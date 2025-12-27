English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Honor Power 2 5G మొబైల్ త్వరలో వచ్చేస్తోంది.. ఫీచర్స్‌ మొత్తం అదుర్స్‌!

Honor Power 2 5G Launch Date In India: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ హానర్ నుంచి అద్భుతమైన మొబైల్ విడతలు కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ పవర్ సిరీస్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ కూడా లీక్ అయ్యాయి..

Honor Power 2 5G Launch Date In India:ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ హానర్ త్వరలో కొత్త పవర్ సిరీస్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ పవర్ సిరీస్‌కు సంబంధించిన కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్‌తో పాటు ఫీచర్స్ కూడా లీక్ అయ్యాయి. దీన్నిబట్టి చూస్తే కంపెనీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ సిరీస్ ను అద్భుతమైన డిస్ప్లే తో విడుదల చేయబోతోంది. అయితే, ఈ మొబైల్ సిరీస్ కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
హానర్ కంపెనీ ఈ సిరీస్‌ను హానర్ పవర్ 2 (Honor Power 2) పేరుతో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 ప్రాసెసర్ ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు ఇది 12gb ర్యామ్ బేస్ వేరియంట్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్ సిరీస్ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. 

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్ చాలా ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత మ్యాజిక్‌ ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై పని చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది నాలుగు  ఎఫిషియెన్సీ కోర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ సిరీస్‌కు సంబంధించిన డిస్ప్లే వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 1,200 x 2,640 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్‌తో కూడిన 6.79-అంగుళాల LTPS ఫ్లాట్ డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. 

ఈ మొబైల్ సిరీస్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కెమెరా తో పాటు బ్యాటరీ సెటప్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 10,080mAh బ్యాటరీతో విడుదల చేయబోతోంది. అంతేకాకుండా దీనిని ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ చేసేందుకు కంపెనీ 80W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది. దీనిని కంపెనీ మొత్తం మూడు కలర్లలో విడుదల చేయబోతోంది.   

ఇక ఈ Honor Power 2 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ బ్యాక్ సెటప్‌లో 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీతో కూడిన కెమెరాతో విడుదల చేయబోతోంది. ఇందులో ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా లో లైట్‌లో కూడా సబ్జెక్ట్‌ని ఫోకస్ చేసేందుకు.. కొన్ని రకాల సెన్సార్లను కూడా ఇందులో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారని ఇటీవల లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి.   

ఇటీవల హానర్ పవర్ 2 చైనాకు సంబంధించిన 3C సర్టిఫికేషన్ సైట్‌లో కూడా కనిపించింది. దీన్ని బట్టి చూస్తే ఇది 9,886 mAh బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు దీని మందం దాదాపు 8 mm ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక కంపెనీ దీనిని త్వరలోనే అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి..  

