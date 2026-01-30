English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • No Rev
  • Zamana Movie Review: జమానా మూవీ రివ్యూ..! మెప్పించిందా..!

Zamana Movie Review: జమానా మూవీ రివ్యూ..! మెప్పించిందా..!

Zamana Movie Review:సూర్య శ్రీనివాస్‌, సంజీవ్‌ కుమార్‌  ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం రం ‘జమానా’. భాస్కర్‌ జక్కుల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను తేజస్వి అడప ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా  నిర్మించారు. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులు ఎంగేజ్ చేసిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.     

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 30, 2026, 08:05 PM IST

Trending Photos

Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశివారు ఈరోజు తప్పకుండా జాగ్రత్తపడాలి… లేదంటే నష్టం తప్పదు!
6
daily horoscope telugu
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశివారు ఈరోజు తప్పకుండా జాగ్రత్తపడాలి… లేదంటే నష్టం తప్పదు!
PPF vs SIP: 15 ఏళ్లలో సంపద పెంచుకోవాలంటే..నెలకు రూ.10 వేలు ఎక్కడ పెట్టాలి?
5
ppf vs sip
PPF vs SIP: 15 ఏళ్లలో సంపద పెంచుకోవాలంటే..నెలకు రూ.10 వేలు ఎక్కడ పెట్టాలి?
Virat Kohli vs Sachin Tendulkar: సెంచరీల పరంగా.. ఆస్తి పరంగా.. ఇద్దరిలో ఎవరు ముందున్నారంటే..!
5
Virat Kohli
Virat Kohli vs Sachin Tendulkar: సెంచరీల పరంగా.. ఆస్తి పరంగా.. ఇద్దరిలో ఎవరు ముందున్నారంటే..!
EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..EPFO పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500..పార్లమెంట్‌లో మోదీ సర్కార్ ప్రకటన!
6
EPS-95 Pension Hike
EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..EPFO పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500..పార్లమెంట్‌లో మోదీ సర్కార్ ప్రకటన!
Zamana Movie Review: జమానా మూవీ రివ్యూ..! మెప్పించిందా..!

తేజస్వి అడపా నిర్మాతగా.. భాస్కర్ జక్కుల దర్శకుడిగా పరిచయమైన చిత్రం ‘జమానా’.  సూర్య శ్రీనివాస్, సంజీవ్ హీరోలుగా నటించారు. స్వాతి కశ్యప్ కథానాయికగా నటించింది. ఇప్పటికే ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఆ అంచనాలను ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.. 

Add Zee News as a Preferred Source

కథ విషయానికొస్తే..
‘జమానా’ కథ విషయానికొస్తే.. ఓ మ్యూజియంలో దొంతతనంతో సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది. కథానాయకుడు సూర్య చిన్న చిన్న దొంగతనాలు చేస్తూ కాలం వెల్లబుచ్చుతుంటాడు. అయితే ఓ పెద్ద స్కాం తరహా లాంటిది చేసి దొంగతనాలకు బై బై చెప్పేసి లైఫ్ లో సెటిల్ అవుదామనుకుంటాడు. ఈ క్రమంలో హీరోయిన్ స్వాతితో లవ్ లో పడిపోతాడు. ఈ క్రమంలో సూర్య కు పోటీగా సంజీవ్ గ్యాంగ్.. ఒక లోకల్ రౌడీ షీటర్. ఓ పొలిటికల్ లీడర్.. ఓ మాఫియా లీడర్.. ఇలా ఓ పెద్ద టీమ్ ఉంటుంది. వీళ్లందరు ఒకరికి తెలియకుండా మరో గ్యాంగ్ తో ఓ డీల్ నేపథ్యంలో టచ్ లో ఉంటారు. మరి ఈ గ్యాంగ్ ఏ డీల్ కోసం ట్రై చేస్తుంది. మొదట చూపించిన మ్యూజియం దొంగతనానికి ఈ గ్యాంగులతో ఉన్న కామన్ సంబంధం ఏంటో తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

కథనం, విశ్లేషణ:

ఈ సినిమాను దర్శకుడు ఎంచుకున్న కథ, కథనం గతంలో కొన్ని సినిమాల్లో చూసిందే అయినా.. దాన్ని తెరకెక్కించిన విధానంగా ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంది. తొలి సగ భాగంలో హీరో చేసే స్కాములతో పాటు జీవితంలో సెటిల్ అయిపోదామనుకునే క్రమంలో అతను చేసే విన్యాసాలు ఆకట్టుకుంటాయి. హీరోయిన్ తో లవ్ ట్రాక్ కూడా కొత్తగా ఉంది. ఇందులో ఒక గ్యాంగ్ మరొక గ్యాంగ్ తో ఓ డీల్ కుదుర్చుకుంటారు. అందరు ఒక దాని కోసమే ప్రయత్నించే ఈ డీల్ ను తెరపై చక్కగా ప్రెజెంట్ చేశాడు. ప్రేక్షకులు ఆ డీల్ తెలిసినా.. ఒక గ్యాంగ్ కు ఇంకో గ్యాంగ్ కు ఆ డీల్ తెలియదు. ఈ క్రమంలో ఎవరు దొరికిపోతారా అనే ఉత్కంఠ ప్రేక్షకుల్లో కలిగించడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు దర్శకుడు. కొన్ని సీన్స్ చూస్తుంటే.. పాత సినిమాలను గుర్తుకు వచ్చినా.. దాన్ని ప్రెజెంట్ చేసిన తీరు ఆకట్టుకుంది. క్లైమాక్స్, ప్రీ క్లైమాక్స్ ఈ సినిమాకు ప్రాణం అని చెప్పాలి. ఎంతో అనుభవం ఉన్న దర్శకుడిగా అతని పనితనం కనబరిచాడు. ఫోటోగ్రఫీ నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి. ఫస్ట్ హాఫ్ స్లోగా సాగినా.. ఇంటర్వెల్ నుంచి సినిమాను పరిగెత్తించాడు. సినిమా విజువల్ పరంగా కూడా గ్రాండ్ గా ఉంది. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే..

హీరో సూర్య ఎంతో ఎనర్జీతో తెరపై కనిపించాడు. అటు మాస్ హీరోగా అతని ప్రయత్నం బాగుంది. హీరోయిన్ తో రొమాన్స్ చికాకు పెట్టాడు. లుక్ పరంగా బాగున్నాడు. హీరోయిన్ స్వాతి క్యూట్ లుక్స్ తో ఆకట్టుకుంది. సంజీవ్ కుమార్ నటన పర్వాలేదు. మిగిలిన నటీనటులు పెద్దగా యాక్ట్ చేసే స్కోప్ దక్కలేదు. 

పంచ్ లైన్.. ఈ ‘జమానా’ వాళ్లను మెప్పిస్తుంది. 

రేటింగ్: 2.75/5

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Zamana Movie Review RatingZamana Movie Rating Public TalkZamanaZamana movie BudjetTollywood

Trending News