/భారత్ గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటేలా.. 10 రోజులపాటు ప్రత్యేక పర్యటన

Karl Svanberg India Tour: స్వీడన్కు చెందిన ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్ కార్ల్ స్వాన్బర్గ్ ఇటీవల భారత ప్రభుత్వ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (Ministry of External Affairs), స్వీడన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక ‘ఫ్యామిలరైజేషన్ విజిట్’ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. తన భార్య ఎకటెరినా స్వాన్బర్గ్తో కలిసి స్వీడన్ నుంచి ఎంపికైన ప్రతినిధులతో కలిసి ఆయన భారత్ను సందర్శించారు. విదేశీ ప్రముఖులకు భారత సంస్కృతి, చరిత్ర, పర్యాటక ప్రాధాన్యతను పరిచయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో నిర్వహించిన ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమం 10 రోజులపాటు సాగింది.
ఈ పర్యటనలో కార్ల్ స్వాన్బర్గ్ దంపతులు న్యూఢిల్లీతో పాటు ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన పలు చారిత్రక, సాంస్కృతిక ప్రదేశాలను సందర్శించారు. ఢిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్, ఇండియా గేట్, హుమాయూన్ సమాధి వంటి వారసత్వ కట్టడాలను చూశారు. తాజ్ మహల్ను సందర్శించి దాని నిర్మాణ వైభవాన్ని ఆస్వాదించారు. అనంతరం కర్ణాటకలోని యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ కట్టడమైన హంపి, విరూపాక్ష ఆలయం, అంజనాద్రి కొండ, బెంగళూరులోని లాల్బాగ్ బొటానికల్ గార్డెన్, విధాన సౌధ వంటి ప్రముఖ ప్రాంతాలలో కూడా పర్యటించారు.
భారత్లోని చారిత్రక సంపద, విభిన్న సంస్కృతులు, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వం, సంప్రదాయాలు, ప్రజల ఆతిథ్య సత్కారం తనను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయని కార్ల్ స్వాన్బర్గ్ తెలిపారు. ప్రతి ప్రాంతంలో కనిపించిన ప్రత్యేకత, భారతీయుల ఆప్యాయత, ఆధునిక అభివృద్ధి, సంప్రదాయాల సమన్వయం తనకు ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చాయన్నారు. ఈ పర్యటనలోని ప్రతి అనుభవాన్ని కార్ల్ తన సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది మంది ఫాలోవర్లతో పంచుకున్నారు.
మనదేశంలోని పర్యాటక ఆకర్షణలు, చారిత్రక కట్టడాలు, సాంస్కృతిక వైభవం, ఆధునిక నగరాల అభివృద్ధిని వీడియోలు, ఫోటోలు, కథనాల రూపంలో పరిచయం చేస్తూ భారత పర్యాటక రంగానికి విశేష ప్రచారం కల్పించారు. ఈ పర్యటన ద్వారా భారత్ కేవలం చారిత్రక దేశమే కాకుండా సంప్రదాయాలు, ఆధునికత, సాంకేతిక అభివృద్ధి సమ్మిళితమైన అద్భుత గమ్యస్థానమని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పారు. భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ చేపట్టిన ఇలాంటి ఫ్యామిలరైజేషన్ విజిట్ కార్యక్రమాలు విదేశీ ప్రముఖుల ద్వారా భారత పర్యాటక రంగానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరింత గుర్తింపు తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.