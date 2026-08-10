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టీజర్‌ చూడండి స్టోరీ చెప్పండి.. ప్రేక్షకులకు ‘వేగ లీల’ మేకర్స్ ఛాలెంజ్..

Vega Leela: ఈ మధ్యకాలంలో ఓ సినిమా ను తెరకెక్కించడమే కాదు.. దాన్ని ప్రజల్లో తీసుకెళ్లడమే అంత కంటే పెద్ద టాస్క్. సినిమా పబ్లిసిటీ పీక్స్‌లో ఉంటేనే ప్రేక్షకులు థియేటర్స్‌కు క్యూ కడుతున్నారు.  మరోవైపు  ప్రేక్షకుల్లో అటెన్షన్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక్కోసారి కాంట్రవర్సీని నమ్ముకుంటున్నారు. అలా టీజర్ చూసి మా సినిమా స్టోరీ చెప్పండి అంటూ ‘వేగ లీల’ మూవీ మేకర్స్ ప్రేక్షకులకు సరికొత్త ఛాలెంజ్ విసిరారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 10, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:00 PM IST
టీజర్‌ చూడండి స్టోరీ చెప్పండి.. ప్రేక్షకులకు ‘వేగ లీల’ మేకర్స్ ఛాలెంజ్..
Image Credit: Vega Leela (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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