Donald Trump Networth: అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ (Donald Trump) ఆస్తులు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి. రెండోసారి అధ్యక్షపీటం అధిరోహించిన తర్వాత కళ్లు చెదిరే ఆస్తులు సంపాదించాడట. న్యూయార్క్ టైమ్స్ ప్రకారం ఆయన ఆస్తులు భారీ ఎత్తున పెరిగినట్లు సమాచారం. 1.4 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ కంటే ఎక్కువ. అంటే మన భారతీయ రూపీలో రూ.12,800 కోట్లు నెట్వర్త్ పెరిగినట్లు సమాచారం.
ప్రధానంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ క్రిప్టో కరెన్సీలో భారీ ఎత్తున పెట్టుబడులు పెడతారు. దీంతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాలు కూడా కలిగి ఉన్నాడు. వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం దావోస్, స్విట్జర్లాండ్లో ట్రంప్ స్పీచ్ ప్రకారం టారీఫ్ వ్యూహంతో అమెరికాకు 1.8 ట్రిలియన్ యుఎస్ డాలర్ పెట్టుబడుల రూపంలో యూఎస్ కు లభించినట్లు సమాచారం.
మరోవైపు డోనాల్డ్ ట్రంప్ విధానాల వల్ల అమెరికాలోని ప్రజలు ద్రవ్యోల్బణంతో సతమతమవుతున్నారు. ఏడాదికి సగటు వార్షిక ఆదాయం 83 వేల యుఎస్ డాలర్స్ గా ఉంది. కేవలం ఏడాదితో పోలిస్తే ట్రంప్కు సగటు అమెరికన్ ఆదాయ వ్యత్యాసం దాదాపు 16,720 రెట్టు పెరిగినట్టు సమాచారం.
వివిధ దేశాలకు 20 ప్రాజెక్టుల్లో లైసెన్స్ జారీ చేసి డోనాల్డ్ ట్రంప్ 23 మిలియన్ల యుఎస్ డాలర్ సంపాదించారు. పూణేలో ఉన్న ట్రంప్ వరల్డ్ సెంటర్ మనదేశంలోనే మొదటి కమర్షియల్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టు. దీనిద్వారా ఆయన 289 మిలియన్ యుఎస్ డాలర్ సంపాదించారు.
ఇంకా రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చాక డోనాల్డ్ ట్రంప్ వాడుతున్న ప్రధాన అస్త్రం టారిఫ్. వియత్నంపై 46 శాతం టారిఫ్ విధించారు. అయితే హనోయిలోని ట్రంప్ ఆర్గనైజేషన్ గోల్ఫ్ కాంప్లెక్స్ ఆమోదం తర్వాత దాన్ని 20 శాతానికి తగ్గించారు. దాని విలువ 1.5 బిలియన్ డాలర్లు
ట్రంప్ ఆయన కుటుంబ సభ్యులు మొత్తం క్రిప్టో కరెన్సీ లో పెట్టుబడులు పెడతారు. దీనివల్ల వారు 867 మిలియన్ డాలర్లు ఆర్జించారు. క్రిప్టో కరెన్సీ ద్వారా కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఈ అమెరికా అధ్యక్షుడు సంపాదన పెరిగింది.