Big Boss Fame Sri Satya Launches Vihari Travel OTT: తెలుగులో కరోనా తర్వాత ఓటీటీల ప్రాధాన్యం పెరిగింది. ఇందులో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు కోట్లాది ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాయి. తాజాగా తెలుగులో తొట్ట తొలి ట్రావెల్ OTT ఫ్లాట్ఫామ్ కాన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా బిగ్బాస్ ఫేమ్ శ్రీ సత్య చేతులు మీదుగా ‘విహారి OTT’ఫ్లాట్ఫామ్ గ్లోబల్ విజన్ ఆవిష్కరించింది. ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకమైన కాన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లో విహారి OTT టీమ్ ప్రత్యేక ప్రివ్యూ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది.
దీంతో తెలుగు డిజిటల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్రావెల్ స్టోరీల రంగంలో కొత్త అధ్యాయం షూరూ అయింది. 18 ఏళ్లుగా ట్రావెల్కు సంబంధించిన కార్యక్రమాలతో ప్రేక్షకుల మన్నన పొందిన విహారి, ఇప్పుడు పూర్తిస్థాయి గ్లోబల్ ట్రావెల్ OTT ప్లాట్ఫామ్గా మారుతోంది. తెలుగు మీడియాలో ట్రావెల్ షోలలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న విహారి, ప్రపంచంలోని పర్యాటక ప్రదేశాలు, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రుచులు, ప్రత్యేకతలను ప్రేక్షకులకు చేరువ చేస్తోంది.
ఇప్పటికే టెలివిజన్ ద్వారా ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రయాణ కథనాలు అందించిన విహారి, ఇప్పుడు OTT రూపంలో ప్రజల్లో విస్తృతంగా ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతుంది. తెలుగు భాషలో ట్రావెల్కు మాత్రమే అంకితమైన తొలి OTT ప్లాట్ఫామ్గా విహారి OTT జూన్లో గ్రాండ్గా ప్రారంభం కానుంది.