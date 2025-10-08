Gold Rate In 1990: 1990లో మీరు 10కిలోల బంగారం కొన్నారా? ఇప్పుడు దాని విలువ ఎంతంటే?

1990 Gold Rate: బంగారం అంటే భారతీయుల మనసుల్లో ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. పెళ్లిళ్లు, పండుగలు, పెట్టుబడులు ..ఇలా ఎలాంటి సందర్భమైనా పసిడి ప్రాధాన్యం ప్రత్యేకమే అని చెప్పువచ్చు. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? మీ తాతగారు లేదా అమ్మమ్మ 1970 లేదా 1990లో కొన్న బంగారం నేడు ఎంత విలువైనదో? ఈ లెక్క నిజంగా మిమ్మల్ని షాకింగ్ గు గురిచేస్తుంది.
1970లో భారతదేశంలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర కేవలం రూ. 184 మాత్రమే ఉండేది. అంటే ఆ కాలంలో బంగారం సగటు కుటుంబ ఆదాయంతో సరిపడే స్థాయిలో అందుబాటులో ఉండేది. కానీ ఆ తర్వాత బంగారం ధరలు క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చాయి. 1980 నాటికి 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,330, 1990లో రూ. 3,200, 2000లో రూ. 4,400కు చేరాయి.
అంటే 1990లో మీ తాతగారు 10 కిలోల బంగారం (అంటే 10,000 గ్రాములు) కొనుగోలు చేసి ఉంటే, ఆ బంగారం కోసం సుమారు రూ. 32 లక్షలు ఖర్చు అయ్యేది. కానీ నేటి మార్కెట్ రేటుతో అదే బంగారం విలువ రూ. 12.09 కోట్లు దాటిపోయింది. బంగారం ఎంత అద్భుతమైన పెట్టుబడో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ప్రస్తుతం (2025 అక్టోబర్ 8 నాటికి) 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ బంగారం ధర సుమారు రూ. 1,20,900 వద్ద ఉంది. అంటే 35 ఏళ్ల వ్యవధిలో బంగారం ధర దాదాపు 37 రెట్లు పెరిగింది. బంగారం అంటే కేవలం ఆభరణం కాదు.. భవిష్యత్తుకు బలమైన ఆర్థిక భద్రత అని ఈ లెక్కలు చెబుతున్నాయి.
బంగారం ధరలు కేవలం భారతీయ మార్కెట్పై మాత్రమే ఆధారపడవు.. అవి ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులపై బలంగా ప్రభావితమవుతాయి. 2022లో రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం మొదలైన తర్వాత అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఆర్థిక అనిశ్చితి పెరిగింది. దానికి తోడు ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, పాలస్తీనా ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు పెట్టుబడిదారులను భయపెట్టాయి.
ఈ కారణాల వల్ల ప్రపంచంలోని అనేక సెంట్రల్ బ్యాంకులు భారీగా బంగారం కొనుగోలు చేయడం ప్రారంభించాయి. భద్రమైన పెట్టుబడి మార్గంగా పసిడిని ఎంచుకోవడం వల్ల డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగి, ధరలు ఆకాశాన్ని తాకాయి.
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్ (MCX)లో కూడా పసిడి, వెండి ధరలు కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి. ఇటీవల 10 గ్రాముల బంగారం రూ.1,17,800, వెండి కిలో రూ. 1,45,715 దాటాయి. నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, బంగారం ధరలు వచ్చే కొద్ది సంవత్సరాల్లో కూడా పెరుగుతూనే ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
ఫైనాన్షియల్ నిపుణుల ప్రకారం, బంగారం ధరల్లో వచ్చే 5 సంవత్సరాల్లో మరింత స్థిరమైన పెరుగుదల ఉండే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడిదారులు తమ పోర్టుఫోలియోలో కనీసం 10–15శాతం బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే బంగారం విలువ ఎప్పుడూ ఆర్థిక మాంద్యం, యుద్ధాలు, ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది.
మీ తాతగారు లేదా అమ్మమ్మగారు కొన్న ఆ పసిడి నేడు సెంటిమెంట్ మాత్రమే కాదు.. నిజంగా సువర్ణ భవిష్యత్తుగా మారింది. బంగారాన్ని కేవలం ఆభరణంగా కాకుండా, దీర్ఘకాల పెట్టుబడిగా చూడడం ద్వారా ఆర్థిక భద్రతను సృష్టించుకోవచ్చు.