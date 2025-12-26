Dhandoraa: ‘దండోరా’ మూవీ సెన్సార్ ఆలస్యం అవ్వడంపై నిర్మాత సంచలనం..

‘దండోరా’ మూవీ సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ ఆలస్యం కావడంపై నిర్మాత రవీంద్ర బెనర్జీ మాట్లాడుతూ ‘‘అందరిలాగానే మా సినిమా 9-10 రోజుల ముందే సెన్సార్ కు సబ్మిట్ చేశాం. అయితే సెన్సార్ వాళ్లు సినిమాలో కొన్ని అంశాలపై కట్స్ చెప్పారు. దాన్ని ఎడిట్ చేసి పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేశాము. తర్వాత కూడా ఇంకొన్ని మార్పులు చెప్పారు. . దాన్ని చేసి మళ్లీ పంపాం. రిలీజ్ రోజు ముందు మధ్యాహ్నం రెండున్నర గంటలకు సెన్సార్ క్లియరెన్స్ వచ్చింది. మరీ అంత డిలే అవుతుందని అనుకోలేదని చెప్పారు. నిజానికి జనాలకు ముందుగానే సినిమాను చూపించాలని అనుకున్నము. కాంపీటీషన్ ఎక్కువగా ఉంది. రూటెడ్ సినిమా కాబట్టి ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకున్నామని చెప్పారు.
రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆధారంగా చేసిన ఈ సినిమాలో చివరలో ఏమైనా పేపర్ కటింగ్స్ చూపించి ఉండుంటే బావుండేది కదా ? అని మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు మురళీకాంత్ మాట్లాడుతూ ‘‘నిజానికి ఫస్ట్ బీట్ ఆఫ్ దండోరా అనే వీడియోను సినిమా ప్రారంభంలో రిలీజ్ చేశామన్నారు. అందులో కొన్ని పేపర్ కటింగ్స్ను పెట్టాం=ము. రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ను బేస్ చేసుకుని సినిమా చేస్తున్నామని అక్కడే చెప్పాము. మరీ డ్రెమటైజేషన్ చేసినట్లు ఉంటుందనిపించి సినిమాలో పేపర్ కటింగ్స్ ను చూపెట్టలేదన్నారు.
సెన్సార్ వల్ల సినిమా ప్లానింగ్ దెబ్బ తిందనిపించినప్పుడు మీరెందుకు మాట్లాడలేదు?
రవీంద్ర బెనర్జీ మాట్లాడుతూ ‘‘సినిమా సెన్సార్ అయిన తర్వాత కాంపీటీషన్లో థియేటర్స్ గురించి ఆలోచించుకోవాలి. సెన్సార్ డిలే కావటంతో దానిపై ప్రభావం పడిందన్నారు. చాలా మంది ఇంత మంచి సినిమా ప్రైమ్ టైమ్లో షోస్ లేదంటని అడిగారు. దాని వల్ల లిమిటెడ్ షోస్ పడ్డాయి. సినిమా చూసినవాళ్లందరు సినిమాను బావుందనే కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. జనాలు చూస్తే సినిమా డ్రైవ్ అవుతుంది.
శివాజీ క్యారెక్టర్పై ఇంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నప్పుడు.. అందరూ దండోరా గురించి మాట్లాడకుండా వేరే విషయాలు గురించి మాట్లాడుతున్నారు..కదాశివాజీ మాట్లాడుతూ ‘‘ఏమీ లేదు.. కాలం అన్నింటికీ సమాధానం చెబుతుంది. మనం ఏమీ మాట్లాడకూడదన్నారు.
కుల వ్యవస్థలో మరోలేయర్ను టచ్చేసిన తీరు బావుంది.. !
దర్శకుడు మురళీకాంత్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘సినిమాలో ఓ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. అది మాట్లాడుతూ కులం అనేది పులి మీద స్వారీలాంటిదన్నారు. ఇప్పుడు నీ కులం నీ వెనుకుందని మాట్లాడుతున్నావు. వాళ్లకు నచ్చని పని చేసి చూడు అప్పుడు తెలుస్తుంది అంటుంది. ఇది ఇంటర్నెల్గా ఉండేది. దాన్నే చూపించే ప్రయత్నం చేసినట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
