/Yoga Benefits: రోజూ 10 నిమిషాల యోగా మీ జీవితాన్నే మార్చేస్తుంది! యోగా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో తెలుసా?

10 Minutes Yoga Benefits: మనస్సును, శరీరాన్ని అనుసంధానించే ఒక అద్భుతమైన ప్రాచీన సాధన యోగా. సంపూర్ణ శారీరక, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సుకు ఇది ఒక ఉత్తమమైన మార్గం.
యోగాను ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా సాధన చేయవచ్చు. అయితే, తెల్లవారుజామున యోగా చేయడం వల్ల రెట్టింపు ప్రయోజనాలు అందుతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజులో కేవలం 10 నిమిషాలు ఉదయాన్నే యోగాకు కేటాయిస్తే కలిగే లాభాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
యోగాతో కలిగే లాభాలు 1)ఉదయాన్నే యోగా చేయడం వల్ల శరీరం చురుగ్గా మారి, రోజంతా కావలసిన శక్తి లభిస్తుంది. 2)ప్రతి ఆసనంలోనూ శ్వాస ప్రక్రియ చాలా కీలకం. ఇది మెదడుకు ఆక్సిజన్ సరఫరాను పెంచి, జ్ఞాపకశక్తిని, ఏకాగ్రతను పెంపొందిస్తుంది.
3) యోగా నాడీ వ్యవస్థను శాంతపరిచి, మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళనలను తగ్గిస్తుంది. మనస్సుకు ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. 4) ఇది శరీరంలోని ప్రతి కండరంపై పనిచేసి బాడీ ఫ్లెక్సిబిలిటీని పెంచుతుంది. అలాగే శరీర రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తుంది. 5) క్రమం తప్పకుండా యోగా చేయడం వల్ల శ్వాస సంబంధిత, గుండె సంబంధిత సమస్యలు నియంత్రణలోకి వస్తాయి.
యోగా చేసేటప్పుడు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు నిద్ర లేవగానే శరీరం కొద్దిగా బిగుతుగా ఉంటుంది. అందువల్ల నేరుగా ఆసనాలు వేయకుండా, శరీరాన్ని సిద్ధం చేయడానికి కొన్ని తేలికపాటి వ్యాయామాలు చేయాలి.
> మీరు ఉదయం ఏ ఆసనాలు వేయాలనుకుంటున్నారో ముందే ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవడం మంచిది. > యోగా సాధన చేయడానికి వయస్సు, శరీర తత్వం లేదా ఫిట్నెస్ స్థాయితో సంబంధం లేదు. ఎవరైనా దీనిని ప్రారంభించవచ్చు.
ముఖ్య గమనిక: హైబీపీ, లోబీపీ, ఇటీవల శస్త్రచికిత్సలు జరిగిన వారు, లేదా ఏదైనా తీవ్రమైన గాయాలు ఉన్నవారు యోగా చేసేటప్పుడు నిపుణుల సమక్షంలో లేదా వారి సలహా మేరకే చేయడం సురక్షితం.
ఉదయం పూట యోగాను మీ దినచర్యలో ఒక భాగంగా చేసుకుంటే, మీలో అంతర్గతంగా, బాహ్యంగా అనేక సానుకూల మార్పులను గమనించవచ్చు. నేటి నుంచే మీ 10 నిమిషాల యోగా జర్నీని ప్రారంభించండి.