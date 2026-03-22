10 Million Note: కోటి రూపాయల నోటును ప్రవేశపెట్టిన దేశం.. కరెన్సీ నోటుపై 1,00,00,000 అని ఉన్నా దాని విలువ 1,000 కంటే తక్కువే..!!

10 Million Note: ప్రస్తుతం ఇరాన్ తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభంలో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. నింగినంటుతున్న ధరలు, పాతాళానికి పడిపోతున్న కరెన్సీ విలువ ఆ దేశ ప్రజలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే లావాదేవీలను సులభతరం చేసేందుకు ఇరాన్ ప్రభుత్వం ఏకంగా 10 మిలియన్ల (1 కోటి) రియాల్స్ విలువ కలిగిన నోటును మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. ఆ దేశ చరిత్రలోనే ఇది అత్యధిక విలువ కలిగిన నోటు కావడం గమనార్హం.
కోటి ఉన్నా.. కొనే శక్తి లేదు.. వినడానికి 'కోటి' అనేది చాలా పెద్ద సంఖ్యగా అనిపించినప్పటికీ.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో దీని విలువ చూస్తే ఆశ్చర్యం కలగక మానదు. భారత కరెన్సీలో.. ఈ 10 మిలియన్ల రియాల్ నోటు విలువ కేవలం రూ. 650 మాత్రమే. అదే అమెరికన్ డాలర్లలో దీని విలువ సుమారు 7 డాలర్లకు సమానంగా ఉంది.
ఒకప్పుడు ఎంతో బలంగా ఉన్న రియాల్, నేడు ద్రవ్యోల్బణం కోరల్లో చిక్కుకుని తన ఉనికిని కోల్పోతోంది. సాధారణ వస్తువుల కొనుగోలుకు కూడా సంచుల కొద్దీ నగదు తీసుకెళ్లాల్సిన పరిస్థితి రావడంతో, ప్రభుత్వం ఈ భారీ నోటును ప్రవేశపెట్టాల్సి వచ్చింది.
ఎందుకీ దుస్థితి? ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇంతలా దిగజారడానికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి: యుద్ధ మేఘాలు: ఇజ్రాయెల్, అమెరికాతో కొనసాగుతున్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు దేశంలో అస్థిరతను పెంచాయి. అంతర్జాతీయ ఆంక్షలు: దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న ఆర్థిక ఆంక్షల వల్ల ప్రపంచ దేశాలతో వాణిజ్యం కుంటుపడింది. నమ్మకం కోల్పోతున్న ప్రజలు: డిజిటల్ చెల్లింపులు లేదా బ్యాంకుల్లో డబ్బు దాచుకుంటే ఎప్పుడు ఏమవుతుందో అన్న భయంతో ప్రజలు నగదును భారీగా ఉపసంహరించుకుంటున్నారు. దీంతో బ్యాంకుల వద్ద, ఏటీఎంల వద్ద కిలోమీటర్ల మేర క్యూలు కనిపిస్తున్నాయి.
సామాన్యుడిపై ప్రభావం: ఈ కొత్త నోటు వల్ల లావాదేవీలు కొంత సులభతరం కావొచ్చు కానీ, అసలు సమస్య ద్రవ్యోల్బణం. సామాన్యుడి కొనుగోలు శక్తి రోజురోజుకూ పడిపోతోంది. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతుండటంతో, మధ్యతరగతి ప్రజల పొదుపు మొత్తం ఆవిరైపోతోంది.
అధిక విలువ గల నోట్లను ముద్రించడం అనేది తాత్కాలిక ఉపశమనం మాత్రమే. ఇరాన్ తన ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టాలంటే అంతర్జాతీయ సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకోవడంతో పాటు, ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేసే కఠిన చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది. అప్పటివరకు ఇరాన్ పౌరులకు ఈ 'కోటి' నోటు కేవలం ఒక కాగితం ముక్కగానే మిగిలిపోనుంది.