/‘వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా’ మూవీ రివ్యూ.

Venkatramaiah Gari Taluka Movie Review: జానపద గాయనీ కోమలి నిర్మాతగా పరిచయమవుతూ నిర్మించి ఫస్ట్ మూవీ 'వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా'. ఈ మూవీతో దినేష్ కుమార్ హీరోగా పరిచయం అవుతున్నారు. ప్రముఖ నటుడు ఈటీవీ ప్రభాకర్ కుమార్తె దివిజ ప్రభాకర్ కథానాయికగా లెగ్ పెట్టింది. ఈ సినిమాతో సతీష్ ఆవాల డైరెక్ట్ చేశారు. కోమలి క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై కోమలి మహేందర్ తొట్టె, సోమేష్ సారిపల్లి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
పిల్లలే లోకంగా బతికే ఓ లోక్లాస్ తండ్రి వెంకట్రామయ్య (మురళీ గౌడ్ ). అతనికి ముగ్గురు కూతుళ్లు, ఒక మగపిల్లాడు మొత్తంగా నలుగురు సంతానం. వాళ్లు పెద్దైన తర్వాత వారి అభీష్ఠానికి అనుగుణంగా పిల్లలకు ప్రేమ పెళ్లిళ్లు జరిపించి తన ఆస్తులను కూడా పంచి పెడతాడు. తన కోసం ఏమి ఉంచుకోకుండా వెంకట్రామయ్య జీవిత చరమాంకంలో తన పిల్లలు చూడకపోవడంతో ఎలాంటి మనోవేధన అనుభవిస్తాడు. చివరకు తనను చిన్న చూపు చూసిన పిల్లలు పశ్చాత్తాపం చెందారా..? చివరకు ఏమైందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
వెంకట్రామయ్య తాలూకా కథ విషయానికొస్తే.. ఆ సినిమా చూస్తే దాసరి తెరకెక్కించిన తాతా మనవడు నుంచి సూరిగాడు వరకు ఎన్నో సినిమాలు మన మదిలో మెదులుతాయి. ప్రస్తుత సమాజంలో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల కోసం ఎంతో కష్టపడుతున్నారనేది ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తీరా వాళ్లు ఉన్నత స్థానానికి వెళ్లిన తర్వాత తల్లిదండ్రులను చూడకపోవడం, వారిని నిర్లక్ష్యం చేయడం వంటివి ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువవుతున్నాయి. కొంత మంది మాత్రం తమ తల్లిదండ్రులను కంటిరెప్పాల కాపాడుకుంటున్న వాళ్లు కూడా ఈ సమాజంలో ఎంతో మంది ఉన్నారు. కానీ మెజారిటీ వాళ్లు పెద్దవాళ్ల నుంచి ఆస్తులు కావాలంటున్నారు. కానీ వాళ్లను కనీసం చూడటం లేదు. ఏదో వృద్ధాశ్రామాల్లో వాళ్ల మానానా వాళ్లను ఒదిలేస్తున్నారు. తీరా చనిపోతే తలకొరివి పెట్టడానికి సైతం ఎవరు ముందుకు రావడం లేదు. ‘వెంటకట్రామయ్య తాలూకా’ సినిమాను దర్శకుడు సతీష్ ఆవాల అదే కాన్సెప్ట్తో తీర్చిదిద్దాడు. ఇందులో పాత సినిమాల తాలూకా వాసనలున్నా.. ఇప్పటి జెన్జీ బ్యాచ్కు ఆ సినిమాల గురించి పెద్దగా తెలియదు. కాబట్టి యూత్తో పాటు తల్లిదండ్రులు తప్పక చూడాల్సిన సినిమా. పెద్ద వాళ్ల పట్ల పిల్లలు.. పిల్లల పట్ల తల్లిదండ్రుల బాధ్యతలను గుర్తుచేసేలా ఈ సినిమా ఉంది.
ప్రస్తుత సమాజంలో డబ్బు కోసం పరుగులు తీస్తున్న మనుషులు.. క్రమంగా దూరమవుతున్న కుటుంబ బంధాలు... వృద్ధాప్యంలో ఒంటరితనాన్ని ఎదుర్కొంటున్న తల్లిదండ్రులు ఎక్కువగా ఉన్నారు. డబ్బు లేనిదే మనగడ లేదు అది వేరే విషయం కానీ రక్త పాశాన్ని డబ్డు కోసం ఒదులకోవడాన్ని ఈ సినిమాలో చూపెట్టే ప్రయత్నం చేడయం అభినందించదగ్గ విషయం.
ఒక్క కుటుంబానిదే కాదు. మొత్తంగా సమాజానికి అద్ధం పట్టే కథ. మొదటి భాగంలో దర్శకుడు గ్రామీణ వాతావరణం.. ఆ తర్వాత కథలో భావోద్వోగాలతో ముందుకు సాగుతుంది. రెండో సగభాగంలో తండ్రి కూతుళ్లు సెంటిమెంట్.. ప్రేక్షకులను కంటతడిపెట్టిస్తాయి. కమర్షియల్ హంగులకు దూరంగా కథానుగుణంగా సాగే సినిమా. ఎలాంటి అసభ్యతకు తావు లేకుండా కుటుంబం మొత్తం కలిసి చూసేలా వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా మూవీ ఉండటం విశేషం.
దర్శకుడు సతీష్ ఆవాల కొత్తవాడైన కుటుంబ అనుబంధాలను చూపించిన విధానం బాగుంది. ప్రస్తుతం లోయర్, మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో జరిగే సాధారణ విషయాలనే ఈ సినిమాలో ప్రస్తావించాడు. సినిమా నిడివి కాస్త తగ్గించి ఉంటే బాగుండేది. బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సినిమాకు అదనపు బలం. కోమలీ క్రియేషన్స్ నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. సినిమాటోగ్రపీ బాగుంది. పల్లె తన కెమెరాలో బంధించిన విధానం బాగుంది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
ఈ సినిమాలో అసలు హీరో మురళీధర్ గౌడ్. ఈ సినిమాలో తండ్రిగా తన నటనతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఆయన ప్రతి సన్నివేశంలో పలకించిన భావోద్వేగాలు ఆకట్టుకుంటాయి. అమాయకమైన తండ్రి పాత్రలో ఒదిగిపోయిన విధానం బాగుంది. దినేష్ కుమార్ కొత్త వాడైన మంచి ఈజ్తో నటించాడు. కొన్ని సన్నివేశాల్లో తేలిపోయాడు. కాస్త ట్రై చేస్తే మంచి నటుడు అవుతాడు. కథానాయికగా నటించిన దివిజ ప్రభాకర్ క్యూట్ లుక్స్తో అట్రాక్ట్ చేసింది. అమాయకత్వం, సెంటిమెంట్ సీన్స్లో మంచి పర్ఫామెన్స్ ఇచ్చింది. తల్లి పాత్రలో సుధ మరోసారి తన అనుభవాన్ని రంగరించింది. ఆమె తర్వాత అంత పవర్ఫుల్ రోల్లో కనిపించింది. మిగిలిన నటీనటులు పర్వాలేదనిపించారు.
పంచ్ లైన్.. భావోద్వేగాలను పంచే ‘వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా’..
రేటింగ్: 3/5
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