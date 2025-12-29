1000 Crore Movies:‘దురుంధర్’ సహా రూ.1000 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించిన భారతీయ చిత్రాలు..

1000 Crore Movies: ప్రస్తుతం భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో రూ. 1000 కోట్ల క్లబ్ అనేది ఒకటి ఏర్పడింది. మన దేశంలో తెలుగు, కన్నడ, హిందీ చిత్రాలు మాత్రమే ఈ క్లబ్ లో ప్రవేశించాయి. తాజాగా బాలీవుడ్ లో ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో రణ్ వీర్ సింగ్ హీరోగా సంజయ్ దత్, మాధవన్, అక్షయ్ ఖన్నా, అర్జున్ రాంపాల్ లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు. తాజాగా ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వసూళ్లను కురిపిస్తూ తాజాగా ఈ సినిమా రూ. 1000 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో ‘దురంధర్’ మూవీ కంటే ముందు వెయ్యి కోట్ల దుడ్డు రాబట్టిన సినిమాల విషయానికొస్తే..
భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమ సరికొత్త టార్గెట్ రూ. 1000 కోట్లు అని చెప్పాలి. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ‘బాహుబలి 2’ తో వెయ్యి కోట్ల క్లబ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. అంతకు ముందు దంగల్ సినిమా ఈ క్లబ్బులో ప్రవేశించినా.. అది చైనా వసూల్లతో ఈ ఫీట్ అందుకుంది. అటు ఆర్ఆర్ఆర్, కల్కి, కేజీఎఫ్ 2, పుష్ప 2 వంటి కొన్ని చిత్రాలే ఈ ఫీట్ ను అందుకున్నాయి. అటు హిందీలో దంగల్, పఠాన్, జవాన్ చిత్రాలు ఈ ఎలైట్ లో క్లబ్బులో ప్రవేశించడం విశేషం.
దురంధర్ (హిందీ).. రణ్ వీర్ సింగ్ టైటిల్ రోల్లో సంజయ్ దత్, మాధవన్, అక్షయ్ ఖన్నా, అర్జున్ రాంపాల్ లీడ్ రోల్స్ లో సారా అర్జున్ కథానాయికగా నటించిన ఈ చిత్రం ఈ యేడాది మన దేశంలో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది. తాజాగా ఈ సినిమా ఒక్క హిందీలోనే అది కూడా సీక్వెల్ కాకుండా ఒక్క భాషలోనే రూ. 1000 కోట్లు రాబట్టడం అనేది మాములు విషయం కాదు. ఈ సినిమా విడుదలైన 22 రోజులకు ఈ ఫీట్ అందుకుంది. మన దేశంలో ఆదివారం రూ. 730 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించడం విశేషం. హిందీ భాషలో నాల్గో వెయ్యి కోట్ల క్లబ్బులో చేరిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఓవరాల్ గా మన దేశంలో రూ. 1000 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించిన 9వ చిత్రంగా నిలిచింది.
పుష్ప 2 ది రూల్ (తెలుగు) అల్లు అర్జున్ హీరోగా సుకుమార్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పుష్ప 2’. ఈ సినిమా కూడా రిలీజైన వారం రోజుల్లోనే రూ. 1000 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించింది. అతి తక్కువ సమయంలో ఈ ఫీట్ అందుకున్న చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. మొత్తంగా ఈ సినిమా రూ. 1818 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. తెలుగులో వెయ్యి కోట్ల రాబట్టిన నాల్గో చిత్రంగా నిలిచింది.
కల్కి 2898 AD (తెలుగు).. రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నాగ్ అశ్విన్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన మూవీ ‘కల్కి 2898 AD’. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 1101 కోట్ల వరకు రాబట్టింది. తెలుగులో వెయ్యి కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన మూడో తెలుగు సినిమాగా రికార్డులకు ఎక్కింది.
RRR ఆర్ఆర్ఆర్..(తెలుగు) రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్, అజయ్ దేవ్ గన్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘RRR’. ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 1400 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ ను రాబట్టింది. రూ. వెయ్యి కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించిన రెండో తెలుగు చిత్రంగా నిలిచింది.
బాహుబలి 2 (తెలుగు).. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా రానా దగ్గుబాటి ప్రతినాయకుడిగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బాహుబలి 2’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 1810 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ ను కొల్లగొట్టింది. తెలుగులో రూ. వెయ్యి కోట్ల రాబట్టిన ఫస్ట్ మూవీ గా నిలిచింది.
కేజీఎఫ్ 2 (కన్నడ).. యశ్ హీరోగా ప్రశాంత్ నీల్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కేజీఎఫ్ 2’. ఈ మూవీ రూ.1233 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. కన్నడలో తొలి వెయ్యి కోట్ల రూపాయలను రాబట్టిన సినిమాగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. దక్షిణాది నుంచి మూడో చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది.
దంగల్ (హిందీ).. ఆమీర్ ఖాన్ హీరోగా నితిష్ తివారీ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన సినిమా ‘దంగల్’. ఈ మూవీ మన దేశంలో తొలి వెయ్యి కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. ఈ సినిమా ఓవరాల్ గా మన దేశంతో పాటు చైనాతో కలిసి రూ. 1958 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది.
పఠాన్ (హిందీ).. సిద్ధార్ధ్ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో షారుఖ్ ఖాన్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పఠాన్’. ఈ మూవీ మన దేశంలో తొలి వెయ్యి కోట్లు రాబట్టిన హిందీ చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. ఈ సినిమా రూ. 1051 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను కొల్లగొట్టింది. ఓవరాల్ గా రెండో చిత్రంగా నిలిచింది.
జవాన్ (హిందీ).. షారుఖ్ హీరోగా అట్లీ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ‘జవాన్’. ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 1160 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓవరాల్ గా హిందీలో మన దేశంలో రెండో వెయ్యి కోట్ల చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది.