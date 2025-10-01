Bathukamma Celebrations: దేవుడికి పెట్టే పూలను పూజించే సంస్కృతి ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు. పూలను దేవతగా భావించి పూజించే గొప్ప పండుగ బతుకమ్మ. బతుకమ్మ పండుగ విశ్వవ్యాప్తమవుతోంది. ప్రపంచ దేశాలకు బతుకమ్మ సంబరాలు విస్తరిస్తున్నాయి. తాజాగా ఐర్లాండ్లో కూడా బతుకమ్మ వేడుకలు ఉత్సాహంగా కొనసాగుతున్నాయి. ద్వీపకల్ప దేశంలో తెలంగానైట్స్ ఆఫ్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు జరిగాయి. ఈ ఉత్సవంలో పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణవాసులు ఆడిపాడారు.
విశ్వవ్యాప్తమైన తెలంగాణ పూల పండుగ బతుకమ్మ వేడుకలను ఐర్లాండ్లో ఎన్నారైలు ఘనంగా చేసుకున్నారు. ఐర్లాండ్లో స్థిరపడిన తెలంగాణ ఎన్నారైలు అల్లే శ్రీనివాస్, బలరాం కొక్కుల ఆధ్వర్యంలో యేటా బతుకమ్మ సంబరాలు చేస్తుంటారు. ఈ ఏడాది మంగళవారం సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు డబ్లిన్ నగరంలో తెలంగానైట్స్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ ఆధ్వర్యంలో కనులపండువగా జరిగాయి. బతుకమ్మ వేడుకలకు ప్రాంతాలకతీతంగా సుమారు 750 మంది ఎన్నారైలు హాజరయ్యారు.
మొదట దుర్గా పూజతో ఈ వేడుకలు ప్రారంభమయ్యారు. అనంతరం ఆడపడుచులు బతుకమ్మ ఆడారు. లయబద్ధంగా ఆడుతూ బతుకమ్మలో పాల్గొన్నారు. కోలాటం, దాండియా కార్యక్రమాల్లో ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పిల్లలకు బతుకమ్మ పండుగ విశేషాలను వివరించారు. చిన్నారుల కోసం ప్రత్యేకంగా మ్యాజిక్ షో ఏర్పాటుచేశారు. బతుకమ్మను అందంగా పేర్చిన ఆడపడుచులకు బహుమతులు కూడా ప్రదానం చేశారు. వేడుకలకు హాజరైన వారందరికీ ప్రసాదంతోపాటు రుచికరమైన వంటలు ఏర్పాటుచేశారు. తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను తమ భవిష్యత్తు తరాలకు కూడా తెలియచేయాలనే లక్ష్యంతో తెలంగానైట్స్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ ఆధ్వర్యంలో 13 ఏళ్లుగా యేటా ఈ బతుకమ్మ వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. సుమారు 40 మంది వాలంటీర్లు, 50 మంది దాతలు ముందుకొచ్చి బతుకమ్మ వేడుకల నిర్వహణకు ఏటా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు.
