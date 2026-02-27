Virosh Gold: 10 నెలల కష్టం.. కిలోల కొద్దీ బంగారం..విజయ్ దేవరకొండ – రష్మిక మందన్న పెళ్లి నగల వెనుక కథ

Virosh Jewellery:
తెలుగు సినిమా అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూసిన విజయ్ దేవరకొండ – రష్మిక మందన్న వివాహం 2026 ఫిబ్రవరి 26న రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ పెళ్లి సంప్రదాయ ఆలయ శైలిలో జరగడం విశేషం. అయితే ఈ వివాహంలో అందరి దృష్టిని ఎక్కువగా ఆకర్షించినది వారి బంగారు ఆభరణాలే. ఈ రోజుల్లో చాలా మంది పెళ్లిళ్లలో తక్కువ ఆభరణాలు ధరిస్తుంటే, విజయ్ – రష్మిక మాత్రం కిలోల కొద్దీ బంగారు నగలతో ప్రత్యేకంగా నిలిచారు.
ఈ ప్రత్యేకమైన పెళ్లి ఆభరణాలను హైదరాబాద్కు చెందిన ప్రముఖ నగల సంస్థ శ్రీ జువెల్లర్స్ తయారు చేసింది. ఈ ఆభరణాల డిజైన్ నుంచి తయారీ వరకు మొత్తం 10 నెలల సమయం పట్టింది. ప్రతి చిన్న డిజైన్పై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి, సంప్రదాయం ఉట్టిపడేలా ఈ నగలను రూపొందించారు. దక్షిణ భారత ఆలయ శిల్పకళ నుంచి ప్రేరణ తీసుకొని ఈ నగలు తయారయ్యాయి.
విజయ్ దేవరకొండ ధరించిన ఆభరణాలు రాజుల శైలిని గుర్తు చేశాయి. ఆయన పెద్ద చెవి కమ్మలు, రెండు బంగారు గొలుసులు, చేతి కడియాలు, వేలి ఉంగరం, కాళ్ల కడియాలు ధరించారు. ఏనుగు ఆకృతులు జ్ఞానానికి సూచనగా, పులి ఆకృతులు ధైర్యం, చురుకుదనానికి ప్రతీకగా రూపొందించారు. నక్షి చెక్కు, రావా పనితనం ఈ నగలకు మరింత ఘనతను తీసుకొచ్చాయి. సాధారణంగా వరుల ఆభరణాలు తక్కువగా ఉంటాయి కానీ, విజయ్ లుక్ మాత్రం పూర్తిగా భిన్నంగా కనిపించింది.
ఇక రష్మిక మందన్న పెళ్లి ఆభరణాలు ఆమె సంప్రదాయ విలువలను ప్రతిబింబించాయి. ఆమె మొత్తం 11 రకాల బంగారు నగలు ధరించారు. చోకర్, పొడవైన హారాలు, జడబిల్ల, జుంకీలు, మాతా పట్టి, చేతి పూలు, నడుము వడ్డాణం, ముక్కు పుడక, గాజులు, చేతి కడియాలు, కాళ్ల కడియాలు అన్నీ దక్షిణ భారత శైలిలో అద్భుతంగా కనిపించాయి. మ్యాట్ ఫినిష్తో చేసిన ఈ నగలు ఎంతో అందంగా కనిపించాయి.
ఈ నగల తయారీలో నక్షి చెక్కు, రావా గ్రాన్యులేషన్ ముఖ్య పాత్ర పోషించాయి. ప్రతి నగను చేతితో తయారు చేయడం వల్ల ఇవి వారసత్వంగా తరతరాలకు నిలిచేలా రూపొందించబడ్డాయి. విజయ్ – రష్మిక పెళ్లి బంగారు ఆభరణాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారి, కొత్త వెడ్డింగ్ జ్యువెలరీ ట్రెండ్స్కు నాంది.. పలికాయి. సంప్రదాయం, ఆధునికత కలిసిన ఈ పెళ్లి అందరికీ గుర్తుండిపోయేలా నిలిచింది.