  Venkataramyya Gari Taluka:'వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా' టైటిల్ పోస్టర్, ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేసిన సురేష్ బాబు..



Venkataramyya Gari Taluka: సీనియర్ నటుడు మురళీధర్ గౌడ్, సీనియర్ నటి సుధ ప్రధాన పాత్రల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా’. ‘జయమ్మ పంచాయతీ’ మూవీ ఫేమ్ దినేష్ కుమార్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమాలో  ఈటీవీ ప్రభాకర్ కుమార్తె దివిజ ప్రభాకర్ హీరోయిన్‌గా పరిచయం కాబోతుంది.  తాజాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ టైటిల్ పోస్టర్ ను సీనియర్ నిర్మాత సురేష్ బాబు విడుదల చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 7, 2026, 07:55 AM IST



Venkataramyya Gari Taluka: తండ్రి, పిల్లల మధ్య భావోద్వేగాల నేపథ్యంలో ‘వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా’ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. పిల్లల బాధ్యతలను తెలియజేసేలా రూపొందిన ఈ సినిమాను డైరెక్టర్ సతీష్ ఆవాల తెరకెక్కిస్తున్నారు. కోమలి క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై కోమలి మహేందర్ తొట్టె, సోమేష్ సారిపల్లి ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రొడ్యూస్ చేశారు.  ఈ మూవీ పల్లెటూరి నేపథ్యంలో సాగే క్యూట్ లవ్‌స్టోరీతో పాటు ఫాదర్ సెంటిమెంట్ ప్రధానంగా  ఉండబోతున్నట్టు తెలిపారు. ఈ చిత్రంలో సీనియర్ దర్శకుడు, రచయిత, నటుడు యనమదల కాశీ విశ్వనాథ్, మిర్చిమాధవి, జబర్దస్త్ ఫేం సత్యశ్రీ, మొగలి రేకులు సీరియల్ ఫేం ఇక్బాల్, జీవనప్రియ, గౌరీనాయుడు, హరీష్ టెక్కలి, హాసిని యామిని లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు.   ఈ చిత్రాన్ని టైటిల్ అండ్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను తాజాగా తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ అధ్యక్షుడు, సీనియర్ ప్రముఖ నిర్మాత దగ్గుబాటి సురేష్ బాబు ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మూవీ టీమ్ పాల్గొన్నారు. సినిమా కూడా బాగుంటుందని సురేష్ బాబు చెప్పారు.   

ఈ సందర్భంగా సీనియర్ నటుడు మురళీధర్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ..‘‘ఈ చిత్రంలో వెంకట్రామయ్య గారు పాత్రను నేను పోషించనన్నారు. నేను మనసు పెట్టి ఆత్మతో చేసిన చిత్రమిది. ఇందులో చాలా గొప్ప థీమ్ ఉందన్నారు. అలాగే మంచి మెసెజ్ కూడా ఉందన్నారు. తల్లిదండ్రుల ఆవేదన, పిల్లల బాధ్యతను గుర్తు చేసే సినిమా ఇది. గొప్ప కుటుంబ కథా చిత్రంగా ఉండబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. 

సీనియర్ నటుడు కాశీవిశ్వనాథ్ మాట్లాడుతూ..‘‘మురళీధర్ గౌడ్ లీడ్ రోల్లో యాక్ట చేస్తోన్న ఈ సినిమా మంచి కుటుంబ కథా చిత్రంగా రాబోతుంది.  సెంటిమెంట్ పరంగా, అన్ని రకాల ఎలిమెంట్స్ ఈ సినిమాలో ఉన్నాయన్నారు.  ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను సురేష్ బాబు లాంచ్ చేయడం హ్యాపీగా ఉందన్నారు. ఆయనది చాలా లక్కీ హ్యాండ్. అది సినిమాకు బాగా హెల్ప్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నట్టు చెప్పారు. 

హీరో దినేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ..‘‘ఈ సినిమా అన్ని వర్గాల వారు చూడదగ్గ చిత్రమని చెప్పారు. కుటుంబ సమేతంగా అందరూ చూడాలని కోరుతున్నానన్నారు. 

నిర్మాత కోమలి మాట్లాడుతూ..‘‘సింగర్ అయిన నేను ఈ సినిమాతో నిర్మాతగా మరో అవతారం ఎత్తాను.  ఈ సినిమాలో నటించిన అందరూ నాకు బాగా సపోర్ట్ చేశారు. మంచి కుటుంబ నేపథ్యంలో వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఉగాది సందర్భంగా రిలీజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాము. తెలుగు ప్రేక్షకులందరూ సపోర్ట్ చేసి మా సినిమాను ఆశీర్వదించమని కోరారు. 

డైరెక్టర్ సతీష్ మాట్లాడుతూ..‘‘సినిమా చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. కుటుంబమంతా కలిసి ఆహ్లాదంగా చూడదగ్గ చిత్. శతమానం భవతి, బలగం, ఆ నలుగురు లాంచి మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాల్లాగా మా సినిమా కూడా మంచి విజయం సాధిస్తుందనే నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. మంచి సినిమాను  తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎపుడు ఆదరిస్తారు. అలాగే  మా సినిమాను కూడా చూసి ఆదరిస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.  

