంకర్, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, సప్తగిరి, శరత్ లోహితశ్వ, జెమినీ సురేష్, దిల్ రమేష్ తదితరులు.
