Zamana Censor Talk: సెన్సార్ సభ్యుల మెప్పు పొందిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ‘జమానా’.. ఈ నెల 30న విడుదల..

Zamana Censor Talk: సూర్య శ్రీనివాస్‌, సంజీవ్‌ కుమార్‌  లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న చిత్రం ‘జమాన’. భాస్కర్‌ జక్కుల ఈ చిత్రంతో డైరెక్టర్ గా పరిచయమవుతున్నారు. తేజస్వి అడప నిర్మించారు. ఇప్పటికే అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా తాజాగా సెన్సార్ పూర్తి చేసుకుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 25, 2026, 11:36 AM IST

Zamana Censor Talk Review: ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి మంచి సినిమా చూడలేదని ‘జమానా’ సినిమా చూసిన తర్వాత సెన్సార్ సభ్యులు ప్రశంసలు కురిపించినట్టు మూవీ యూనిట్ తెలిపింది. తాజాగా విడుదలైన ఈ సినిమా ట్రైలర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. సెన్సార్ సభ్యులు ఈ సినిమాకు U/A సర్టిఫికేట్ పొందింది. ఈ మూవీని జనవరి 30న ఈ సినిమాను గ్రాండ్ గా విడుదల చేస్తున్నట్టు తెలిపింది. 

‘జమాన’ సినిమాను పూర్తి క్రైమ్ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కించాడు దర్శకుడు.  ఇప్పటి వరకు తెలుగులో వచ్చిన సినిమాల్లో ఇది డిఫరెంట్ గా ఉండబోతున్నట్టు మూవీ మేకర్స్ తెలిపారు. మంచి థ్రిల్లర్ సబ్జెక్ట్ తో ఈ సినిమా  ఆద్యంతం ప్రేక్షకులను అలరిస్తోందన్నారు. ఈ సినిమాలో వినోదంతో పాటు ఊహించని ట్విస్ట్ లు ఉంటాయని చెప్పుకొచ్చారు.  ఈ సినిమాను దర్శకుడు భాస్కర్ చాలా గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్ ప్లే తో నడిపించిన తీరు ప్రేక్షకులు ఎంగేజ్ చేయడం పక్కా అని చెప్పారు. థియేటర్స్ లో ఈ సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరు ప్రశంసలు కురిపిస్తారన్నారు.  సిఎమ్. జి మూవీస్ అచ్చిబాబు ఈ సినిమాను గ్రాండ్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు ప్రముఖ ఎడిటర్ ఎం అర్ వర్మ ఎడిటింగ్ వర్క్ చేశారు. అతని వర్క్ సినిమాకు అదనపు ఆకర్షణ కానున్నట్టు తెలిపారు. 

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

‘నేటి యూత్  ఆలోచనలకు అద్దం పట్టే చిత్రమిది. హైదరాబాద్‌ పాతబస్తీ నేపథ్యంలో ఈ చితాన్ని తెరకెక్కించారు.   జమాన చిత్రంలో చక్కటి వినోదంతో ఈ యేడాది ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతి ఇవ్వడం పక్కా అని చెబుతున్నారు.  నేటి యువతకు కనెక్ట్‌ అయ్యే అన్ని అంశాలు ఈ సినిమాలో ఉంటాయి. స్వాతి కశ్యప్‌, జారా తదితరులు నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి కెమెరా: జగన్‌ ఏ, ఎడిటింగ్: ఎం.ఆర్.వర్మ, సంగీతం: కేశవ కిరణ్‌, రచన-దర్శకత్వం: భాస్కర్‌ జక్కుల.

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Zamana MovieZamana movie Censor TalkZamana movie censorZamana movie Release DateZamana movie Cast and Crew

