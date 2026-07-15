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London Bonalu: లండన్‌లో బోనాల జాతర.. తెలంగాణ సంస్కృతి చాటిన ఎన్నారైలు

Telangana NRIs Celebrates Bonalu Grandly In London 2500 Family Attends To Festival: విదేశాల్లో స్థిరపడిన తెలంగాణ ఎన్నారైలు అక్కడ కూడా తెలంగాణ సంస్కృతిని చాటి చెబుతున్నారు. ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా లండన్‌లో తెలంగాణ ఎన్నారైలు బోనాలు అంగరంగ వైభవంగా చేసుకున్నారు. భక్తిప్రపత్తులతో జరిగిన బోనాల వేడుకలకు సంబంధించిన విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 29, 2026, 12:42 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:42 AM IST
London Bonalu: లండన్‌లో బోనాల జాతర.. తెలంగాణ సంస్కృతి చాటిన ఎన్నారైలు
Image Credit: Bonalu Festival Celebrates In London

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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