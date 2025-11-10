 Top 10 Best Stocks To Buy These Week : ఈ వారం కొనాల్సిన టాప్ 10 స్టాక్స్ ఇవే.. ఈ స్టాక్స్ మీ పోర్ట్ పోలియోకు గోల్డెన్ ఛాన్స్..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Top 10 Best Stocks To Buy These Week : స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారా?. అయితే ఇప్పుడు ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్‌లో కొనుగోలు చేయదగిన టాప్ 10 షేర్లను నిపుణులు సూచించారు. స్థిరమైన లాభాలు, బలమైన ఫండమెంటల్స్, దీర్ఘకాల రాబడికి అనుకూలమైన ఈ స్టాక్స్ పెట్టుబడిదారులకు మంచి రాబడి అందించే అవకాశం ఉంటుంది. నవంబర్ 10వ సోమవారం నుంచి నవంబర్ 136వ తేదీ వరకు కొనుగోలుకు రికమండ్ చేసిన బెస్ట్ టాప్ 10స్టాక్స్ చూద్దాం.
Nykaa: బ్యూటీ అండ్ ఫ్యాషన్ విభాగాల్లో తమ మార్కెట్ స్థాయిని మెరుగుపరుస్తున్న ఈ సంస్థ, తాజా త్రైమాసికంలో నికర లాభంలో మూడు రెట్లు జంప్ చూపించింది. బ్యూటీ సెగ్మెంట్‌లో గ్లోబల్ బ్రాండ్లతో భాగస్వామ్యం పెంచడం, ఆఫ్లైన్ స్టోర్లను విస్తరించడం ఈ వృద్ధికి తోడ్పడింది. ఈ వారం ఈ స్టాక్ ను కొనుగోలు చేయవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

  Torrent Pharmaceuticals Ltd : ప్రస్తుతం ఫార్మా స్టాక్స్ రాణిస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులోనూ ఫార్మా స్టాక్స్ హవా కొనసాగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఫార్మా రంగంలో స్థిరమైన ఆదాయ ప్రదర్శనతో పురోగామి. రిటైల్, ఎక్స్‌పోజర్ విభాగాల్లో పరిణామాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ వారం స్టాక్ కొనుగోలు చేయవచ్చని సూచిస్తున్నారు.  

Trent Ltd : ట్రెంట్ ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉన్నాయి. ఆదాయం 17శాతం, లాభం 7శాతం పెరిగింది, EBITDA 26శాతం పెరిగింది. మార్జిన్లు 16శాతం నుండి 17.2శాతానికి పెరిగాయి. ఫ్యాషన్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో సేమ్-స్టోర్ అమ్మకాల వృద్ధి (LFL) 2-4%గా ఉంది.

  JSW Cement Ltd: నిర్మాణం & ఇన్‌ఫ్రా రంగాల్లో అడుగులు పదింత ఓ అవసరాన్ని బట్టి, ఈ కంపెనీకి ప్రాధాన్యం పెరుగుతుంది. నిర్మాణ డిమాండ్స్‌ వృద్ధితో సంబంధం ఉన్న స్టాక్‌గా మంచి స్థానంలో ఉంది.  

  Bajaj Auto Ltd : ఆటో సెగ్మెంట్‌లో ట్రేడర్లు & విపణి అభిరుచులు బలంగా కనిపిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ సంస్థను గమనిస్తున్నారు. ఇది ఇన్వెస్టర్లకు మంచి ఆప్షన్ అవుతుందని చెబుతున్నారు.  

  ICICI Bank Ltd : బ్యాంకింగ్ రంగంలో లీడర్‌గా ఉన్న ఐసీఐసీఐ  బ్యాంక్, విశ్లేషకుల మాటల ప్రకారం బలం ఉన్న సపోర్ట్ లెవల్స్‌లో ఉంది.  

Mahindra & Mahindra Ltd (M&M) : ఆటో / వాహన రంగంలో టెక్నికల్‌ + ఫండమెంటల్ ఆకర్షణ కలిగిన మహీంద్ర అండ్ మహీంద్రా  కంపెనీ స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకున్న వారికి మంచి ఆప్షన్ గా మారనుంది. 

  UPL Ltd : త్రైమాసిక ఫలితాలు మెరుగ్గా రావడం, వాల్యూమ్ పటిష్టత కనిపించడం వలన అనలిస్ట్-ఫేవరెట్‌గా పేర్కొన్నారు.  

Bharat Electronics Ltd (BEL) : రక్షణ రంగంలో ప్రాజెక్ట్ బుకింగ్స్ వృద్ధితో ఈ స్టాక్ జంప్ లో ఉంది. ప్రభుత్వ ఆర్డర్లుగా అవకాశాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇది పెట్టుబడిదారులకు మంచి ఎంపిగా మారుతుంది.

Coal India Ltd / Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) : ఎనర్జీ/కమోడిటీ సెగ్మెంట్ల రియాక్షన్స్ కారణంగా ఓఎన్జీసీ కంపెనీలు స్టాక్ టు-వాచ్ గా మార్కెట్‌లో ఉన్నాయి.  

  Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.  

