  • Redmi Turbo 5 త్వరలో భారత్‌లో విడుదల.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ వివరాలు!

Redmi Turbo 5 త్వరలో భారత్‌లో విడుదల.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ వివరాలు!

Redmi Turbo 5 Pro Launch Date In India: 9,000mAh బ్యాటరీతో రెడ్‌మి టర్బో 5 ప్రో (Redmi Turbo 5 Pro) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో విడుదల కాబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Redmi Turbo 5 Pro Launch Date In India News: ప్రముఖ చైనీస్‌ కంపెనీ రెడ్‌మీ మార్కెట్‌లోకి త్వరలో అద్భుతమైన మొబైల్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ రెడ్‌మి టర్బో 5 ప్రో పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఇది మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్‌ కాబోతోంది. 
 
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ నెలలో రెడ్‌మి టర్బో 5 (Redmi Turbo 5)మొబైల్‌ను విడుదల చేసేందుకు యోచిస్తోందని సమాచారం..ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన వివరాలు సర్టిఫికేషన్ (3C) సైట్‌లో కూడా కనిపించాయి. అయితే, దీనిని కంపెనీ 2602BRT18C మోడల్ నెంబర్‌తో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.  అలాగే ఇది మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందా.  

రెడ్‌మి టర్బో 5 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌తో మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ 9,000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీంతో పాటు ఈ మొబైల్  6.5-అంగుళాల LTPS ఫ్లాట్ డిస్‌ప్లేను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇందులో ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్‌ సపోర్ట్‌ కూడా లభిస్తోంది.. అంతేకాకుండా ప్రీమియం డిజైన్‌తో లాంచ్‌ అవుతోంది.  

అలాగే ఇటీవలే Redmi Turbo 4 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కూడా లాంచ్‌ కాబోతోంది. అయితే, ఇది కూడా ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 6,550 mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఈ మొబైల్ వెనక భాగంలో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-600 ప్రైమరీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం.  

కొంతమంది టిప్‌స్టర్స్‌ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఇది MediaTek Dimensity 9500 చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుందని.. దీనిని కంపెనీ  ఫిబ్రవరిలో చైనాలో లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు సమాచారం. అలాగే దీని డిస్‌ప్లే 1.5K రిజల్యూషన్‌ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది..భారత్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన త్వరలోనే చేయబోతున్నట్లు సమాచారం..  

రెడ్‌మి టర్బో 5ను కంపెనీ సిరీస్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఇందులో భాగంగా రెండు మోడల్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అధికారిక సమాచారం ప్రకారం, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ భారత్‌లో మార్చి నెలలో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి..

