Dharma Mahesh Drinkar Sai Movei Streaming on ZEE5 OTT: ‘డ్రింకర్ సాయి’ థియేట్రికల్గా మంచి విజయం సాధించిన ఈ చిత్రం తాజాగా మన దేశంలో నెంబర్ ఓటీటీ ఫ్లాట్ఫామ్ జీ5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ప్రస్తుతం ఫ్రీ ఆన్ జీ5 విభాగంలో టాప్-1 ట్రెండింగ్లో ఈ సినిమా దూసుకుపోతుంది. అంతేకాదు ప్రేక్షకుల ఆదరణను సొంతం చేసుకుంటోంది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో హీరో ధర్మ మహేష్ నటనకు ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. ఈ చిత్రం ఆయన కనబరిచిన అద్భుత నటన గురించి సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. భావోద్వేగాలు, లవ్, యాక్షన్, ఎమోషన్, బాధ, తిరుగుబాటు స్వభావం వంటి విభిన్న కోణాలను ఆయన ఎంతో ఈజ్తో చాలా నాచురల్గా నటించాడు.కొత్త నటుడు అయినా.. సినిమా మొత్తం తన భుజాలపై మోస్తూ పాత్రలో పూర్తిగా లీనమైపోయి నటించాడు ధర్మ మహేష్. ఈ చిత్రంలో డ్రింకర్ సాయి పాత్రలో జీవించాడు. ఈ సినిమా తర్వాత అతనికి వరుస అవకాశాలు వస్తున్నాయి. అందులో మంచి సబ్జెక్ట్స్ ఉన్న చిత్రాలను ఆచితూచి ఎంపిక చేసుకుంటున్నాడు.
ఈ చిత్రంలో ఒక సాధారణ యువకుడి లైఫ్లో జరిగే పరిణామాలను, అతని ప్రేమ, ఆత్మగౌరవం, భావోద్వేగ సంఘర్షణలను ధర్మ మహేష్ ఎంతో నేచురల్గా పండించాడు. కొన్ని కీలక సన్నివేశాల్లో ఆయన హావభావాలు, డైలాగ్ డెలివరీ, బాడీ లాంగ్వేజ్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. అందుకే థియేటర్లలో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న ఈ చిత్రం.. తాజాగా ఓటీటీలో మరింత పెద్ద స్థాయిలో ఆదరణ పొందుతోంది. అలాగే ఈ చిత్రంతో బెస్ట్ డెబ్యూ యాక్టర్గా దుబాయ్లో జరిగిన గామా అవార్డ్ అందుకున్నారు ధర్మ మహేష్.
ఈ చిత్రంలో కథానాయికగా నటించిన ఐశ్వర్య శర్మ తన అందం, అభినయంతో ప్రేక్షకులను మెప్పించింది. ఆమెకు ధర్మ మహేష్తో ఉన్న కెమిస్ట్రీ సినిమాకు మరో స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచింది. అలాగే రీతూ చౌదరి, పోసాని కృష్ణ మురళీ, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, సమీర్, భద్రం, కిర్రాక్ సీత, ఫన్ బకెట్ రాజేష్, రాజ ప్రజ్వల్ తదితరులు తమ పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు.
టెక్నికల్గా కూడా ‘డ్రింకర్ సాయి’ మంచి మార్కులు కొట్టేసింది. దర్శకుడు కిరణ్ తిరుమలశెట్టి కథను నేటి యూత్ను టార్గెట్ చేస్తూ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా థియేట్రికల్గానే కాకుండా ఓటీటీ వేదికగా దుమ్ము దులుపుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ చిత్రంలో భావోద్వేగాలు, ప్రేమ కథ, వినోదం వీటన్నింటినీ చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ తెరకెక్కించాడు. నిర్మాతలు ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.
ఇక సంగీత దర్శకుడు శ్రీవసంత్ అందించిన పాటలు, నేపథ్య సంగీతం సినిమాకు ప్లస్.ఈ చిత్రంలోని పాటలు సంగీత ప్రియులను ఆకట్టుకుంటూనే ఉన్నాయి. కథలోని భావోద్వేగాలను మరింత ప్రభావవంతంగా ప్రేక్షకులకు చేరవేయడంలో సంగీతం కీలక పాత్ర పోషించింది.
ప్రస్తుతం జీ5లో టాప్ ట్రెండింగ్ స్థానాన్ని దక్కించుకున్న ‘డ్రింకర్ సాయి’ మూవీలో ధర్మ మహేష్ నటనకు ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న ప్రశంసలు ఆయన కెరీర్లో ఈ సినిమాను ఒక ప్రత్యేక మైలురాయిగా నిలబెట్టడం ఖాయం. ఓటీటీ ప్రేక్షకులు భారీగా వీక్షిస్తున్న నేపథ్యంలో ‘డ్రింకర్ సాయి’కి రోజురోజుకీ మరింత ఆదరణ పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం జీ5లో ఫ్రీగా అందుబాటులో ఉన్న ఈ చిత్రాన్ని ఇంకా చూడని వారు తప్పకుండా చూడాలని టీమ్ కోరుకుంటోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.