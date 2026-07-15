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భారత్ గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటేలా.. 10 రోజులపాటు ప్రత్యేక పర్యటన

Karl Svanberg: ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్ కార్ల్ స్వాన్‌బర్గ్ తన భార్యతో కలిసి ఇటీవల భారత్‌లో పర్యటించారు. ఆయనకు లక్షలాది మంది ఫాలోవర్స్‌తో మన దేశ గొప్పతనాన్ని, సంస్కృతిని వివరించారు.

Reported By:Ashok Krindinti
Published: Jul 15, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:05 PM IST
భారత్ గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటేలా.. 10 రోజులపాటు ప్రత్యేక పర్యటన
Image Credit: India TourSource: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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