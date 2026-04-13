Gangamma Jatara 2026: తిరుపతి గంగమ్మ జాతర డేట్స్ ఫిక్స్.. భక్తులకు గుడ్ న్యూస్..షెడ్యూల్ ఇదే!

Tirupati Gangamma Jatara 2026: తిరుపతిలో ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించే తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతర.. ఈసారి కూడా మే నెలలో ప్రారంభం కానుంది. ఈ విషయం గురించి తిరుపతి ఎమ్మెల్యే కూడా ప్రకటించారు. ఇంతకీ జాతర ఎప్పుడు మొదలవుతోంది.. ఎలా జరగబోతోంది అనే విషయంలోకి వెళితే..
ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన తిరుపతి గంగమ్మ జాతర మే 5న మొదలుకానింది. ఈ జాతర మే 13న విశ్వరూప దర్శనంతో ముగియనుంది. ఈ సందర్భంగా జాతరకు సంబంధించిన పోస్టర్ను తిరుపతి ఎమ్మెల్యే ఆరని శ్రీనివాసులు విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, స్థానిక నాయకులు కూడా పాల్గొన్నారు.
ఈ జాతరలో ముఖ్యమైన రోజు మే 12గా నిర్ణయించారు. ఆ రోజున ప్రధాన వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించబడతాయి. ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈసారి కూడా పెద్ద ఎత్తున భక్తులు పాల్గొంటారని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తిరుపతి నగరంతో పాటు చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, రాయలసీమ ప్రాంతం నలుమూలల నుంచి భక్తులు వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు.
జాతర ఏర్పాట్లను ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ మహేష్ యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో సమీక్షిస్తున్నారు. అన్ని ఏర్పాట్లు సక్రమంగా జరుగుతున్నాయో లేదో అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోంది.
ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ, “జాతరకు వచ్చే సాధారణ భక్తులకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తాం. దర్శనం సులభంగా జరిగేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తాం” అని తెలిపారు. అలాగే ఇతర ప్రభుత్వ శాఖలతో సమన్వయం చేస్తూ భక్తులకు అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని చెప్పారు.
దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తుల కోసం తాగునీరు, పార్కింగ్, భద్రత వంటి అన్ని వసతులు అందుబాటులో ఉంచాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. జాతర రోజుల్లో నగరంలో ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు కూడా ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు.
తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతర తిరుపతిలో ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండుగగా భావిస్తారు. స్థానిక ప్రజలు దీన్ని ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తారు. ఈ జాతరలో అమ్మవారిని వివిధ రూపాల్లో అలంకరించి పూజలు నిర్వహించడం ప్రత్యేకత.