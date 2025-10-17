English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Electric Splendor Plus Bike Price: హీరో నుంచి మార్కెట్లోకి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిల్ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ మంచి ప్రజాదరణ కలిగిన స్ప్లెండర్ ప్లస్ వేరియంట్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అయితే, ఈ మోటార్ సైకిల్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Electric Splendor Plus Bike Price: మీరు కూడా పెరిగిన పెట్రోల్ ధరలను చూసి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ప్రస్తుతం చాలామంది రోజురోజుకు పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రయాణం చేసేందుకు అంతగా ఆసక్తి చూపడం లేదు.. కొంతమంది పెట్రోల్ బైకులతో పాటు కార్లను అమ్మి.. బదులుగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికిల్స్ కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్ని ఆటోమొబైల్, మోటార్ కంపెనీలు మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన ఎలక్ట్రిక్ కార్లతో పాటు బైకులను విడుదల చేస్తూ వస్తున్నాయి. 
ఇక 2027 సంవత్సరం వరకు దాదాపు పెట్రోల్ బైకులు సగం రోడ్లపై కనబడకపోవచ్చు. అంటే మార్కెట్‌లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు ఎంత డిమాండ్ ఉందో చెప్పొచ్చు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రముఖ మోటార్ సైకిల్ కంపెనీ హీరో కూడా త్వరలోనే తమ బెస్ట్ సెల్లింగ్ బైక్ హీరో స్ప్లెండర్‌ను ఎలక్ట్రిక్ వేరియంట్ లో విడుదల చేయబోతోంది.   

హీరో తమ ఎలక్ట్రిక్ స్ప్లెండర్ ప్లస్‌ను 2027 సంవత్సరంలో విడుదల చేసే అవకాశాలున్నట్లు ఇటీవలే వస్తున్న లీక్ వార్తలు చెబుతున్నాయి. ఇక ఇది మార్కెట్‌లోకి విడుదల అయితే అన్ని ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిల్స్ కంపెనీలకు పోటీగా నిలబడే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ మోటార్ సైకిల్‌కు ఇప్పటికే ఉన్న మంచి ప్రజాదరణ చాలావరకు ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది.   

ఇక ఈ మోటార్ సైకిల్ ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ రూ.99 వేల నుంచి ప్రారంభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కంపెనీ ఈ మోటార్ సైకిల్‌పై గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి రాజస్థాన్‌లోని జైపూర్ టెక్నాలజీ సెంటర్‌లో అపారమైన కృషి చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనిని మొదటగా హీరో కంపెనీ 2 లక్షల యూనిట్లను మాత్రమే అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది.   

ఈ మోటార్ సైకిల్‌లలో హీరో కంపెనీ ప్రత్యేకమైన EBD (ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్) వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్స్‌ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువస్తోంది. ఇది సడన్ బ్రేకులను వేసేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అలాగే ఈ మోటార్ సైకిల్ వివిధ కలర్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది చూడడానికి పాత స్పెండర్ ప్లస్ లాగే కనిపించినప్పటికీ.. కొంత ప్రత్యేకమైన బాడీతో రాబోతోంది.   

అలాగే ఈ కొత్త స్ప్లెండర్ ప్లస్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో విడుదల కాబోతోంది. ఈ బైకును ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 100 నుంచి 120 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీ అందిస్తుంది. హీరో కంపెనీ ఈ మోటార్ సైకిల్‌లో ప్రత్యేకమైన ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది. దీనివల్ల కొన్ని గంటల్లోనే మీరు సులభంగా బ్యాటరీని చార్జ్ చేసుకోవచ్చు.

