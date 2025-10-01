English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bathukamma: తెలంగాణ సంస్కృతి విశ్వవ్యాప్తం.. ఐర్లాండ్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు

Bathukamma Celebrations In Dublin Of Ireland: ప్రకృతిని పూజించే బతుకమ్మ పండుగ తెలంగాణకే విశిష్టమైనది. ఒకనాడు ఆ పండుగ ఎవరికీ తెలియదు ఇప్పుడు విశ్వవ్యాప్తమైంది. ఐర్లాండ్‌లో కూడా బతుకమ్మ పండుగను చేసుకుంటున్నారు. అక్కడి ఎన్నారైలు బతుకమ్మ సంబరాల్లో మునిగారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 1, 2025, 06:19 PM IST

Bathukamma: తెలంగాణ సంస్కృతి విశ్వవ్యాప్తం.. ఐర్లాండ్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు

Bathukamma Celebrations: దేవుడికి పెట్టే పూలను పూజించే సంస్కృతి ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు. పూలను దేవతగా భావించి పూజించే గొప్ప పండుగ బతుకమ్మ. బతుకమ్మ పండుగ విశ్వవ్యాప్తమవుతోంది. ప్రపంచ దేశాలకు బతుకమ్మ సంబరాలు విస్తరిస్తున్నాయి. తాజాగా ఐర్లాండ్‌లో కూడా బతుకమ్మ వేడుకలు ఉత్సాహంగా కొనసాగుతున్నాయి. ద్వీపకల్ప దేశంలో తెలంగానైట్స్ ఆఫ్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు జరిగాయి. ఈ ఉత్సవంలో పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణవాసులు ఆడిపాడారు.

Also Read: DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ భారీ గిఫ్ట్‌.. 3 శాతం డీఏ ప్రకటన

విశ్వవ్యాప్తమైన తెలంగాణ పూల పండుగ బతుకమ్మ వేడుకలను ఐర్లాండ్‌లో ఎన్నారైలు ఘనంగా చేసుకున్నారు. ఐర్లాండ్‌లో స్థిరపడిన తెలంగాణ ఎన్నారైలు అల్లే శ్రీనివాస్, బలరాం కొక్కుల ఆధ్వర్యంలో యేటా బతుకమ్మ సంబరాలు చేస్తుంటారు. ఈ ఏడాది మంగళవారం సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు డబ్లిన్ నగరంలో తెలంగానైట్స్‌ ఆఫ్‌ ఐర్లాండ్‌ ఆధ్వర్యంలో కనులపండువగా జరిగాయి. బతుకమ్మ వేడుకలకు ప్రాంతాలకతీతంగా సుమారు 750 మంది ఎన్నారైలు హాజరయ్యారు.

Also Read: Rathotsavam: బ్రహ్మోత్సవాల్లో నేత్రపర్వంగా శ్రీవారి రథోత్సవం.. పరవశించిన తిరుమల భక్తులు

మొదట దుర్గా పూజతో ఈ వేడుకలు ప్రారంభమయ్యారు. అనంతరం ఆడపడుచులు బతుకమ్మ ఆడారు. లయబద్ధంగా ఆడుతూ బతుకమ్మలో పాల్గొన్నారు. కోలాటం, దాండియా కార్యక్రమాల్లో ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పిల్లలకు బతుకమ్మ పండుగ విశేషాలను వివరించారు. చిన్నారుల కోసం ప్రత్యేకంగా మ్యాజిక్ షో ఏర్పాటుచేశారు. బతుకమ్మను అందంగా పేర్చిన ఆడపడుచులకు బహుమతులు కూడా ప్రదానం చేశారు. వేడుకలకు హాజరైన వారందరికీ ప్రసాదంతోపాటు రుచికరమైన వంటలు ఏర్పాటుచేశారు. తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను తమ భవిష్యత్తు తరాలకు కూడా తెలియచేయాలనే లక్ష్యంతో తెలంగానైట్స్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ ఆధ్వర్యంలో 13 ఏళ్లుగా యేటా ఈ బతుకమ్మ వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. సుమారు 40 మంది వాలంటీర్లు, 50 మంది దాతలు ముందుకొచ్చి బతుకమ్మ వేడుకల నిర్వహణకు ఏటా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు.

Also Read: Tirumala: తిరుమలలో భారీ ఏర్పాట్లు.. దసరా రోజు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగింపు

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

saddula bathukammadublinDussehraDurga poojaTelanganites Of Ireland

