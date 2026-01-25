Zamana Censor Talk: సెన్సార్ సభ్యుల మెప్పు పొందిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ‘జమానా’.. ఈ నెల 30న విడుదల..

Zamana Censor Talk Review: ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి మంచి సినిమా చూడలేదని ‘జమానా’ సినిమా చూసిన తర్వాత సెన్సార్ సభ్యులు ప్రశంసలు కురిపించినట్టు మూవీ యూనిట్ తెలిపింది. తాజాగా విడుదలైన ఈ సినిమా ట్రైలర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. సెన్సార్ సభ్యులు ఈ సినిమాకు U/A సర్టిఫికేట్ పొందింది. ఈ మూవీని జనవరి 30న ఈ సినిమాను గ్రాండ్ గా విడుదల చేస్తున్నట్టు తెలిపింది.
‘జమాన’ సినిమాను పూర్తి క్రైమ్ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కించాడు దర్శకుడు. ఇప్పటి వరకు తెలుగులో వచ్చిన సినిమాల్లో ఇది డిఫరెంట్ గా ఉండబోతున్నట్టు మూవీ మేకర్స్ తెలిపారు. మంచి థ్రిల్లర్ సబ్జెక్ట్ తో ఈ సినిమా ఆద్యంతం ప్రేక్షకులను అలరిస్తోందన్నారు. ఈ సినిమాలో వినోదంతో పాటు ఊహించని ట్విస్ట్ లు ఉంటాయని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సినిమాను దర్శకుడు భాస్కర్ చాలా గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్ ప్లే తో నడిపించిన తీరు ప్రేక్షకులు ఎంగేజ్ చేయడం పక్కా అని చెప్పారు. థియేటర్స్ లో ఈ సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరు ప్రశంసలు కురిపిస్తారన్నారు. సిఎమ్. జి మూవీస్ అచ్చిబాబు ఈ సినిమాను గ్రాండ్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు ప్రముఖ ఎడిటర్ ఎం అర్ వర్మ ఎడిటింగ్ వర్క్ చేశారు. అతని వర్క్ సినిమాకు అదనపు ఆకర్షణ కానున్నట్టు తెలిపారు.
‘నేటి యూత్ ఆలోచనలకు అద్దం పట్టే చిత్రమిది. హైదరాబాద్ పాతబస్తీ నేపథ్యంలో ఈ చితాన్ని తెరకెక్కించారు. జమాన చిత్రంలో చక్కటి వినోదంతో ఈ యేడాది ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతి ఇవ్వడం పక్కా అని చెబుతున్నారు. నేటి యువతకు కనెక్ట్ అయ్యే అన్ని అంశాలు ఈ సినిమాలో ఉంటాయి. స్వాతి కశ్యప్, జారా తదితరులు నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి కెమెరా: జగన్ ఏ, ఎడిటింగ్: ఎం.ఆర్.వర్మ, సంగీతం: కేశవ కిరణ్, రచన-దర్శకత్వం: భాస్కర్ జక్కుల.
