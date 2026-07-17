Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /No Rev
  • /‘వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా’ మూవీ రివ్యూ.

‘వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా’ మూవీ రివ్యూ.

Venkatramaiah Gari Taluka Movie Review: ఈటీవీ ప్రభాకర్ కూతరు దివిజ ప్రభాకర్ హీరోయిన్‌గా  పరిచయం అవుతూ తెరకెక్కిన చిత్రం ‘వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా’. దినేష్ కుమార్ హీరోగా నటించారు. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 17, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:51 PM IST
‘వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా’ మూవీ రివ్యూ.
Image Credit: Venkatramayya Gari Taluka Review (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
క్రికెట్‌ ప్రపంచంలో తీవ్ర విషాదం.. వెస్టిండీస్‌ క్రికెట్‌ దిగ్గజం సర్ గార్ఫీల్డ్ సోబర్స్ కన్నుమూత
Sir Garfield Sobers29 min ago
2
Telangana cabinet1 hr ago
3
Shanidev1 hr ago
4
Uttar Pradesh2 hrs ago
5
Anganwadi Workers And Helpers2 hrs ago