Realme P4 Power 5g Price Cut: 10,001mAh బ్యాటరీ కలిగిన realme P4 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు అదనంగా ఎక్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు అత్యంత చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
Realme P4 Power 5g Price Cut: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ realme ఎప్పటికప్పుడు అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి తీసుకు వస్తోంది. ముఖ్యంగా P సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్స్కి అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. రియల్ కంపెనీ realme P4 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ను భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన డిజైన్తో పాటు ఎన్నో రకాల ఫీచర్స్తో లభిస్తోంది. అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ మొబైల్పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆ ఆఫర్స్ ఏంటో? ఇది ఎంత తగ్గింపు ధరకు లభిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ realme P4 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 10,001mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 6.8 ఇంచుల 1.5K AMOLED HyperGlow 4D కర్వ్డ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది 144Hz రీఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 6500 nits పీక్ బ్రైట్నెస్ను సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన గొరిల్లా గ్లాస్ 7i స్క్రీన్ ప్రొటెక్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఈ మొబైల్ ఎంతో అద్భుతమైన 4nm ఆర్కిటెక్చర్పై పనిచేసే MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీనికి తోడు గ్రాఫిక్స్తో పాటు గేమింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ పెంచడానికి ప్రత్యేకమైన HyperVision+ AI Chipని అందిస్తోంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన హైలైట్ ఫీచర్ 10,001mAh టైటాన్ బ్యాటరీ.. ఇది 80W Ultra Charge ఫాస్ట్ చార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే వేరే ఫోన్లను చార్జ్ చేసుకోవడానికి 27W రివర్స్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనుక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో OIS ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ సపోర్ట్తో కూడిన 50 MP Sony IMX882 ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే అదనంగా 8MP అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది 4K వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది.
ఫ్రంట్ కెమెరా భాగంలో చాలా అద్భుతమైన సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 16 MP కెమెరాను కూడా అందిస్తున్నారు. ఇది ఆండ్రాయిడ్ ఆధారిత realme UI 7.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇందులో గూగుల్ జెమిని అనేక రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ట్రాన్స్ ఆరెంజ్, ట్రాన్స్ సిల్వర్, ట్రాన్స్ బ్లూ వంటి కలర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అసలు ధర MRP రూ.32,999 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా రూ.7,000 ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో రూ.25,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా Flipkart Axis, SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి రూ.1,300 తగ్గింపు లభిస్తుంది.
అంతేకాకుండా దీనిని ఎక్చేంజ్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేస్తే మరింత చీప్ ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా మీ దగ్గర ఉన్న పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్చేంజ్ చేస్తే గరిష్టంగా కండీషన్ బట్టి రూ.11,150 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం రూ.13,549కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.