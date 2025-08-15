Modi Speech Record: దటీస్ మోదీ..! 103 నిమిషాల సుదీర్ఘ ప్రసంగంతో తన రికార్డు తానే బ్రేక్ చేసిన ప్రధాని

Pm Modi Speech: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట నుంచి చేసిన ప్రసంగం కొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఈసారి ఆయన 103 నిమిషాల పాటు ప్రసంగించి తన పాత రికార్డును తానే బద్దలు కొట్టారు. గత ఏడాది 98 నిమిషాలు ప్రసంగించిన మోదీ.. ఈ ఏడాది మరో 5 నిమిషాలు అధికంగా మాట్లాడారు. ఇప్పటివరకు ఏ ప్రధానమంత్రి కూడా ఇంత సుదీర్ఘంగా ప్రసంగం చేయలేదు.
ప్రధాని మోదీ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ ప్రసంగాల్లో మరో రికార్డు సృష్టించారు. ఈసారి ఆయన 103 నిమిషాల పాటు సుదీర్ఘంగా ప్రసంగించి తన పాత రికార్డును తానే అధిగమించారు. గత ఏడాది 98 నిమిషాలు ప్రసంగించిన ఆయన ఈ ఏడాది మరో 5 నిమిషాలు అధికంగా మాట్లాడారు. ఇప్పటివరకు ఏ ప్రధానమంత్రి కూడా ఇంత సుదీర్ఘంగా ప్రసంగం చేయలేదు. అంతేకాకుండా ఎర్రకోట నుంచి వరుసగా 12 సార్లు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ ప్రసంగం చేసిన ఘనతను కూడా మోదీ సాధించారు.
ఉదయం 7:34 గంటలకు ప్రారంభించిన మోదీ ప్రసంగం 9:17 గంటలకు ముగిసింది. గత ఏడాది 98 నిమిషాల ప్రసంగంతో సాధించిన రికార్డును ఈ ఏడాది మోదీ బద్దలు కొట్టారు. ఈ ప్రసంగంతో మరో అరుదైన ఘనతను కూడా ఆయన సాధించారు.
ఎర్రకోట నుంచి వరుసగా 12 సార్లు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ ప్రసంగం చేసిన వ్యక్తిగా మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ రికార్డును అధిగమించారు. జవహర్లాల్ నెహ్రూ మాత్రమే 17 సార్లు వరుసగా ప్రసంగించి ఆయన కంటే ముందున్నారు.
గతంలో ప్రధాని మోదీ 2016లో 96 నిమిషాలు, 2019లో 92 నిమిషాలు, 2023లో 90 నిమిషాలు ప్రసంగించారు. అయితే 2017లో 56 నిమిషాల్లోనే ప్రసంగాన్ని ముగించారు.
ఈ సుదీర్ఘ ప్రసంగంలో మోదీ తమ ప్రభుత్వం సాధించిన విజయాలను వివరించారు. కొత్త భారత నిర్మాణం కోసం చేస్తున్న పనులను, 2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందిన భారత్ లక్ష్యాన్ని ఉద్దేశిస్తూ.. భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రణాళికను దేశ ప్రజల ముందుంచారు.