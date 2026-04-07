10 Grams Gold 2,000: ఇక్కడ బంగారం కంటే పాల ప్యాకెటే ఖరీదు.. రూ. 2000కే 10 గ్రాముల బంగారం.. ఎక్కడో తెలుసా?

Venezuela Gold Price vs India: భారతదేశంలో బంగారం ధరలు రికార్డులు సృష్టిస్తుంటే.. వెనిజులాలో మాత్రం 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 2,000 లోపే ఉంది. తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభం కారణంగా అక్కడ బంగారం కంటే పాలు, రొట్టెలే ఎక్కువ ఖరీదుగా ఉంటాయి. చమురు నిల్వలు పుష్కలంగా ఉన్నా, అవినీతి, పేలవమైన నిర్వహణ వల్ల ఆ దేశం దివాలా తీసింది. ప్రజలు కనీసం పూట గడవడానికే ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
భారతదేశంలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1, 50,000 దాటిపోతుంటే, వెనిజులాలో మాత్రం 2026 ప్రారంభంలో 24 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాము ధర కేవలం రూ. 181 నుండి రూ.200లకే లభిస్తుంది. అంటే, మీరు కేవలం రూ. 2,000 లోపే 10 గ్రాముల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇది వినడానికి నమ్మశక్యంగా లేకపోయినా, పచ్చి నిజం.
వెనిజులాలో ద్రవ్యోల్బణం ఎంత తీవ్రంగా ఉందంటే, అక్కడ బంగారం ధర కంటే ప్రాథమిక అవసరాల ధరలే ఎక్కువ. ఒక లీటరు పాల ధర సుమారు రూ. 175, ఒక బ్రెడ్ ప్యాకెట్ ధర దాదాపు రూ. 170. కనీసం డజను గుడ్ల ధర రూ. 233 వరకు ఉంటుంది. ఈ ధరలు ఒక గ్రాము బంగారం ధర కంటే కూడా ఎక్కువ కావడం గమనార్హం.
వెనిజులాలో బంగారం ధర తక్కువగా ఉండటం ఆ దేశపు సంపదకు సంకేతం కాదు. అది వారి కరెన్సీ బొలివర్ చారిత్రాత్మకంగా క్షీణించడం వల్ల కలిగిన దుస్థితి. తీవ్రమైన ద్రవ్యోల్బణం, ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా వెనిజులా కరెన్సీ దాదాపుగా తన విలువను పూర్తిగా కోల్పోయింది.
దక్షిణ అమెరికాలోని వెనిజులా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ముడి చమురు నిల్వలను కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా, ఒరినోకో మైనింగ్ ఆర్క్ ప్రాంతంలో 8,000 టన్నుల బంగారం ఉందని అంచనా. కానీ, అవినీతి, పేలవమైన నిర్వహణ కారణంగా ఒకప్పుడు సంపన్నంగా ఉన్న ఈ దేశం ఇప్పుడు దివాలా అంచుకు చేరుకుంది.
నివేదికల ప్రకారం, అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో తన పదవీకాలంలో దేశపు అప్పులు తీర్చడానికి బంగారు నిల్వల్లో గణనీయమైన భాగాన్ని ఎగుమతి చేశారు. 2013 2016 మధ్య, సుమారు 113 మెట్రిక్ టన్నుల బంగారాన్ని స్విట్జర్లాండ్కు తరలించారు.
బంగారం చాలా చౌకగా లభిస్తున్నప్పటికీ, సామాన్యులకు ప్రాథమిక అవసరాలను తీర్చుకోవడమే ఒక పెద్ద పోరాటంగా మారింది. ఆహార కొరత, క్షీణిస్తున్న కొనుగోలు శక్తి కారణంగా, వెనిజులా ప్రజలు బంగారం కొనడానికే కాక, కనీసం పూట గడవడానికే ఇబ్బంది పడుతున్నారు.