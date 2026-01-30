Zamana Movie Review: జమానా మూవీ రివ్యూ..! మెప్పించిందా..!

తేజస్వి అడపా నిర్మాతగా.. భాస్కర్ జక్కుల దర్శకుడిగా పరిచయమైన చిత్రం ‘జమానా’. సూర్య శ్రీనివాస్, సంజీవ్ హీరోలుగా నటించారు. స్వాతి కశ్యప్ కథానాయికగా నటించింది. ఇప్పటికే ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఆ అంచనాలను ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..
కథ విషయానికొస్తే..
‘జమానా’ కథ విషయానికొస్తే.. ఓ మ్యూజియంలో దొంతతనంతో సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది. కథానాయకుడు సూర్య చిన్న చిన్న దొంగతనాలు చేస్తూ కాలం వెల్లబుచ్చుతుంటాడు. అయితే ఓ పెద్ద స్కాం తరహా లాంటిది చేసి దొంగతనాలకు బై బై చెప్పేసి లైఫ్ లో సెటిల్ అవుదామనుకుంటాడు. ఈ క్రమంలో హీరోయిన్ స్వాతితో లవ్ లో పడిపోతాడు. ఈ క్రమంలో సూర్య కు పోటీగా సంజీవ్ గ్యాంగ్.. ఒక లోకల్ రౌడీ షీటర్. ఓ పొలిటికల్ లీడర్.. ఓ మాఫియా లీడర్.. ఇలా ఓ పెద్ద టీమ్ ఉంటుంది. వీళ్లందరు ఒకరికి తెలియకుండా మరో గ్యాంగ్ తో ఓ డీల్ నేపథ్యంలో టచ్ లో ఉంటారు. మరి ఈ గ్యాంగ్ ఏ డీల్ కోసం ట్రై చేస్తుంది. మొదట చూపించిన మ్యూజియం దొంగతనానికి ఈ గ్యాంగులతో ఉన్న కామన్ సంబంధం ఏంటో తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, విశ్లేషణ:
ఈ సినిమాను దర్శకుడు ఎంచుకున్న కథ, కథనం గతంలో కొన్ని సినిమాల్లో చూసిందే అయినా.. దాన్ని తెరకెక్కించిన విధానంగా ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంది. తొలి సగ భాగంలో హీరో చేసే స్కాములతో పాటు జీవితంలో సెటిల్ అయిపోదామనుకునే క్రమంలో అతను చేసే విన్యాసాలు ఆకట్టుకుంటాయి. హీరోయిన్ తో లవ్ ట్రాక్ కూడా కొత్తగా ఉంది. ఇందులో ఒక గ్యాంగ్ మరొక గ్యాంగ్ తో ఓ డీల్ కుదుర్చుకుంటారు. అందరు ఒక దాని కోసమే ప్రయత్నించే ఈ డీల్ ను తెరపై చక్కగా ప్రెజెంట్ చేశాడు. ప్రేక్షకులు ఆ డీల్ తెలిసినా.. ఒక గ్యాంగ్ కు ఇంకో గ్యాంగ్ కు ఆ డీల్ తెలియదు. ఈ క్రమంలో ఎవరు దొరికిపోతారా అనే ఉత్కంఠ ప్రేక్షకుల్లో కలిగించడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు దర్శకుడు. కొన్ని సీన్స్ చూస్తుంటే.. పాత సినిమాలను గుర్తుకు వచ్చినా.. దాన్ని ప్రెజెంట్ చేసిన తీరు ఆకట్టుకుంది. క్లైమాక్స్, ప్రీ క్లైమాక్స్ ఈ సినిమాకు ప్రాణం అని చెప్పాలి. ఎంతో అనుభవం ఉన్న దర్శకుడిగా అతని పనితనం కనబరిచాడు. ఫోటోగ్రఫీ నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి. ఫస్ట్ హాఫ్ స్లోగా సాగినా.. ఇంటర్వెల్ నుంచి సినిమాను పరిగెత్తించాడు. సినిమా విజువల్ పరంగా కూడా గ్రాండ్ గా ఉంది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
హీరో సూర్య ఎంతో ఎనర్జీతో తెరపై కనిపించాడు. అటు మాస్ హీరోగా అతని ప్రయత్నం బాగుంది. హీరోయిన్ తో రొమాన్స్ చికాకు పెట్టాడు. లుక్ పరంగా బాగున్నాడు. హీరోయిన్ స్వాతి క్యూట్ లుక్స్ తో ఆకట్టుకుంది. సంజీవ్ కుమార్ నటన పర్వాలేదు. మిగిలిన నటీనటులు పెద్దగా యాక్ట్ చేసే స్కోప్ దక్కలేదు.
పంచ్ లైన్.. ఈ ‘జమానా’ వాళ్లను మెప్పిస్తుంది.
రేటింగ్: 2.75/5
