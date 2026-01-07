Redmi Note 15 5G Launch Date: భారత మార్కెట్లోకి Redmi Note 15 5G స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ అయ్యింది. ఇది ఎన్నో రకాల శక్తివంతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Redmi Note 15 5G Launch Date In India: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ Xiaomi మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన మొబైల్ను విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ Redmi Note 15 5G పేరుతో భారత్లో లాంచ్ చేసింది. ఇది చాలా ప్రీమియం డిస్ల్పేతో పాటు అద్భుతమైన బ్యాటరీ సెటప్తో విడుదలైంది. అలాగే 108-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన అన్ని రకాల పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
డిసెంబర్లో నెలలో కంపెనీ ప్రపంచ మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.. అయితే, భారత్లో మాత్రం Redmi Note 15 5G స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ జనవరి 6వ తేదిన విడుదల చేసింది. ఇది 6.77-అంగుళాల కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీనిని అతి తక్కవ ధరలోనే అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది.
Redmi Note 15 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన వేరియంట్స్, ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ రూ.19,999 ధరతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక 25GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 21,999 నుంచి లభిస్తోంది. అలాగే ఇది వివిధ ఈ కామర్స్ కంపెనీ వెబ్సైట్స్తో పాటు Redmi అధికారిక సైట్లో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా రూ.3,000 వరకు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లుతో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Redmi Note 15 5G ఫీచర్స్తో పాటు స్పెషిఫికేషన్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.77-అంగుళాల క్వాడ్-కర్వ్డ్ ఎడ్జ్ AMOLED డిస్ప్లేతో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా FHD+ రిజల్యూషన్తో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఈ స్న్రీన్ 3200 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 6S Gen 3 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5,520mAh బ్యాటరీతో వచ్చింది.
బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కోసం ఇందులో కంపెనీ 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే Android 15 ఆధారంగా HyperOS 2 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో 108-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాతో లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఫ్రంట్ భాగంలో 20-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా ఉంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా డ్యూయల్-సిమ్ సపోర్ట్, Wi-Fiతో పాటు బ్లూటూత్, NFC, IR బ్లాస్టర్ సపోర్ట్తో లభిస్తోంది. ఇందులో ప్రొటక్షన్ కోసం IP65 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది. ఇవే కాకుండా చాలా రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.