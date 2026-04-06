Vegaleela: ఆసక్తిరేకిస్తోన్న ‘వేగ లీల’ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్.. ఆగస్టు 2026లో గ్రాండ్ రిలీజ్..

Vegaleela First Look Poster: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రస్తుతం డిఫరెంట్ కాన్సెస్ట్ చిత్రాలు తెరకెక్కుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో  టాలీవుడ్‌లో మరో ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ గా రాబోతున్న చిత్రం ‘వేగ లీల’. తాజాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.   సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 6, 2026, 10:55 AM IST

Vegaleela: తాజాగా విడుదల చేసిన ‘వేగలీల’ మూవీ డిజైన్, కలర్ టోన్,  టైటిల్ స్టైలింగ్ తో ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి రేకిత్తుస్తున్నాయి. 
ఈ చిత్రాన్ని ఘంటసాల నాగ విశ్వనాథ్ రచించి, డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. స్ప్లాష్ కలర్ మీడియా ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్‌పై, శ్రీ లక్ష్మి మణికర్ణిక ప్రొడక్షన్స్ ,జశ్రీత ప్రొడక్షన్స్,  రితికా ఫిలిమ్స్  బ్యానర్ పై గా సాయి కుమార్ మెడి,  జయ వేణు బాబు ఎక్కడా రాజీ పడకుండా అత్యున్నత సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో తెరకెక్కిస్తున్నారు. 

ప్రస్తుతం షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా ఆగష్టు లో విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి  జి.వి, పవన్ చరణ్ సంయుక్తంగా సంగీతం అందిస్తున్నారు. అలాగే పవన్ చరణ్ కి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా మొదటి సినిమా కావటం విశేషం.దిలీప్ కుమార్ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు.  
మొత్తానికి, ఫస్ట్ లుక్‌తోనే వేగ లీలా సినిమా ఆడియన్స్ ను  దృష్టిని అట్రాక్ట్ చేసింది. ఈ చిత్రానికి కథ, నటీనటులు ఇతర వివరాలతో పాటు టీజర్, ట్రైలర్  ను త్వరలో విడుదల చేయబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. 

మొత్తంగా తెలుగులో ‘వేగలీల’ తెలుగులో ఇంత వరకు ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ తో సినిమా రాలేదని చెబుతున్నారు. సినిమా విడుదలైన తర్వాత అందరు ఈ సినిమా గురించే మాట్లాడుకుంటారని చెప్పుకొచ్చారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ తో సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి. మరి ఈ సినిమా తెలుగులో ఎటువంటి సంచలనాలు నమోదు చేస్తుందో తెలియాలంటే ఈ సినిమా విడుదల వరకు ఆగాల్సిందే. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

VegaleelaVegaleela New MovieVegaleela Telugu MovieVegaleela First Look PosterVegaleela shooting Progressing

